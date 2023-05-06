勇士無限小球跑死湖人 柯爾出招攻守箝制戴維斯大成功

勇士湖人第二戰，主場不能再掉的金州軍，靠著柯爾（Steve Kerr）攻守兩端針對戴維斯（Anthony Davis）的有效出招，打出一場典型的季後賽勇士變陣大捷，其中一些細膩關鍵變化，著實讓人擊節讚賞，來看看柯爾如何精彩變招！

勇士貫徹無限小球風格

本場最為人津津樂道，莫過於換上另一位能投三分的J.格林（JaMychal Green）先發，儘管身體有恙，光減少季後賽迄今堪稱第二功臣魯尼（Kevon Looney）的時間，對一般教練就已是很大膽調度。

但誠如前文「『戴式引力』進階數據 解析勇士G2攻防兩端調整模式」所述，柯爾就是柯爾，季後賽遭遇危機，其做法往往是更貫徹勇士小球風格，正面擊倒對手。

J.格林上先發形成5 Out之外，柯爾的拉開空間之術，可不僅僅如此簡單跟表面，同時間他還多招並用地進行調整。

首先，與對國王時放D.格林（Draymond Green）控球柯瑞（Stephen Curry）專心於無球進攻箭頭不同，第二輪首戰湖人展現了極強繞掩護追防無球柯瑞的能力，後衛群之外，更大威脅還在身長手長又有速度的范德比爾特（Jarred Vanderbilt），靠著緊黏不放與尺寸，頻頻壓迫柯瑞的出手空間。

柯瑞持球拉大空間，針對代維斯將其帶出禁區。 法新社

這場勇士幾乎從開場，就因此把主控權交給柯瑞，讓他化被動為主動，改打更多持球，面對柯瑞刁鑽運球，范德比爾特的壓制效果就有所下降，畢竟任何前鋒要被拉到三分線上面對運球能力絕佳後衛，都非易與。

再來，就是另一個相對換上J.格林，較少評論提及，但關鍵程度甚至更巨大的變招，傳說中的「綠咖哩」超遠擋拆！

柯瑞與D.格林兩人擋拆，一直是勇士季後賽的壓箱寶，其中更具奧秘感者，正是從三分線外一兩大步就開始的超遠擋拆，威脅來自於只要柯瑞能擺脫防守者，這就是他尋常的射程範圍，加上柯瑞面對夾擊時的傳球能力、格林的扎實掩護與接球後處理球能力，以及兩者多年來的絕佳默契。

而當柯爾祭出這招，明顯就是針對戴維斯，想方設法要把他拉出禁區，勇士才能打開三分線內的進攻空間。

第二戰中，很顯然湖人仍把壓迫柯瑞出手空間，作為防守端第一要務，開場夾擊頻繁程度甚至更勝首戰，如此思維下，面對勇士柯瑞與格林超遠擋拆，不想讓前者一個掩護後就有海般空間急停跳投，湖人勢必得派人到外圍幫忙；勇士主要目標則都是找戴維斯打擋拆，逼迫他因此不得不較首戰更踏出油漆區，但又必須兼顧禁區防守，這造成的奔波之距離與勞累，就是柯爾所期待的效應。

勇士的代價，就是第一節得沉著等待，當戴維斯還兵強馬壯時，各種跑到三分線附近的夾擊或協防，仍舊對柯瑞造成很大麻煩，團隊傳導卡頓，勇士單節7分落後，但也看到了回報，包括J.格林展現出的勇於投射三分，勇士單節就9助攻，顯見戴維斯被拉出後的空間效應，其中12分在油漆區，要知道首戰全場勇士油漆區也才28分。

J.格林(左)頂替先發表現出色。 歐新社

而等待第二節後，戴維斯體力開始下滑，特別是從第二戰之於首戰的奔跑距離與防守速度，都可看出戴維斯的負擔大增；夾擊變成越來越後退的Hedge或Show，終於到了三分線內一步不上不下的尷尬位置：既不能有效對柯瑞關門，阻止其啟動，又得離開禁區，護框威能大減。

接續就是本戰重返勇士三巨頭榮光的D.格林，長袖善舞之時！當湖人無法對柯瑞透過夾擊或協防有效關門，柯瑞除了可選擇掩護突破後直接出手或切傳，另者就是透過大開門縫，把球傳回給掩護完加速往禁區衝刺的D.格林。

面對接球後一條龍的他，本戰無論是外撲的戴維斯回防，或者猶豫的弱邊輪轉，基本上要不棄守某一邊底角，要不就是讓D.格林從中路一刀殺進去，這就是他此戰傳出高達9次助攻，以及團隊底角三分多達10投6中（首戰僅7投2中）的背後奧秘。

藉這些串聯，勇士也因此能漂亮破解湖人首戰戴維斯鎮守禁區的防守難題，當然，也要拜格林此役突破上籃成功率，也高於平常水準。

湖人方面，其實也不是沒有想過拆招。如同勇士此戰大幅帶區域防守，湖人也一度採用聯防，只是不曉得是不夠熟練，或者是忌憚勇士外線，並沒有太多時間；第三節也曾嘗試改提前換防，把戴維斯留在禁區，改讓詹姆斯（LeBron James）去做Hedge或Show。

問題現在的老詹下半場防守大概只剩單向道，做最後一道防線仍具威嚇，卻已經沒什麼內外折返跑的體能，要他出去協防，往往出去了回不來，反成漏洞。也確實除了戴維斯，詹姆斯在這場比賽也是勇士擋拆鎖定要針對累死的對象之一。

