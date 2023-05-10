湖人雙星引領輪替深度決勝負 副將難撐大局勇士窮途末路

勇士湖人第四戰，或許是整個季後賽內容最精湛的一戰，盡顯兩支前冠軍，以及勇士三巨頭VS詹姆斯（LeBron James）這組老對手的強大與彼此熟悉，儘管最後結果如大家所見，是由第四節橫空殺出的華克（Lonnie Walker IV）帶走了勝利，但在此之前，正如詹姆斯所形容，這是一場彼此一拳又一拳互毆的比賽，全場互換11次領先，幾乎沒有一秒鐘不讓人屏息，背後也來自雙方精妙變招，來看看這場兩隊鬥智的重點！

勇士先發變動攻守調整

本戰勇士最大的變陣，就是先發再換，上一場柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）短擋拆被破解後，此戰再度將J.格林（JaMychal Green）換下改小裴頓（Gary Payton II）先發，真正打起更小的一中四小，除了意在進一步提升輪轉防守速度外，也看到這調度在進攻端的巧思。

甫開戰，勇士就將戴維斯（Anthony Davis）拉出禁區的殺招，改為柯瑞與小裴頓擋拆，上一戰范德比爾特改（Jarred Vanderbilt）對位格林預判換防有成，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）此戰改用後衛來掩護，此著妙在就算是范德比爾特或戴維斯，也難以在被拉到外圍後，還跟得上短擋拆接球後的快速後衛，也因此儘管小裴頓此戰是抱恙上陣，首節仍發揮了奇兵效用。

當柯瑞擋拆夥伴改以小裴頓為大宗，另邊廂格林也沒有閒著，除了弱邊轉移球角色，此戰也跟湯普森（Klay Thompson）成為另一組2-Men Game好夥伴，上一戰湖人多讓湯普森陷入持球進攻的無援，此戰有格林，他們可以打另一組擋拆，格林也能提供更好的掩護或手遞手，當你已是5 Out陣，還有兩組頂尖射手在內的戰術搭檔分立於兩側，當然能進一步極大化空間。

格林(右)的防守對勇士至關重要。 歐新社

加上湖人為求進攻避免陷入四打五，此戰減少范德比爾特上場時間，面對相對平庸的湖人後防線，我們也就看到此戰柯瑞殺進殺出的切入縱橫（本場Drive切入多達22次，全隊其他人合共僅13次），12次助攻外還有19次潛在助攻，幫助球隊靠開後門竟贏下禁區得分。

防守端方面，上一戰戴維斯很大程度是靠著無球跑動突圍，為此勇士此戰乾脆連帶盯人區域聯防都少用，直接讓格林跟戴維斯大半場人盯人，除了減少被跑無球，雖然本戰戴維斯仍以不俗命中率砍下23分，面對格林不同品質的貼身對抗防守，無論是速度或力量，哪怕是這位明星中鋒都難以快速突破，往往選擇中距離投射，也因此成功降低他主攻的戰略威脅，打小陣容的輪轉提速，亦確實又一次降低了湖人三分投射的數量與命中率。

詹皇領銜湖人變陣

畢竟詹姆斯是老對手，不用先賠上一敗等到下戰，此戰精彩之處也在於，湖人針對勇士變陣，馬上就有回應。

防守端囿於范德比爾特必須減少時間，除了積極跑動外，能做的較少；但進攻端在戴維斯有球無球都受限後，第一節沒打完，湖人就改讓詹姆斯接手主攻，這也是看穿格林如果需要與戴維斯玩黏巴達，勢必得犧牲一定程度籃下防守。

接下來詹姆斯五花八門地輪換了許多進攻手段，無論是讓戴維斯當誘餌，改換自己去打低位背框、招牌坦克切，亦或者讓跑速更快的自己去打擋拆打Roll Man搶分，目的都是強攻格林被拉出去後的勇士禁區，也都得到了不錯成效，讓球隊得以在進攻端持續給予變陣勇士回擊，不致跟不上對手的得分步調。

小裴頓G4被拉上先發。 法新社

除此之外，包括果斷少用范德比爾特，增加上一戰就已是奇兵華克的時間，續讓八村壘扛小球五號，以及第四節決勝祭出全換防，亦都得見湖人主帥漢姆（Darvin Ham）對於與柯爾山雨欲來的小球鬥智，確實有備而來。

