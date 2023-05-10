一甩被全壘打王臭名 洋基柯爾用改變進壘點找回王牌身手

每個來到紐約的選手都會被放大檢視，遑論簽下破紀錄投手大約的柯爾（Gerrit Cole），身為球迷最多、也最容易被討厭的洋基球員，柯爾先是面對抹油、三振率驟降、被全壘打王等臭名，而在2023年的現在，他正投出媲美巔峰、打破眾人質疑的驚人賽季。

回顧過去三年的表現，柯爾75場先發中繳出455局、36勝19敗、防禦率3.28的傑出表現，以數據來說絕對對得起王牌這個稱號，但9年3億2400萬合約要背負的期待可不僅止於此，在被踢爆抹油事件後，引以為傲的速球轉速下降了約100轉，進而影響關鍵的揮空率，跟19年的巔峰相比，22年的速球揮空率從37.5%跌落至28.9%，有著肉眼可見的落差，而打者們也抓準這個機會，積極地與這顆不若以往的直球對決，16度對決出牆，這讓柯爾去年以總計33發被全壘打數，難堪地登上聯盟被全壘打王。

然而，在美國時間5月7號前，柯爾的前7場先發還沒有被任何一位打者敲出外野大牆，這對飛球型投手的他來說無疑是件喜訊，這也反應在帳面的防禦率2.09上，榮獲單月最佳投手外，連續7場沒有被擊出全壘打也是自2018年首次，那麼，他又是如何找回過去的宰制力？

影片來源：MLB官方網站

毋庸置疑的，柯爾過去的成功歸功於太空人球團成功的調教，先聲明，在此指的並不是抹油，而是捨棄伸卡、將四縫線速球作為主戰武器的這個決定，該球種在18、19兩年分別帶給他高達29.9、37.1的Pitch Value，説柯爾是靠這顆速球吃飯一點也不為過，只要把直球塞進好球帶就有接近四成的機會製造揮空。簽約洋基後，自然是選擇複製19年的成功配球模式，然而，在2021年聯盟明文禁止投手使用外部物質後，柯爾的直球轉速明顯下降，最大武器被削弱下，這球種在接下來的3年只貢獻出35.2的Pitch Value，過去硬是往紅中塞也能戲弄打者的配球，如今再也不管用，若繼續維持配球策略，自然是被打者炸得滿天飛。

轉速不如在太空人的巔峰時期，柯爾若延續過往的配球策略，只會像22年一樣被打者轟得滿天飛。 美聯社資料照片

意識到轉速低、揮空率下降等問題，柯爾自然是不可能走回海盜隊時期伸卡球的老路，除了剪去飄逸的長髮，本賽季的他在投球策略上也做出顯著改變，從Statcast提供的擊球數據中可看出，本季Barrel%為近7年最低的5.5%，換句話說，就是打者對他的擊球掌握度變差了，被擊球數據上也有顯著的改變，首先是飛球比例35.2%，該數據為加入洋基後首度低於40%、滾地球比率抬升至44.4%，而在被擊出的飛球中，有15.8%是不營養的內野飛球，雖然本季10.03的K/9值為18年以來最低，但比起追求三振，柯爾找到了更能讓打者敲出軟弱擊球的訣竅。

高轉速帶來的優勢是視覺上竄的效果，既然柯爾少了塞往紅中的餘裕，那就盡量投得閃躲一些，這在Baseball Savant提供的進壘點圖像中清晰可見，本季的四縫線速球集中在右打者內角高的位置，也就是典型的High Fastball，這讓他即使難以製造揮空，也能讓對手的出棒受到擠壓、敲出不營養的軟弱飛球，也就是內野飛球率攀升的主要原因，進階數據可以看出，柯爾的O-Cantact%與Z-Contact%都創下近6年新高，揮空率10.9%為新低，但打者僅能繳出5.5%的Barrel%，在在都說明了速球進壘點為柯爾帶來的強大優勢。

值得一提的是，過去輔佐柯爾對戰右打者的滑球，本季的控球其實不太靈光，對戰成績也是所有球種中最差，打者對這顆滑球繳出.360的打擊率以及高達 .431的wOBA，揮空率也是生涯新低的20.0%，這也是整體三振率驟降的主因，與過去4年都超出40%的揮空率相比可見一斑，而此時能卓越控制進壘點的四縫線速球便成了救命稻草，配合著用來搶好球數的曲球，至少從嶄新球季的第一個月來看，柯爾的改變取得了卓越的進步。