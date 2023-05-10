攻擊小隊取代防守組贏球迷思 解放太陽雙槍金塊面臨變陣

在前兩場於丹佛客場連輸兩場、看起來搖搖欲墜的太陽隊，回到鳳凰城主場後連趕兩局，將系列賽扳平為2:2，等於接下來將成為一個三戰兩勝的短系列賽。這個開賽前被期待是西區冠軍前哨戰、開打後一度看起來雷聲大雨點小的對決，又再一次變得撲朔迷離。

不是只有防守能贏得總冠軍

之前曾經不止一次提過，很多人心裡根深柢固的「防守贏得總冠軍」這句話，雖然不能說它全錯，但最多也只能代表一半的事實，在籃球場上能笑到最後的，應該是進攻端和防守端綜合實力都在聯盟名列前茅的球隊，或者講得更精確一點，在系列賽中能笑到最後的，通常是看哪一方能找到對方更多的痛腳，在對方有效做出應對之前抓著那個點一直打打到他崩潰的。

而太陽隊在系列賽前兩場比賽，很明顯就犯了這樣的錯誤，先不說太陽本身在季中交易後短時間內確實無法整合出堪用的防守體系，同時金塊擁有約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）和葛登（Aaron Gordon）這種攻擊能力強大又有身材優勢的主戰陣容，那是你想守就守得住的嗎，更別說這年頭你做了再多努力，裁判嗶一聲就沒了，你還得先確定裁判想不想讓你防守吧。

進攻組組長華倫的單打能力也是迫使金塊無法太過包夾雙星。 美聯社

因此無論開賽前後我都一再提到，這個系列賽太陽要過關，就是要收起自以為還能靠防守打贏金塊的念頭，擺上所有的攻擊球員，拉高比賽節奏跟金塊拼得分才是唯一的出路。

而從第三戰開始，無論是由於陷入0比2落後的絕境不得不變、或者是教練一副疑似被下指導棋的樣子在透露要變陣時聽起來彷彿有點不太甘願，總之，威廉斯（Monty Williams）終於有動作啦。

在第三戰太陽終於捨棄那幾位，先不說他們身為「防守組」到底守不守得住，但至少可以確定的是非常貧攻，等於歡迎金塊包夾布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant），反正你大空檔也不一定投得進、投射不準的時候也沒什麼切入威脅或其他不同的攻擊選擇，最後還是只能回球給雙星硬打。

這也是前兩場尤其是第二戰，布克和杜蘭特幾乎扛球隊扛到虛脫，卻還是被金塊一波帶走的主因。

幸好在三天的休息回氣，加上太陽換上華倫（T.J. Warren）、洛斯（Terrence Ross）和蘭德爾（Jock Landale）這幾位攻擊能力較強、且本來就應該是太陽主戰替補的球員之後。

關鍵不在他們本身得到多少分，而是在把他們換上場之後，即使金塊一開始還是嘗試重兵看管太陽雙星，但只要他們一轉移球，弱側這幾位金塊很難置之不理，攻擊空間一下就拉開了。

蘭德爾(中)替補上場帶給太陽攻守不少幫助。 美聯社

因此這兩場比賽布克總共攻下83分，尤其兩場投籃命中率都幾乎來到80%，杜蘭特手感雖然差一點，但是靠著比較會討犯規兩場也攻下75分，表面上看起來似乎是他們爆氣了沒錯，但實際上和第二戰比起來，布克和杜蘭特在第三和第四戰的體能消耗反而減輕得多了，也總算打出太陽狠下心在季中進行交易時想看到的球隊雛型。

終於等到你一場

某種程度上來講，太陽金塊的第四戰，過程有點像是第二戰，只是主客雙方反過來而已，就如同布克和杜蘭特在第二戰苦苦撐著太陽但始終等不到隊友支援一樣。第四戰的金塊也是靠著約柯奇和穆雷的優異表現，讓金塊雖然大半場比賽處於落後但始終維持在可以追的範圍，也同樣的，他們等的隊友支援始終都沒有來。

更有趣的是，這兩場比賽甚至連第四節的劇本都有點相似，如同第二戰原本戰術上比較被太陽無視的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）突然開始把那些空檔都投進，導致太陽全線崩潰一樣。

