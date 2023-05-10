中職／後援投手需求大增 小心牛棚變發球機

每年棒球季開打後，常會出現一些跌破球迷眼鏡的狀況，例如有些球員表現大幅進步，有的球員卻與先前判若二人。其中投手又最受大家關心，若壓制力出現明顯落差，就可能被質疑是否過往太過操勞，才讓球員出現過度疲勞或是有隱形的傷病，進而影響成績，甚至讓生涯提早結束。

早年中職球員人數有限，比賽細膩度、投手分工等都不甚理想，「天天系列」調度法一直為人詬病，操壞選手的情形並不罕見。但時至今日，各隊二軍發達，球隊總人數多達60至70人，投手人數大約有30餘人，在一軍大多配置12人，要應付每週一軍5戰、二軍3至4戰，應是綽綽有餘。然而目前各隊大約進行23至25場賽事中，仍有牛棚投手出賽頻率超過球隊出賽數一半，甚至多達6成的賽事，真的是十分辛苦。

2009年中職球季改制為各隊出賽120場比賽，實際上不用出賽一半，一般認為投手出賽數超過50場就已是非常操勞，因為無論投球局數多寡，都還需要場邊熱身及待命。超過一半場次的60場更是疲勞，自2009年至2020年共有29人次投手達到出賽超過60場，近二年雖沒有投手達標，但最多出賽數則為58及59場，僅是差一點而已，而歷史上出賽數最多為2010年的曾兆豪，當時他出賽高達70場。

桃猿主力牛棚投手陳禹勳每年出賽數都是名列聯盟前茅，但並非人人能像他一樣耐操，牛棚調度還是要看球員體能及手臂狀況，不然很容易就出狀況了。 聯合報系資料照片

依目前各隊出賽數來看，超過10場出賽大約就算操勞等級，至今共有22位球員已達標，較前幾年約8~12位左右偏高許多。不過無獨有偶，這並非中職首創，分工明確的美國職棒近年牛棚需求量一樣大增，球隊一半的賽事需登板，加上他們賽事更緊湊，許多球員必須連續多天出賽。

造成牛棚需求量增加，無疑是跟打者及球隊配置有關。從今年甫結束的世界棒球經典賽中可以發現，台灣打者實力日益進步，即便在國際賽也可打出不錯的身手。因此投手應戰必須更加謹慎，在引誘球及與應付打者的纏鬥中會消耗不少體能跟球數，造成可負擔的局數減少，先發投手幾乎極限就是6局。

另一方面過去各隊多以3位洋投進入輪值，期許能多負荷一點局數，減少本土的負擔。然而現在許多球隊採用2位外籍先發的配置，將外援戰力分散至打線或後援，多一些先發輪值機會留給本土投手發揮，只是穩定性相對有落差，同樣會增加牛棚需求。而且因為今年戰況激烈，即使是勝利組專用牛棚，在些微落後時仍需上場壓陣，更是讓他們增加更多出賽場次。

牛棚需求量增加已成趨勢，就是考驗各隊教練團功力的時刻。從過去經驗來看，這些過度操勞的投手，要長期維持好身手非常困難，大多是狀況時好時壞，像是陳禹勳、賴鴻誠，表現好的時候防禦率大約2，差的時候可以高達5以上。但更慘的是有些投手常常因此曇花一現，如吳丞哲僅新人年極度亮眼，游朝惟則是拿下最佳進步獎後再也無緣一軍。更多投手則是還能持續出賽，但表現已不如以往威猛，在球隊地位日漸下滑，像是去年表現不俗的許峻暘，今年已成發球機，慘不忍睹。

桃猿另一位牛棚投手許峻暘去年出賽數激增，今年依舊是陣中主力，但他表現判若二人，本季防禦率高達10以上，又是一個被操壞的案例。 聯合報系資料照片

雖然前面提到美國職棒同樣有許多投手連續出賽，但他們的球員幾乎都是經歷小聯盟體系循序漸進的養成，多年的洗禮後早已練就一身體能及頻繁出賽經驗，習慣更加艱困的狀況。不過中職的狀況則不然，有些是剛加入沒多久的新人，有些則是經過改造後大幅進步的可用之兵。實際上台灣業餘棒球聯賽對球員沒有好好保護，讓許多年輕好手都已是長期處於疲勞狀態，加上未有長期賽事經驗，體能還不一定到位，對於暴增的出賽數，並非所有投手都能負荷。

現在的職業棒球牛棚需求量已不可能減少，球隊除必須尋找、保護並累積更多可用之兵，更要對新秀投手的養成重新規劃。否則，牛棚年年有新血，卻總是曇花一現，最後變成發球機，實在是太可惜！