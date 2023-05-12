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勇士無路可退秀更強執行力 湖人大膽嘗試AD優先外防實驗

聯合新聞網／ monmo
柯瑞(右)和詹姆斯又將在第六戰決一生死。 路透社
柯瑞(右)和詹姆斯又將在第六戰決一生死。 路透社

勇士湖人第五戰，回到主場的勇士在前三節半仍陷入苦戰，怎料戴維斯（Anthony Davis）突然受傷，儘管傷前還有11分差，但剩下約7分半鐘，勝負著實未定，但他因傷下場後，雖然湖人仍擺出一大四小嘗試一搏，但體能殘血的那一大詹姆斯（LeBron James），儼然已沒什麼油於奔跑協防。

加上第三節被戴維斯頻繁壓迫的柯瑞（Stephen Curry）一下子海闊天空，連續三波個人能力展現拿下7分，湖人隨後於比賽剩下2：47就提前投降，保留體能準備決勝第六戰！

做為籃球迷，實在可惜於戴維斯提前傷退，未能重演上一戰激鬥到最後一秒的快感，反而有些爛尾。可此戰大多數時間仍是你一拳我一拳，隨時見招拆招的頂尖對決，比起大幅變陣，雙方更專注於視場上組合打擊弱點，以及比拚誰犯的錯少、誰又更能保持全場專注，但還是有幾個特別之處可以聊聊，整理如下。

勇士更好的執行力與聚焦防守

誠如上一戰賽後分析所言，勇士現在的打法戰術上無疑是可行的，就看執行力，而至少在這一戰，他們確實打出「精神力超過體能的高執行力」進而得勝。

格林（Draymond Green）與維金斯（Andrew Wiggins）皆以高命中率拿下系列戰最高分，前者信守賽前反撲承諾，後者更簡直是打出加班公務員的賣力，雖然整體波爾（Jordan Poole）還難稱已甦醒，但本戰至少算中規中矩，防守仍是問題，4次助攻對活絡浪花兄弟被嚴防的攻勢頗有幫助。

這也反映在本戰Wide Open三分遠優上一戰的15投7中，下半場雖僅6投1中，第一節6投4中除了打出領先跟氣勢，也讓湖人從開場佈陣就不得不擴大空間。

柯瑞率領球隊延長戰線。 法新社
柯瑞率領球隊延長戰線。 法新社

另方面，勇士本戰把防守重心進一步傾斜於圍困湖人雙王。或許就是協防腳步更挪內這麼一兩步與優先補位，幅度並不大，但第五戰勇士多次對雙王成功設下口袋陷阱，在他們啟動往禁區後迅速縮攏，寧願棄守三分大空檔，底氣也在於陷阱同時有刻意在斷傳球。

除了從前面輸球經驗，學到不能讓雙王尤其詹姆斯帶動起團隊進攻，鞏固油漆區與斷傳球，也能降低湖人眾多持球手一對一的戰術中距離品質，還有利於製造有利失誤，當雙王落在最尾端，無疑是跑反擊最佳時刻。

這般策略，在這兩場小裴頓（Gary Payton II）專門鎖定羅素（D'Angelo Russell）有成，且湖人首節外線就低迷情況下，更被勇士果斷採用：詹姆斯禁區本戰０得分，助攻也減少一半。

湖人更多犯錯與托大嘗試

雖然整體看來，雙方本戰當中就算有失誤或Tough Shot，大多也都還在合理範圍，更該稱讚的是對手幹的好。

但也確實可以這麼說，本戰在贏球決心的精神面上，湖人就是稍遜一籌，就是比對手犯更多點錯；更甚者，明明現在是3：1領先一方，此戰湖人的大膽嘗試還多於勇士，或許某程度紫金軍團內心也贊同許多評論的說法：第五戰勇士全力反撲，或許可以視情況放掉，決勝第六戰！

部分評論當然太誇張，比如直接建議放掉第五戰讓雙王休息，第六戰再總攻，第五戰湖人泰半比賽也絕非無心求勝，只是視狀況滾動調整，但確實也反映在強度與專注度不若前兩戰。

在這等巔峰對決中，哪怕幾個疏忽都足堪致命，而本場勇士除了柯瑞或格林下場休息的替補陣，戰力確實有差距會被快速追分外，著實打得更為謹慎。

反觀湖人，第二節後半一段2分鐘不到的失誤與搶投，被勇士打了一波10：2後，代價就是整個下半場幾乎都是為了填這2分鐘的坑，而苦苦在後追趕，再度應證柯瑞早先「3至5分鐘打得差就足以決定勝負」的說法。

除此之外，更有一些大膽嘗試，讓觀者有些意外，主要都發生於上半場。

一度有腦震盪疑慮的戴維斯，第六戰依然可以上場拚搏。 美聯社
一度有腦震盪疑慮的戴維斯，第六戰依然可以上場拚搏。 美聯社

首先，湖人開賽前4分半，除了戴維斯一次灌籃與罰球外，進攻全數都是13呎外的中長程跳投，或許湖人制服組著眼的是，如果這場能把外線投出來就穩了，問題整個系列賽的基調，尤其在前三場勝利中，相較勇士鮮明的跳投球隊色彩，湖人都可說是奠基於油漆區內的優勢。

