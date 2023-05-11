中職／唯一能與300轟匹敵紀錄 潘威倫拚150勝恐留一步之憾

中職開季一個多月，已有幾位老將在這短短的期間就達成了個人生涯紀錄的里程碑，也為台灣棒球的歷史寫下新的一頁。

林智勝無疑是今年各界最關注的紀錄創造者，他前年季賽結束時以289轟與張泰山並列中職全壘打王，季後離開中信轉戰味全，首場出賽就打出破紀錄的第290轟，賽季期間全壘打也持續累積，但9月底打出第299轟後就未再開轟，不過今年林智勝並沒有讓球迷等太久，4月16在桃園面對第一個老東家樂天，也是他最熟悉的主場締造了300轟的大紀錄，4月底又在對上第二個老東家中信打出第301轟，現今林智勝只要每打出1轟就都是中職史上的新紀錄，而除了全壘打之外，安打及打點也寫下紀錄，至今1803支安打及1208分打點分別是聯盟史上第2及第5名，而以去年有百安的進度來看，安打排名有可能在季中就再往前一名。

另一位也沒讓球迷等太久的就是林益全，林益全自從進職棒以來都是紀錄創造者，締造出許多最快紀錄，從第200、500、1000支到之後的安打產量都是中職最快，雖然上季在富邦打出個人生涯最差一季，影響到安打數累積的進度，季賽結束後只累積到1892支安打，但今年回故鄉加盟統一後，進入開季名單，在4月22日對樂天時打出第1900支安打，也同時以1516場出賽及6310打席刷新最快達成紀錄，成為1900安俱樂部的第3人，(前兩名為張泰山、彭政閔)，可惜的是林益全離1100分打點只差21分打點，但以目前出賽狀況來看，要達到有一定難度，無論如何林益全在今年也已締造了一項大紀錄。

林益全(右)今年轉戰統一獅隊，打出個人生涯第1900支安打。 聯合報系資料照片

雙林之外，還有幾名老將離個人或中職史上紀錄僅差幾步之遙，其中最有可能在本季達成的是周思齊的1800支安打，他現在的安打數來到1749支，雖然過去兩季最多單季只有44支安打，要打出51支其實也不算太多，以目前3成33的打擊率來說，只要有一定出賽數，在本季完成這項紀錄不是太大的問題。

而擁有能夠與林智勝300轟這中職史上最偉大紀錄匹敵的就是潘威倫的150勝，只不過這項大紀錄可能沒有誕生的一天。

與其他資深老將一樣，潘威倫也是中職史上數一數二的紀錄創造者，不但是中職最年輕且最快達成百勝的投手，從2003到10年連續8年拿下兩位數勝投，也是聯盟史上第一人，13年7月拿到第109勝，成為中職勝投王，19年以142勝成為台灣職棒勝投王，但勝多當然也敗多，22年10月以102敗成為中職敗投王，不過重點還是在第150勝的到來。

現今中職唯一能與林智勝(左)300轟匹敵的紀錄，就只剩下潘威倫未達成的150勝了。 味全龍球團提供、聯合報系資料照片

事實上潘威倫在10年寫下紀錄後，由於傷勢及身體狀況原因，單季的勝投數就從未超過10場，防禦率及投球內容也有明顯落差，使得生涯勝投累積進度變慢，11年之後的13個球季總計僅拿到48勝，近兩年更是曾轉到後援，去年在球隊傷兵潮的情形下有10場先發出賽的機會，卻也僅有2勝7敗，防禦率是4.77，以生涯累積148勝結束上季，今年在球隊傷兵回歸，目前先發投手輪值有3名洋投、胡智為、林子崴、古林睿煬等，牛棚投手戰力也十分充足，而各隊戰績也在拉鋸之中，除非大局底定或是上下半季末的消化比賽時間，否則完全沒有潘威倫上一軍的空間，另外，潘威倫前兩年在二軍的出賽成績相當不錯，防禦率都在2以下，但今年4場出賽都是後援，1勝1敗，防禦率高達7.71，內容實在不理想，種種因素下，各界所期盼的150勝大紀錄，恐怕會以一步之遙的遺憾收場。

潘威倫的隊友，也是44歲大學長的高國慶，則是以1844支安打在史上排第4名，離1900支安打也僅差56支這段看起來不大的差距，但一軍的一壘戰力在加入林益全後更加厚實，加上本季在二軍也多以代打身份出賽，要上一軍的難度與潘威倫一樣高，安打紀錄在不久的將來應該也會被林智勝超越。