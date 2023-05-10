中職／統一獅終結者陳韻文 新任台灣救援王崛起

【撰文・鄧心瑜】

今年4月4日本季首場出賽，統一7-ELEVEn獅當家終結者陳韻文僅花11球收下今年第一次救援成功，也是生涯129次，追平自家總教練林岳平高懸10年聯盟救援王紀錄，隔天更以8球迅速打卡下班， 130次救援成功達陣，改寫中華職棒救援新頁，陳韻文三個字未來將是終結者代名詞。

2022年統一7-ELEVEn獅開訓典禮，甫拿到史無前例救援王三連霸的陳韻文，在祈願繪馬寫下「突破」，追求突破自己前一年32次救援成功，也想突破總教練林岳平保有的台灣救援紀錄，不過事與願違，前三年平均每年能有26次救援成功，去年卻屢次撞牆「開劇場」，只收下13次，季末救援成功次數停在 128，距離紀錄「M1」，「每年都要寫開季目標，一開始就跟球迷說想要破大餅教練紀錄，但去年狀況不如預期，延到今年才達成對我來說稍微遺憾一點。」成就雖然遲到但總會達到，陳韻文沒有辜負球團與球迷期許，今年開季第一戰即追平紀錄，象徵開門紅，也想宣告曾經的救援王滿血回歸，要再創紀錄巔峰。

大餅面惡心善 主動當室友強化心理

中華職棒統一獅隊終結者陳韻文，超越現任獅隊總教練林岳平（前左）紀錄，成為中職救援王。（統一獅隊提供）

經過8年累積，救援成功次數從0逐步走向130，勝利喜悅固然欣喜，但能獲取輝煌榮耀，背後還有28次救援失敗與22次敗投血淚堆積。屏東高中時期是頗具盛名王牌投手，18歲青澀年紀踏入職業球場，獅隊理所當然以先發角色培養，當時陳韻文並不認為職業難以應付，結果第一次出賽就受到震撼教育，「初登板遇到（林）智勝賢拜被打3分砲，而且還是他生涯第200轟。」

還沒有太多技術打底，現獅隊首席教練、當時主戰捕手高志綱回憶，陳韻文剛進職棒靠的是天賦在投球，幾次先發都遇上出狀況後一發不可收拾大量失分，不過移往中繼、後援收到不錯效果，「他有球速、有品質，不過球的品質會在兩局過後下滑，發現短局數好像比較適合他。」從先發改變定位為牛棚，也是這時林岳平主動提議要當陳韻文室友，兩個年紀相差13歲老將與新秀成了朝夕相處同住搭檔。

陳韻文回憶當時得知要和林岳平同房，「不講話的時候臉好兇！在房間完全不敢跟他對話，認真說跟他住比上場比賽壓力還大，不過認識後才知道是心地很善良、溫柔的人。」看見陳韻文潛力，林岳平要從「心」教起，「他初來乍到遭遇挫折，想幫助他的心更強壯，後援一定要有技術，但心也要很強大，要不斷面對失敗，失敗不可怕，失敗後逃避才可怕。」每場比賽賽後獅隊投手群自主集合討論賽況，由資深組林岳平、高建三等人用引導方式排解負面情緒、培養場上觀念素養。陳韻文說，「餅哥口頭禪是要我們『穩一點』，就算真的狀況不好也要武裝自己，站上場就要讓對方有不好攻破的壓迫感。」

在中繼漸漸投出穩定實績，得知球團有意讓他接下終結者任務，陳韻文想都不敢想，「那時候大餅跟小郭（郭泓志）賢拜有名又有成績，完全沒想到會輪到我，自認頂多是長中繼或6、7號先發，第一場救援很緊張，內心戲很多，球隊勝負在你手上時壓力特別大，想著若投太紅中怎麼辦、打者不揮棒怎麼辦，剛接的第一年很常這麼想，還是要靠教練跟學長幫我排解。」

除了隊上學長，陳韻文還透露他隊前輩給予關心暖心故事，「剛丟先發的時候被打很慘退場，隔天遇到兄弟的（官）大元學長，主動關心我這個不同隊又不認識的學弟，有雪中送炭的感覺，後來明星賽認識到（陳）禹勳學長，跟他討教一些讓成功率高點的做法，也很無私跟我交流、給建議，現在賽前遇到他們都會聊一下天。」

球路貴精不貴多 救援王傳授心法

陳韻文從錯誤中成長、從失敗中學習經驗。 聯合報系資料照

從錯誤中成長、從失敗中學習經驗，2017年固定在牛棚，首度收穫雙位數救援成功，2019年起連3年救援成功次數在20次以上，奪得史無前例救援王三連霸，青澀火球男在一場又一場戰役累積下漸能獨當一面，成為第9局教練能放心將球交付與他的守護神，陳韻文說，「上場就是球隊信任你、覺得有能力解決，保持好的心態與想法，自信會帶來好的成績，我發現當有自信時狀況都不會太差。」

前任救援王林岳平先是室友兼同隊學長，之後更是球隊總教練，雖然總被開玩笑與林岳平「一脈相承」，容易開劇場製造危機後再自行解決，但也傳承到終結者必備特質，「從大餅賢拜身上看到，好的終結者第一頭腦要夠清楚、夠冷靜，二要夠穩，讓對手無法攻破的感覺，這樣對手才會被壓迫到。」

終結者定位鮮明，上場要面對的是球賽最後3個出局數，果決又犀利讓對手出局是唯一目標，林岳平分享箇中精隨，「救援投手球種不用多元，但球要快、變化球要夠犀利，只要一兩顆最精華球種就好，因為必須在3出局內投出最好的球，不用周旋，反而要一直攻擊。」投手身為持球者，要主動進攻打者弱點或不好攻擊之處，陳韻文招牌是逾150公里直球與引誘性高指叉球，兩者搭配屢屢讓打者無功而返，守護神「心法」還有來自前外籍投手教練納瓦洛，「納瓦洛教練希望我能效仿李維拉，即使球種不多、變化球軌跡不大，但是控球很準，就算狀況不好，深呼吸、吐氣，照樣能用清楚策略去面對打者。」納瓦洛分享救援投手15球以內最有威力，為了鼓勵陳韻文能減少用球數，兩人之間還有個有趣約定，「如果15球以內完成任務他就要請喝咖啡，但若超過，哪怕我救援成功，都要換我請他，減少用球數也成出賽目標。」

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