到了第四戰，太陽在第四節也有人跳出來把那些該死的空檔都投進了，而且沒想到的是，那個人居然是前面季後賽被太陽球迷罵到快歪頭的沙米特（Landry Shamet）。

沙米特終於外線爆發，成了太陽能逼平系列賽的關鍵之一。 美聯社

在太陽的這兩年，沙米特的問題其實也不是很多，大概就是防守看起來很認真但是各種被一步過或對方直接在他頭頂出手，進攻端投籃空檔都很合理而且姿勢一百分只是大多沒進，季後賽前面幾場比賽在場上完全被對面當空氣讓隊友四打五，就這麼幾條而已，真的不多，有問題的一直都是不知道為什麼，他永遠都不會失去威廉斯的信任。

但是有一說一，第四戰沙米特真正的貢獻，其實還不是在那幾顆三分球，事實上在他投進那幾球之前我就已經提到，前三節比賽雖然帳面上他還是被穆雷吃乾抹淨，但是他做得最好的一點，就是無論如何死黏著穆雷不放，讓穆雷必須多做很多動作、也消耗更多體力才能得分。

更重要的是，如此一來沙米特在防守穆雷的過程中也不太需要隊友協防，阻止了金塊靠著傳導讓其他人加入戰局的機會，其實這跟太陽防守約柯奇的策略是一樣的，就是我不包夾、人有對到位就好、盡可能上對抗讓你多流點汗、除此之外你們兩個要得幾分盡量去得，我看你能撐多久，也直接導致了金塊第四節這兩個人幾乎體力放盡、比賽也被太陽帶走的主因。

幾乎整整罵了兩年，季後賽也打了十幾二十場有，終於等到沙米特有一次明顯的正面貢獻，我不知道該不該痛哭流涕，但可以預期的是威廉斯信心值應該瞬間充滿，接下來不可能把他拿下來了，反正那個三分投射投一場不知道休幾場的我就先不期待，只要沙米特能繼續這樣死死纏著穆雷，至少這個系列賽還是可以再給他機會看看啦。

約柯奇(中)得分爆衝不見得有利於金塊。 美聯社

金塊是否還有變陣空間？

結果在太陽居然變陣，全世界太陽球迷幾乎是求爺爺告奶奶呼天搶地的終於等到威廉斯捨得變陣之後，連沙米特居然都有正面貢獻之後，現在該輪到金塊出牌了，過去馬龍（Michael Malone）的執教經歷看起來，他也同樣不算是個反應很快的教練，第五戰開始是否能看到一些改變呢。

之前我一再提到，太陽板凳席其實沒有大家以為的差，只是之前被威廉斯用到看起來很差而已，而金塊的替補席也確實坐著幾位過去曾經有過好表現，尤其像布萊恩（Thomas Bryant）這種雖然球技上有明顯缺陷、但以往對太陽還真的打得蠻好的球員，或者其他幾位本季無論是真的退化、或者各種原因被棄用的球員，馬龍能不能找到一兩位出來分擔約柯奇和穆雷的負擔呢。

波特(右)和葛登如何施加太陽更多壓力，將能進一步釋放約柯奇和穆雷的重擔。 美聯社

如果替補真的找不到可以用的人，那麼可以想像的是，最起碼也該讓先發組的波特和葛登在後面的比賽更多的投入到進攻端，尤其考慮到太陽負責守這兩位的多半都是杜蘭特和布克，試著讓波特和葛登靠著身材優勢硬打，最差的情況也可以消耗他們的體能、運氣好甚至還能賠上幾次犯規，或許也是一條可能的出路。

總之，在約柯奇幾乎打出生涯最佳表現、也幾乎快耗盡體力卻還是沒能聽牌的情況下，系列賽的風向確實逐漸朝向對金塊不利的方向發展，尤其不像第二、第三戰中間整整三天的輪空，從第三戰起到第六戰之間都是打一休一，萬一延長到第七戰才會有兩天休兵日的情況下，對約柯奇和穆雷的體能恢復，會是非常嚴峻的考驗。