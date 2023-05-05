國王前車之鑒歷歷在目 湖人戴維斯恐怖的考驗即將開始

西區季後賽第二輪堪比世紀之戰的勇士湖人系列賽，在戴維斯(Anthony Davis)首場30分23籃板5助攻4火鍋的神獸級帶領下攻破勇士主場，這一勝也讓湖人在最新的奪冠賠率中正式超車勇士來到第三名。

第一戰兩隊用截然不同的進攻樣貌詮釋著高強度的比賽內容，來為這系列賽揭開序曲。湖人充分展現對空優勢與攻擊籃框的企圖心，進攻端多著重往油漆區衝擊，團隊全場獲得29次罰球，三分球出手比例佔全隊總出手的27%。反觀勇士全仰賴三分球進攻，出手比例佔全隊的五成，集中在柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、波爾(Jordan Poole)各飆進6顆三分球下，全隊進帳21個三分彈，卻沒辦法贏球。

湖人的內線從對壘灰熊的年度最佳防守球員傑克森(Jaren Jackson Jr.)，與力抗勇士的老狐狸格林(Draymond Green)與進化成籃板癡漢的魯尼(Kevon Looney)都能一戰，甚至保有優勢的很大關鍵來自於戴維斯的健康出賽。早早關閉社群開啟季後賽模式的戴維斯，在今年擺脫痛痛人形象，健康的他重新打出他當代神獸的頂級長人價值，充分將他集高度、速度與投籃於一身的威力給發揮出來。

碰上團隊高度明顯不足的勇士，戴維斯在罰球圈附近的攻擊予取予求。無論是高位接應的投籃，背框的翻身跳投，或者是勇士防守擋拆後的無限換防都無法壓制住系列賽首戰的戴維斯。論高度，戴維斯硬生生的佔有絕對優勢，只要高舉高打，一對一防守無論是維金斯(Andrew Wiggins)、格林，甚至是最大隻的魯尼，勇士可說是拿戴維斯沒轍，讓他全場19投11中的高效。

勇士沒有任何球員能在一對一防守中擋住戴維斯的攻勢，戴維斯在G1的前10次出手中竟然投進9球，而且全場罰球是8罰全中。 美聯社

湖人也藉由戴維斯這個點擴及到全隊參與進攻，好比替補控球施羅德(Dennis Schroder)整場獲得湖人最高的10次罰球機會比勇士全隊的6次還要多。勇士面臨擋拆時選擇換防戴維斯，反倒讓施羅德能用速度撕裂防線去製造犯規有很大關聯。即便勇士的魯尼已經化身籃板癡漢狂抓7個進攻籃板，全場23籃板與戴維斯分庭抗禮。但是除了籃板球的掌握外，戴維斯全方位的進攻與防守質量依舊是個難解的存在。

勇士絕對不會想像前一輪對國王一樣由0比2落後才開始覺醒。沒有戴維斯的湖人可能比沒有沙波尼斯(Domantas Sabonis)的國王更好對付。因應系列賽第二戰，勇士既然找不到制空權的解方，肯定會在下盤給予戴維斯更多身體對抗，和協防干擾的招呼。勇士除了派上格林，魯尼主防外，協防方面得設法讓戴維斯在罰球圈越不舒服越好，縮小防守圈，適時包夾，讓他無法在輕易進攻，迫使他在高位把球處理掉，進而降低湖人在禁區的威脅性。戴維斯有著前一輪沙波尼斯全身傷痕累累的借鏡，必須特別小心綠師傅格林肉身防守的搏命演出。湖人得在戰術設計與傳導上更加富有彈性，才能避免戴維斯無球或是持球都總是被重兵禮遇。

詹姆斯(Lebron James)20年如一日的坦克切依然無解，之於湖人的攻防重要性自然不必多說，他和柯瑞場上英雄惜英雄的總冠軍級別對抗更是近年最精采的次輪系列賽之一。湖人要幫助釋放戴維斯場上壓力與減輕身體對抗負荷，八村壘(Rui Hachimura)無疑會是個重要角色。和先發的范德比爾特(Jarred Vanderbilt)主司防守不同，八村壘穩健的中距離，堅決往籃框進攻的企圖，強硬的攻守作風讓他在首輪重新得到教練團信任是相當重要的。八村將是戴維斯、詹姆斯外，第三個能在籃底帶給勇士進攻傷害的湖人球員。

戴維斯若是在進攻端遇上被包夾的難題，湖人可以讓八村壘(右)有更積極的中距離出手，讓勇士顧此失彼。 美聯社

湖人全隊氣勢正旺，雖然前一場領先大半時間，但第四節被勇士連續三分球一波流差點打垮，突顯出他們在關鍵時刻的防守交代細節，或者是進攻內外串聯的溝通都有待調整。接下來的球賽身體對抗會更多，哨音也會更緊， 若勇士再次超頻進入總冠軍模式將會難以阻擋。 擁有柯瑞就擁有無限可能，不到比賽時間終了湖人都不能鬆懈對浪花兄弟的防守壓力。

湖人方面則是擁有此刻近年身體狀態最佳的戴維斯，他和詹姆斯終於完全體連線的可怕實力能否再度上演倒打戲碼著實令人期待，這是一個人氣、實力都媲美總冠軍賽的世紀對決，值得細細品嚐勇士接下來要如何限制戴維斯的發揮。

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