在拉開空間大戰略之下，柯爾同時也做了很多空間內細膩的戰術安排，透過柯瑞格林擋拆吸引協防，先造成其他球員必然多打少局面，再透過更繁複的掩護設置（包括尺度邊緣的動態掩護），以及本戰另一個精彩之處，幾位主力射手隨時切換於無球及擋人之間造成的迷惑。

小缺點是，勇士上半場因此吃了不少進攻犯規，卻成功讓湖人團隊不時陷入如闖迷宮的混亂與失位。

湯普森第二戰外線爆發。 美聯社

當局部多打少又能跑出空間，泰半還佔有體型優勢，趁著防守注意力被柯瑞吸走，聯盟最強無球射手的湯普森（Klay Thompson）投出神準的三分球11投8中（其中防守者在4呎之外6投5中，顯見多擅於跑出空檔），進一步徹底瓦解了湖人的防守策略。

勇士的防守變陣有成

最大調整有二：其一同樣是化被動與主動，戴維斯的主要防守者從等待挑戰的魯尼，換成主動壓迫的D.格林；二者，更多混用首戰差點促成逆轉勝的區域聯防。本戰相當多時間，D.格林就一直待在罰球線附近的半場中心地帶，指揮帶區域的防線，主要目的仍是內縮禁區，同時要讓戴維斯從接球就大不易。

只要戴維斯想更接近內線要球，在他還未接球前，就可見D.格林提前用身體、用下盤施予對抗，不再讓他那麼輕鬆就在油漆區好位置立足；湖人嘗試以擋拆破解，勇士亦早有準備，就算D.格林必須優先協防持球者，每一波底線此時都會有人貫徹防守紀律，立馬輪轉至中路阻擋戴維斯前進，結果就是戴維斯除了出手數銳減僅11投5中，8呎內進攻甚至僅5投3中，真正的更多飄在外面投。

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）也有意識到此問題，所以第二節開始，更多改由詹姆斯持球進攻，唯他終究已非全盛期，已無法在這種情況獨幹4、50分贏球，進攻端增加負擔也影響防守端體能分配。

D.格林提早肉搏戴維斯，以及區防輪轉從根本就限制他接球的好處，也讓金州團隊毋須再過度分心於這位強大中鋒，轉而能更專注於個人防守，湖人其他球員第二戰因此也更多被壓迫至8呎外投射。

格林(左)主動壓迫戴維斯，使其無法輕易搶佔位置。 路透社

雖然詹姆斯外線回神，羅素（D'Angelo Russell）仍有一定中投水準，終究只是一次次零星單挑，跟勇士逐節擴散至面的團隊火力無法相比，沒有八村壘（Rui Hachimura）神準的三分4投4中，勝負很可能上半場就底定。

也因為勇士的防守變陣有成，湖人第2戰的油漆區出手佔比，從上一戰的92投49中、逾53%，下滑至94投39中、僅42%；禁區更從16次出手下滑至8次。

更多外線嘗試，加上戴維斯不時被拉出油漆區，勇士陣容雖小卻也更積極於爭搶籃板，金州軍打出27分攻守轉換包含17分快攻，亦皆優於對手。拉開空間、高命中率（5成）三分外線、對手深陷移動迷宮，大量推進的攻守轉換，這不正是勇士這個世代以來的招牌？

不過，無論如何湖人都完成了在客場搶下一勝的先機任務，後續就看回到主場，換漢姆如何回應。

手握雙王戴維斯與詹姆斯，湖人自不可能跟著打一大四小，至多就是增加後衛群時間，范德比爾特能否投進外線，因此成了調度重要關鍵，因為尷尬的是，板凳上替補得分最穩定的八村壘，卻有著防守端不擅繞掩護跟無球的問題，導致即使高命中率，漢姆的使用也有所保留，除非之後決定以攻制攻。

畢竟勇士拉開空間的根本源自幾乎無解的球員組成，但即使詹姆斯鐵定對這般變陣絕不陌生，交易大限後的湖人，也已是聯盟頂尖防守球隊，囿於陣容結構，策略上仍只能是選擇捉放、承擔風險與運氣的問題。

放眼第三戰，調整第二戰對柯瑞的過度協防，導致被多點開花窘境，或許是更好的策略選擇：比起被最強射手拉開空間，或許不如降低擋拆接球後的D.格林成效，CP值更高，減少進攻平庸的他輕鬆上籃機會，以及能分球空檔，重新掌握自己的護框與籃板優勢，讓柯瑞更多出手，負擔更鉅。

當然，所有季後賽打過勇士的球隊都知道，風險就是天知道柯瑞會不會又開對國王搶七戰般的無雙，只是橫看豎看，湖人總是得做出選擇，現有陣容實難面面俱到。

進攻端怎麼打回去，也許更為重要有效。

湖人慘敗之後，也將在主場思考禦敵之策。 美聯社

外線群能否做好空檔三分準備，幫助戴維斯與詹姆斯解圍，本來就是貫穿這系列戰的決勝焦點。防守抉擇上第二戰勇士也給了不少雖不大但Open（防守者距離4-6呎間）的三分空檔，湖人卻僅19投5，這樣是無法贏下比賽的。

另一方面，戴維斯今年季後賽不穩定、時有消極的問題，也再一次被外媒提及，只要有心，他對D.格林仍佔有絕對單點優勢，亦有串聯團隊能力，且看他能不能打出更積極的進攻慾望，好消息是照著一好一壞定律，下一戰將輪到爆發日。

而依照詹姆斯的豐富經驗，第二戰除了開場，後來很少見的兩側底線低位背框起手式，該也有望增加比例，畢竟下半場節奏被勇士牽著走搶投外線，也是瞬間被拉開原因之一。雙方一者求慢、一者搶快的節奏之爭，同樣將持續下去。