這段期間的跳投，且更像是為求輕鬆點的出手選擇，等於是以己之短攻敵之長，賭對了固然可能就大勝，賭輸了呢？就是四分半鐘被打成17：5，雖然暫停後湖人就開始回到內線進攻主軸，但倘若沒有這段時間的試探，會不會首節就能贏得氣勢，取得領先？

另一個大膽到令人訝異之處，在於上半場湖人對勇士綠葉群的提防之低。固然雙方都優先限制主將：湖人之於浪花兄弟，勇士之於雙王，但相較於勇士仍奮力輪轉每一次出手，湖人上半場尤其第一節，防守策略簡直是就放掉綠葉球員，首節格林就拿下8分，穆迪6分（全場就這6分）；上半場維金斯16分，格林14分。上半場多次攻防，都可見這三位偷襲式進攻。

為何會形容像偷襲？因為湖人防守者似乎沒料到他們會積極猛攻，強度甚低，而被打的像是措手不及，但系列戰雙方如此激戰，此前就是勇士綠葉們貢獻不佳才輸球，常理本就該提防他們的反撲。勇士常年季後賽也多所上演，第五戰卻有輕敵之虞，該說是大意或者保留？

戴維斯的優先外防實驗？

之前也提過，礙於戴維斯強大的內線影響力，勇士整個系列戰一定會不斷地嘗試將他拉離油漆區，在范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因進攻考量減少上場時間，湖人起用更多後衛，打更多兩大三小甚至一大四小後，成為紫金軍團益加艱鉅的挑戰。

表現優異的維金斯也有左肋骨傷勢疑慮。 路透社
表現優異的維金斯也有左肋骨傷勢疑慮。 路透社

此戰勇士還添加了更多背擋，幫忙製造換防錯位，也更熟練於發動早攻，弔詭的是，第三節開始，湖人竟然直接選擇主動讓戴維斯到外圍防守。

下半場戴維斯換防維金斯，其實之前就有過這般調度，但當時主要是能放掉維金斯的外線去護框。這場卻不然，為了對位維金斯，戴維斯第三節前3分之2時間，幾乎每一波回防都是跑到罰球線附近就停下腳步等待，隨後湖人且主打換防，只見戴維斯因此每一波幾乎都得奔波到三分線甚至線外，撲防浪花兄弟乃至波爾。

難以確認漢姆（Darvin Ham）的想法為何？是一種「你預判我的預判」的預先換防？針對上一戰柯瑞瘋狂切入的壓制應對？亦或者目標是劍指撲滅勇士三分火力？

如果是以上目的，可以說是達標的。上一戰柯瑞切入22次，此戰減少至17次，第三節勇士團隊三分球更是淒慘的9投0中。

問題外線壓制有成，是建立在犧牲戴維斯的護框，這也是本戰格林與維金斯表現優異的原因之一，把戴維斯拉出，雙前鋒往往就能佔身材優勢；缺少了戴維斯的油漆區威嚇，更反映在勇士高效的小組傳導與助攻績效，本戰傳球291次、助攻創造78分，上一戰僅傳254次、助攻創造67分，帳面上容易忽略的還有讓對手打出多點開花（此節有5人得超過3分，相當平均），上半場勢均力敵的籃板也變成30：21勇士樂勝。

猶幸湖人手握3：1領先，才有空間做這麼大膽的實驗，但一般而言，通常都是被逼到沒有退路的對手，才會賭上這麼一把試試看。結果也確實弊大於利，勇士第三節雖然被守到投不進三分，換來的卻是在中距離內17投10中，把分差持續擴大至16分。待戴維斯第三節下場後再回到場中，對位就又回到了格林為主，結束了此次嘗試。

小裴頓防守羅素有功。 美聯社
小裴頓防守羅素有功。 美聯社

放眼下一戰，除了雙方傷兵因素徒增變數：戴維斯預計會上場，但傷勢是否還有影響？詹姆斯的左腳踝，維金斯的左肋骨；其他就看不做保留的湖人，能催出甚麼樣的攻守強度與專注度。

進攻端主要課題，是如何破除第五戰對手優異的陷阱口袋包夾，封鎖雙王傳導有成，讓紫金軍團不時形成副手們時間壓力下的零星單打，這同樣是詹姆斯並不陌生的變陣，且看雙王與漢姆能討論出什麼樣的Set Play，畢竟皇帝已非可直接暴力破解的盛年，還是有戰術輔助會比較穩當。

防守端則是與勇士間持續關於戴維斯的拉扯，雖然此戰實驗難稱成功，但或許會在第六戰起到關鍵時刻突襲與混淆的效果。

儘管如此，比起勇士內縮包圍雙王同時可以防堵其他隊友不同，湖人想限制浪花兄弟就只能被擴大防守圈，被迫讓出內線空間給勇士其他隊友攻打，以第五戰戴維斯優先壓制外圍的反饋，與這兩戰頻繁被拉出後皆0阻攻，盡可能讓戴維斯留在油漆區仍是取勝王道，這部分也看漢姆，還能如何保護當家中鋒了。

格林強勢反擊 美聯社
格林強勢反擊 美聯社

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