日職／砸80億被笑花錢請人看球 軟銀為何不見壓倒性戰力？

去年球季戰績與歐力士猛牛並列，卻因為對戰劣勢而痛失洋聯冠軍的福岡軟體銀行鷹隊，為拼重返榮耀，球團於是狂灑銀彈補強。本季開打後，軟銀雖一度以開季五連勝衝上第一，但接下來卻後繼乏力，多數時候都不是待在龍頭寶座上，還一度落入B段班。相對季前的重磅補強，還喊話要以十場以上勝差奪冠，如今的戰績就顯得不盡理想。

盤點軟銀在季後的主要操作，包括以7年50億（單位皆為日幣）簽下外野手近藤健介，4年3億簽下捕手嶺井博希，另外又以3年15億延攬從MLB回歸的投手有原航平。洋將部分，則是以1年6.5億簽下前羅德終結者歐蘇納（Roberto Osuna）、1年1.6億簽下前阪神洋投貢克爾（Joe Gunkel），及約1.83億延攬大聯盟內野手阿斯圖迪略（Willians Astudillo），還有約1年6600萬簽下大西洋聯盟外野手霍金斯（Courtney Hawkins）等等。總計的補強額度，據傳高達80億日圓。

不過開季至今，軟銀這些補強並非都有收到預期效果。目前表現較佳的，首推後援洋投歐蘇納。這位前大聯盟救援王去年加盟羅德，在日職展現了絕佳的壓制能力，本季他10場出賽，繳出6救援3中繼的成績，防禦率仍是完美的零，每局被上壘率也低到僅有0.50。（數據皆結算至5/7賽後）

洋投歐蘇納後援表現仍相當稱職。影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

擁有穩定上壘能力，可說是日職目前最具代表性的技巧型打者近藤健介，在開季繳出不錯的表現後，近期有些下滑的趨勢。即使如此，打擊率目前掉到0.248的他，還是有著0.750的OPS，在投高打低的洋聯裡，這數據仍在聯盟前10名內，貢獻不能說差。只是相對於生涯經常繳出3成打率及0.85起跳的OPS，仍有一段調整空間。

除了這兩位一投一打之外，其他方面的補強就比較讓人失望了。由於千賀滉大離隊挑戰大聯盟，如何填補王牌及先發輪值空缺，就成為軟銀季後的一大課題。多少在此因素影響下，才會於季前突然出手，簽下2019年拿下洋聯勝投王，這兩年赴美發展的有原航平。

有原平均一年5億的薪水，在日職本季排第6高，與巨人隊王牌菅野智之並列，也勝過田中將大、大野雄大等資深優質投手，顯示軟銀對他寄予厚望。然而有原在官辦熱身賽登板兩場，卻投出了0勝2敗，防禦率10.29的離譜成績，使得他一開季就被下放二軍，還在苦等能在一軍先發的機會。

軟銀捧出大約簽下有原航平，但他熱身賽狀況不佳，開季只能從二軍出發。影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

前阪神洋投貢克爾，原先也是先發輪值的競爭人選。他在阪神三年留下16勝12敗，防禦率2.92的優質表現。但今年春訓時，貢克爾因為親人過世一時離隊，後來官辦熱身賽的調整狀況差強人意，防禦率為6.00，於是和有原一樣從二軍開季，近來才傳出終於要在一軍登板的消息。

至於洋砲的補強也不盡理想。阿斯圖迪略過去在大聯盟5個球季，合計190場出賽打出16轟、OPS 0.687的成績。由於他除了游擊手以外，其他場上的所有守位（包括投手）都站過，一時也被日媒封為「超萬能助人」，打守兩端都備受期待。

不過到了官辦熱身賽，阿斯圖迪略打擊表現低迷，只有1轟、OPS 0.485的成績，開季到現在OPS則僅有0.439，全壘打數還是掛0，成績比他大聯盟生涯任何一年都還糟糕。另一位洋砲霍金斯則完全沒在一軍出賽，二軍成績也僅有OPS 0.629、1發全壘打，完全不見去年在獨聯狂敲48轟的火力。

另外，軟銀去年受到甲斐拓也受傷及低潮，捕手戰力大受影響，於是才會高價挖來前橫濱DeNA的嶺井博希，希望他能分攤甲斐的蹲補。不過開季到現在，甲斐還是幾乎場場先發，儘管嶺井都待在一軍，但只有出賽8場，且幾乎是後段替補上陣，所以只分到7個打席。這種將球員晾在板凳不用的行為，被日本球迷揶揄軟銀是「花大錢請嶺井來特等席看球」。

軟銀找來嶺井博希分攤蹲補工作，但卻很少派他上場。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

近年開季各家分析，許多球評看好軟銀的關鍵，就在他們擁有非常好的選手深度。原本軟銀就有強大的育成系統，以及日職數一數二的硬體資源，本來就已經讓其他球隊相當羨慕了，何況還在自由球員市場花錢不手軟，讓更多好手參與隊內競爭，戰力上應當是如虎添翼才對。

只不過，從嶺井的例子就能發現，軟銀教練團極度倚賴某些主力球員，以致於板凳及二軍表現優秀的選手，可能連分替補上場的機會也很難搶到，無法充分利用軟銀兵多將廣的優勢。像是WBC提早開機的近藤，即使有疲勞下滑的跡象，也很少獲得輪休，其他面臨高齡化的軟銀主力，更是多少都碰到類似問題。

今年是軟銀（含前身南海）創隊85週年，以及福岡巨蛋啟用30週年紀念。球團花大手筆補強，自然希望能用冠軍慶祝這一年。軟銀是一支不怕花錢，只怕冠軍不在手上的隊伍，就算以A級球隊身份打進季後賽，除非能一路奪下日本一，否則都和球團的目標有段距離。

然而在2020奪冠後，軟銀在前兩球季都在備受看好之下，最終卻鎩羽而歸，多少也和調度上比較僵化有關係。除了網羅及培育優秀選手之外，如何整合球隊戰力，發揮出如預測般的水準，恐怕是軟銀現在最大的課題之一。