關鍵時刻細節纏鬥

也正因為兩隊都展現極佳應變，又都有頂級球星坐鎮，進入彼此已相當熟悉的第四戰，簡直上演了一場如拳擊纏鬥12回合般的你來我往激戰，真的強烈推薦看門道的球迷朋友們，沒看Live也要找重播來細細品味。

這場球賽好看還在於，除了上述比較指標性的變陣，雙方的鬥智鬥力幾乎是動態且全場無時不刻上演，這是所有討論比賽戰術的文章，都難以盡述的多變繁複，臨場細微到甚至可說對方場上陣容一變，這頭就會馬上針對弱點調整。

且亦如上一戰柯瑞所說，只要球隊有3~5分鐘打不好，就足以葬送比賽，哪怕僅僅幾個不該犯的失誤，幾個Tough Shot選擇，甚至一次戰術實驗失敗，都潛藏讓對手一波帶走比賽的危險，極度考驗執行力與抗壓，雙方也就在這種彼此拉扯的緊繃之中，一路拉鋸到終場。

筆者舉幾個例子，更能讓大家知道這場比賽是多麼的膠著，犯錯又是如何的奢侈。

第一節末段，湖人意外曾擺出戴維斯、詹姆斯與八村壘三大，似乎是嘗試讓詹姆斯去打范德比爾特預判換防的位置，讓他與戴維斯至三分線外就防守柯瑞擋拆，但礙於詹姆斯現在難以不斷變向，幾乎完全沒有效用，也讓勇士打出一波5：2追近比數，猶幸後續就果斷棄用。

最擺盪的第三節，則先是詹姆斯兩次搶投加一次失誤，被勇士短短2分鐘打了一波11：0從落後到反超（最大12分差），差點就讓人覺得比賽要被勇士帶走；怎料後續換勇士一陣頻頻失誤，又給了紫金軍生機，回穩詹姆斯拿手的反擊為首，又是短短2分鐘左右，復把比數拉回4分差。

此時柯瑞跳了出來展開王牌VS王牌，1投1助攻進帳6分，彷彿勝出這輪對決，再把比數拉開至7分差；9分鐘內三度覺得對方氣勢被壓下，還有機會反撲嗎，就是筆者觀賽時的心情起伏。

詹姆斯帶動湖人變陣因應勇士的調整。 美聯社

細部到戰術跟執行面層面，能舉例的還有很多。勇士不時以無球偷襲詹姆斯，打他現在大多時候無法折返防守；換魯尼（Kevon Looney）上來擋拆時，柯瑞則刻意切換成給魯尼大打小；維金斯（Andrew Wiggins）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）也不時扮演掩體，勇士幾乎可隨機擋拆總動員。

湖人方面，除了華克殺出，看著里夫斯（Austin Reaves）從上半場9投3中簡直是黑洞，到下半場挺住壓力6投4中的回應，戴維斯則只要看到格林下場就開始進攻籃框，雙方全場不斷目不暇給的見招拆招找漏洞打，卻也更凸顯兩隊的勢均力敵與賽事之緊張。

輪替深度決勝負

但這場比賽第四節，最後卻是以無人能猜測得到的冰箱解凍奇兵大爆發，收走了勝利。

儘管上一戰就靠著不俗對抗與身材，成為湖人對抗勇士小球的調度新活棋，整個季後賽華克場均也才11.2分鐘，大概也沒人會料到，他會成為關鍵第五戰打了將近27分鐘，第四節打滿狂砍全隊最高15分的致勝功臣。

一個數據：本場比賽最後滿滿5分鐘的「Clutch Time」，勇士與湖人各自都僅只有兩人得分，勇士方面浪花兄弟合拿7分，湖人方面詹姆斯與華克合拿10分，這3分差正正就是最後勇士的輸分。

