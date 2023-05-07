安比德難闖綠色天羅地網 哈登快速退化無力回天

包括本季在內，塞爾蒂克已經是連續9年進軍季後賽，期間3次打進東區決賽、一次總冠軍賽，而76人雖然沒有塞爾蒂克亮眼，卻也是連續6年進軍季後賽，不過這段期間兩隊在季後賽交手兩次，都是由塞爾蒂克帶走勝利。

考慮到東區第一種子公鹿在第一輪就意外中箭落馬，這個系列賽在開賽前，某種程度上甚至被期待是實際意義上的東區冠軍賽，目前系列賽進行完前3場之後，塞爾蒂克暫時以2:1領先。

即便76人在波士頓贏得首戰，卻在第二場比賽以超過30分的分差被血洗，並且回到主場之後又被突破，主場優勢又回到綠衫軍身上。

76人還有機會翻盤嗎？

近幾年光看帳面陣容，76人幾乎每一季都相當出色，但是球員的健康狀態卻是年年亮紅燈，特別是主將安比德（Joel Embiid）這幾年打季後賽就沒有健康過，在第一輪期間就傳出右膝韌帶受傷的消息，雖然勉強在第二戰復出，但移動明顯變得緩慢，而比較尷尬的是，76人唯一贏下來的是他缺席的那一場，目前安比德出賽的兩場，76人全部落敗。

眾所周知，塞爾蒂克的陣容上沒有太明顯的弱點，特別是外圍防守非常強悍，唯一稍微需要擔心一下的可能就是禁區替補。畢竟霍福特（Al Horford）年齡偏大，加上帳面數據雖不亮眼，卻是塞爾蒂克戰術發動很重要的一環，在霍福特可能生涯也剩下沒幾年的情況下，如何補上霍福特傳導能力這一塊會是塞爾蒂克未來要面對的問題。

也因為霍福特對綠衫軍的重要性，因此安比德能不能在進攻端給予塞爾蒂克壓力，會是76人能否取勝的最大關鍵。

以往霍福特在季後賽可說是安比德殺手，不過本賽季安比德面對塞爾蒂克場均能攻下36.8分、11.2籃板、命中率高達61.2%，如果他健康的情況下，應該能迫使塞爾蒂克陷入是否要夾擊安比德的困境，給予76人外圍更大的空間，但是在安比德回歸的兩場比賽，顯然都沒有辦法打出相同的效率。

首戰爆發的哈登(中)，接下來兩場比賽幾乎完全當機。 路透社

而在安比德這兩場明顯受到傷勢影響，在禁區的牽制力下滑後，外圍的哈登（James Harden）和馬克西（Tyrese Maxey）的效率都差了非常多，現在的哈登早已不是火箭時期的那個他，更何況即使是巔峰時期，在季後賽軟手的畫面也不是那麼罕見。

雖然系列賽首戰夢迴休士頓，但哈登這次「油箱」看起來也用得太快了點，接下來的兩場比賽都表現得相當糟糕，切入過不了人、投射也無法帶給球隊幫助，反而低迷的命中率，變成塞爾蒂克反擊最好的助力。

塞爾蒂克的優勢

在近年來兩隊的季後賽交手中，塞爾蒂克打出了8勝1敗的絕對優勢，泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）雙槍這兩年的戰力有目共睹，去年更是一路打進了總冠軍賽。

在公鹿提前倒下、安比德的傷勢看起來也沒有很樂觀的情況下，目前東區看起來似乎沒有明顯可以威脅塞爾蒂克的對手，有機會連續兩季打進總冠軍賽。

雖然76人的半場防守效率頗高，第一輪甚至只讓籃網場均只有92.5分，不過本季76人的轉換防守效率相當不理想，場均在攻防轉換的失分為15.5分，排名聯盟倒數。

因此塞爾蒂克只要儘可能降低安比德的殺傷力，限制他與其他球員的連結，除了能大幅降低76人的進攻效率以外，還能打出更多的攻守轉換。

雖然塞爾蒂克陣容看起來沒有明顯缺點，但雙槍的領導力和心理素質仍是受外界質疑。 路透社

考慮到全場開放式進攻就是塞爾蒂克雙槍最喜歡的環境，效率相當的高，如果76人無法提高本身的投籃效率，不停地被塞爾蒂克搶下後場籃板防守反擊，比分拉開的速度可能會比想像中更快速。

尤其在安比德回歸賽場後，很明顯速度變得緩慢，這讓塞爾蒂克打起攻防轉換更是得心應手，而哈登與馬克西看起來都無法有效突破塞爾蒂克的防守，外圍投射命中率持續低迷，這就讓塞爾蒂克的轉換進攻可以打得更順暢，也讓76人大半場幾乎都在落後的情況苦苦追趕。

因此即使頂著膝蓋傷勢，這個系列賽安比德能否恢復一定程度的狀態，絕對是76人能否晉級的絕對關鍵。但以目前他的健康與移動狀況來看，情況絕對也不容樂觀，加上塞爾蒂克手握主場優勢，擁有過去對戰記錄壓倒性的領先。

只能說，從現在的狀態看起來，勝負的天秤明顯是朝著塞爾蒂克傾斜的。