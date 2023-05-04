「戴式引力」進階數據 解析勇士G2攻防兩端調整模式

首戰勇士就被攻破主場，金州軍團第二戰勢必不能有失，全力反撲，來看看根據第一場的數據表現，勇士可能針對調整的部分，主要尤其該會針對攻防兩端最大夢魘戴維斯（Anthony Davis）所能做出的應對。

勇士防守的兩難

首戰湖人全場92次出手，光油漆區就佔了超過一半的47投，命中27球近6成命中率，對於一直慣於快速內縮，靠輪轉跑動防守外圍的球隊而言，當對方一直擠在油漆區進攻，還能有這麼高命中率，首先就是給予的身體對抗與干擾強度不足與被動，讓對方過於舒服。

以兩分球來說，尤其防守者在2~4呎間的Tight出手，湖人本戰30投17中，反映在場上大多就是擋拆後中距離跳投與拋投，正是首戰羅素（D'Angelo Russell）與施羅德（Dennis Schroder）帶來重傷害的主要手段，反觀坐擁戴維斯的湖人，本戰Tight出手，只讓勇士29投9中，差異一目了然，第二戰可想而知碰撞強度將提升。

會有這種情況，也在於隨著戰況發展，勇士防守端太過在意戴維斯的舉動，往往在擋拆中疏忽了對持球者的防守，或者對戴維斯接球後反應過大，給湖人其他隊友太多無球跑動的發揮空間。

本戰湖人擋拆持球者（PnR Ball Handler）的進攻比例佔整體攻勢最多（20.4%），也比平常高出一截，空切（Cut）、手遞手（Handoffs）與Off Screens（繞掩護）比例稱不上太高，但得分效率都極佳，甚至連格林（Draymond Green）也說對於詹姆斯（LeBron James）增加「無」球角色不太能適應。

這些大多拜戴維斯吸引注意力所賜，影響所及戴維斯的30分還不打緊，詹姆斯、羅素與施羅德三人都以10+次出手/45%命中率合共拿下60分，外掛里夫斯（Austin Reaves）也有10分進帳，讓對手高命中率多點開花，更是勇士首戰進攻端最大的防守弊病。

這代表球隊過度聚焦戴維斯，卻讓湖人遍地開火。這又回到季後賽往往會遇到的大哉問：讓明星球員巨量得分，或者讓對方多點開花？

答案沒有一定，但勇士如果嘗試更緊守其他配角群，讓戴維斯更多主攻，至少有機會消耗他在防守端的體能與專注度，也不令人意外。相信在某些階段，首戰第四節針對困鎖居中戴維斯有成的區域聯防（無論是否派上四小），柯爾也會拿出來突襲使用，就看曾吃過虧的湖人，漢姆（Darvin Ham）如何提前演練應變。

湖人期盼乘勝追擊。 美聯社

但這又回到另一個問題：為什麼聚焦戴維斯，首戰還是守不太住他？原因也在前述，球隊並沒有跟上相對應該給的強度，戴維斯首戰非常容易要到油漆區的好位置，9呎內的進攻12投8中，佔其出手超過7成。

更多對抗，讓他更難以輕易佔穩油漆區要球，也是第二戰可以預期的升級，期望戴維斯更多遠離禁區的跳投，但也不能讓他總是輕鬆完成動作，特別在經歷首輪與灰熊的肉搏之後。

當然，同時間要小心犯規問題，格林也承認以進攻模式，湖人本來就比較會在這方面得利，首戰他早早3犯也為球隊帶來麻煩，緊迫卻又能拿捏住尺度的防守，過去勇士已多次證明能做到，且看第二戰能否再現，雙方體力條的拉近，應該也能讓幫助勇士在這方面提高成效，畢竟湖人自己要預期再現首戰體力充沛的絕佳手感，恐怕也不太現實。

勇士進攻的修正

三分佔了五成出手，遠遠超乎其他所有季後賽球隊單場的進攻型態，這也可見湖人的防守有多堅強，戴維斯的油漆區威嚇力有多大，才會讓金州軍團唯恐避之不及，被迫一直到三分線外出手。

想改變這種窘境，勇士勢必得想辦法把戴維斯再拉遠離禁區一些，問題首戰根本還不用到此地步，湖人透過後衛群與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）積極跟防與繞掩護，以及詹姆斯與戴維斯的干擾，就足夠把這支跳投球隊守得效率大降。

佔比雖仍多達17.2%，勇士該戰的定點投射比例Spot Ups較平常20.9%已有明顯下滑，每波球權得分PPP僅0.65分更是大遜於平常的1.085分，勇士唯能轉移至其他掩護後接球的進攻手段，才能爭取到出手機會，但包括繞掩護與空切，每波球權得分PPP也較平常下滑，效率不見突出，真可說是夾縫中求生存。

這也是為什麼戴維斯儘管首戰有離開禁區外防，差不多都只跟到三分線前一步即可，除了一方面進攻端打得回來，也是因為他只需要提供這樣的干擾與嚇阻，無須以換防或貼身包夾為主，球隊的整體防守就頗為成功，也就是他還不用卯足全力，勇士當然還無法將這支巨大的蒼蠅拍拉出禁區。

下一戰，我們應該可以想見勇士有更多繁複的掩護與跑位，特別是首戰創造許多出手機會的手遞手與繞掩護，以幫助球隊提升出手品質，進而提高投射命中率，想必也會有更多針對攻擊油漆區，快速傳導與「Give & Go」以讓戴維斯更疲於奔命，且有機會增加罰球的小組攻勢。

勇士尋求主場扳平系列賽。 法新社

但針對柯爾（Steve Kerr），筆者還有另外一個大膽想法。

小球與外線一向都是勇士的驕傲，柯爾尤其時常喜歡在季後賽正面對決，以帶給對手更深刻強烈的打擊，所以往往金州軍在季後賽遭遇高度與禁區麻煩，外界多所認為該會起用更多具尺寸鋒線時，他卻往往會選擇打更多小陣容，更瘋狂的外線投射，更快速的輪轉防守，嘗試打出更多防守反擊，一如首輪對國王，得到更多上場時間的是穆迪（Moses Moody），而非其他鋒線。

柯爾會不會在首戰油漆區被痛毆之後，反其道而行，嘗試用更多投射與更小陣容逼迫洛城跟著變陣呢？這一次，又是否足以為手握戴維斯與詹姆斯的湖人鋒線帶來麻煩呢？第二戰，讓我們繼續看下去！