在主力都疲累的第四節，華克簡直像是漫畫中惡戰後出來收尾刀的新角色，精力充沛地與其他人彷彿在不同次元，搭配大心臟演出，又一次湖人冒出了程咬金。

這其實正是勇士早在系列賽前就存在的大哉問，輪替深度與天賦。輪替一票綠葉，不若湖人有更多球員曾扛過主力、更多持球進攻點，輪替深度也更佳。

從戰略大方向來說，當勇士打得更小，湖人重用更多後衛，基本上其實是湖人被勇士牽著走了，但同時間勇士也得吞下本身輪替也限縮的七傷拳。

後續考驗的就是執行力與執行人員，面對第五戰，其實一如第四戰，勇士在戰術層面無疑是有成的，逼使湖人不得不捉放出很多外線空檔-問題只在勇士本戰投不進。

勇士小球持續更小，浪花兄弟攻守負擔也隨之增加。 美聯社

湖人此戰全場三分命中率僅24%，Wide Open與Open三分出手機會多達32次，也才投進9球，遠低於系列賽場均37.2%三分命中率水準，哪怕此戰只要有3成，勝負早就改寫，勇士成功打出自己要的空間，卻無法把球投進，此戰輸的不冤。

延伸問題就在隊友的支援不足。柯瑞此戰奔跑總距離是系列賽遠遠的第一多，尤其是進攻端打出大三元的負擔之重，湯普森同樣是系列賽僅略遜的第二多，由於小球換防因素，從持球主力的里夫斯到不時得扛戴維斯與詹姆斯，也是嚴重的攻守兩頭燒。

浪花兄弟第四節末段確實都有Tough Shot出手選擇與低命中率問題，但環顧其他隊友，以及他們是「浪花兄弟」，本來也就是關鍵會有的出手選擇。

更大癥結是他們辛苦創造出的空檔尤其是三分，其他球員投不進，以至於關鍵時刻寧願相信自己。

金州本能指望可能有驚喜的球員已不多，小裴頓已有奇兵效應，Wide Open的Wiggins三分僅5投1中，而波爾（Jordan Poole）在防守疑慮下，柯爾為免投不進與被打點一波流，迄今也不敢多所使用，至少調整手感。放眼望去，還有誰能期待？穆迪（Moses Moody）打出本戰華克的奇蹟嗎？

副手的發揮與否牽動勇湖之戰勝負。 法新社

更甚者，其實維金斯的負擔在小球下也夠重了，似乎亦難多苛責。相反地，湖人在雙王吸怪下，也要拜角色球員們把握空檔的效率，勇士此戰更極端的護框與輪轉三分，進一步限制湖人三分投射，問題是慣常選擇讓出的期待值低中距離地帶，這場比賽被湖人角色球員們大量得分，成了勝負分野。

除了三分，勇士連禁區得分都贏，失誤得分與快攻也都略勝，就輸在廣義中距離：油漆區非禁區湖人10/20，勇士3/10，中距離湖人10/21，勇士2/5，光這兩區就有30分落差，遑論還有罰球差距。

中距離地帶出手戴維斯7/9外，施羅德（Dennis Schroder）、里夫斯與華克合共10/19，持球員多點開花（Drive突破5次以上亦有四位），方讓勇士防不勝防。

這將是第五戰終極考驗勇士的難題：體力與連帶影響的執行力。戰術可以繼續貫徹，但究竟會是精神力超過體能的高執行力，體能受影響的下滑執行力，亦或者柯爾真能生出奇兵，或者波爾復活幫忙分攤體能消耗，以維繫團隊高執行力，將直接決定金州軍團是否能延續戰線。

詹皇的籃球智商

最後，不能不特別讚揚詹姆斯第四節的智商演出。第三節一陣搶投差點讓比賽被帶走，但隨後回穩以猛烈防守反擊贖罪。

詹姆斯(右)利用身體優勢單打柯瑞。 路透社

雖然肉眼可見其衰退，以往的無敵坦克切現在能輕易干擾，但他身軀依舊強壯，頭腦依舊清晰，視野也依舊在，第四節6分3助攻，Clutch Time雖然沒有Field Goal，仍能以身體優勢對柯瑞發動點名；戰況膠著時靠罰球穩穩拿到4分，兼且打到柯瑞五犯纏身，加上神來一筆識破勇士最後一擊戰術直接造成失誤，無疑是華克光芒背後真正的勝利指揮家。

有勇士這般的對手，也才逼得出這般激戰，我們還有機會多看幾場嗎？