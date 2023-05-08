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中職／危機未嘗不是轉機 兄弟底蘊深厚仍大有可為

聯合新聞網／ Ramos
中信兄弟多位主將受傷或狀況不佳，讓球隊戰力受到很大的影響，目前戰績已掉到殿底位置，勝率連3成5都不到，完全不像是要挑戰三連霸的球隊。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟多位主將受傷或狀況不佳，讓球隊戰力受到很大的影響，目前戰績已掉到殿底位置，勝率連3成5都不到，完全不像是要挑戰三連霸的球隊。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟真的是屋漏偏逢連夜雨，先是開季前許基宏左腳傷勢動刀，上半季缺陣，球季開打後洋投象魔力因左手肘韌帶撕裂傷返美開刀，整季報銷，近期牛棚大將李振昌因車禍造成右肩鎖骨骨折，勢必長期脫離戰線。

中信兄弟目前戰績暫居墊底，不免讓人憂心，黃衫軍挑戰三連霸的路上充滿險阻，今年爭冠是否拉警報，不過也不必過於擔心，因為中職現行的上、下半季賽制，讓他們有谷底反彈的機會，只要下半季重整旗鼓，待傷兵陸續歸隊，本季中信兄弟爭冠依舊大有可為。

老將李振昌是中信兄弟非常倚重的後援戰力，他因車禍開刀勢必需要長期休養，兄弟接下來的牛棚調度恐怕會相當吃緊。 聯合報系資料照片
老將李振昌是中信兄弟非常倚重的後援戰力，他因車禍開刀勢必需要長期休養，兄弟接下來的牛棚調度恐怕會相當吃緊。 聯合報系資料照片

2014年中信剛接手兄弟象第一年，上半季勝率低到只有0.322，與榜首Lamigo桃猿勝差達20.5場，下半季絕地大反攻，勝率一舉衝上0.544高居榜首，即使年度勝率0.431排名墊底，依舊取得台灣大賽門票。

2015年上半季中信兄弟勝率不到5成，與第一名的Lamigo桃猿達10場勝差，到了下半季勝率突破6成躍居第一，再次取得台灣大賽門票續演象猿爭霸。

2019年也是如此，上半季中信兄弟勝率0.448，與榜首Lamigo桃猿有著8.5場勝差，下半季勝率6成竄升第一，台灣大賽又遭遇桃猿，只是這幾次都以落敗收場。

其實去年中信兄弟也是狀況連連，上半季無法拿到季冠軍，後來洋投泰迪離隊，又有一批主力確診、受傷，下半季兄弟多名奇兵竄起，先是遭棄用的洋捕手福來喜重獲重用，本土投手官大元、陳柏豪、吳哲源跳出來扮英雄，特別是吳哲源豪取11連勝，成功填補先發輪值空缺，也讓球隊更有空間少用1名洋投，讓福來喜扛指揮塔重擔，呂彥青稱職扛起守護神重擔也是關鍵人物。

吳哲源是去年中信兄弟的奇兵，幫助球隊在下半季披荊斬棘，不過本季他的薪資到現在都還沒有談好，難免因為心情不佳而影響表現。 聯合報系資料照片
吳哲源是去年中信兄弟的奇兵，幫助球隊在下半季披荊斬棘，不過本季他的薪資到現在都還沒有談好，難免因為心情不佳而影響表現。 聯合報系資料照片

從數據來看，上季福來喜先發蹲捕65場，中信兄弟戰績42勝20敗3和、勝率6成77，本土捕手高宇杰先發蹲26場、陳家駒19場、黃鈞聲10場，總計27勝27敗1和、勝率5成，福來喜扛主戰捕手的戰績明顯比較好。

當然，這些都是過去式了，放眼未來，中信兄弟力求谷底反彈，當然需要一些關鍵因子，最重要的是先發輪值德保拉鄭凱文、余謙、吳哲源必須振作，找來新洋投金安之後，球團應持續補強洋投以刺激現有洋將，產生良好化學效應，李振昌缺陣後，該用吳俊偉還是蔡齊哲擔任布局投手也是觀察重點，畢竟布局投手重要性，有時候不亞於終結者。

中信兄弟隊新洋投金安有大聯盟海盜及藍鳥經歷，近年則是待在韓國職棒，他的表現將是球隊能否谷底翻身的一大關鍵。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋投金安有大聯盟海盜及藍鳥經歷，近年則是待在韓國職棒，他的表現將是球隊能否谷底翻身的一大關鍵。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟二軍農場養成和內部競爭力不在話下，野手的攻擊和守備，還有板凳深度是比較不需要擔心的一環，只要投手群穩定下來，盡可能壓低失分，減緩團隊打線壓力正常發揮，就能讓球隊逐漸回到正軌。

中職每隊一年打120場例行賽，現在球季進行不到4分之1，漫長賽季本來就有潮起潮落，中信兄弟底蘊夠深厚，主力球員經驗也足，開季至今遭遇一連串危機，如果能重新檢視不足之處，危機未嘗不是轉機。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 許基宏 李振昌 吳俊偉 蔡齊哲 德保拉 吳哲源 鄭凱文

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