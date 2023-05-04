戴維斯攻守制霸成心頭刺 勇士最強進攻套路遭化解有待突破

勇士湖人西區第二輪首戰，如同前文「湖人強大鋒線對抗勇士無限轟炸 詹皇、柯瑞生涯最後決戰？」分析，一場內線強攻與外線轟炸的兩極大戰，最後湖人也確實靠著相對兵多將廣與體力優勢，成功偷下客場，來看看此戰的幾個勝負重點。

以攻制攻，雙方極與極的進攻對決

這場比賽上半場雙方就打了個65：64的高比分大戰，並不是雙方都防守，而是彼此都熟悉，明確認知防守必須取捨，對方卻也早早做好把握這些取捨機會的準備；高比分卻看似不快的Pace背後，實則也是雙方有志一同尋求早攻打對位不及，卻又能在機會關閉後，盡可能緩下步調減少失誤以及避免節奏被帶走的失控。

雙方雖然都尋求攻守轉換Early Offense，大不同的目的也盡顯兩隊各自鮮明優勢：勇士想的是對位不及或錯位，跑出來的出手空檔，湖人求的則是錯位上的身材優勢以大打小。

這同樣也成為雙方半場進攻的策略重點，湖人以擋拆與底線低位背框為主，先決目的都是讓優勢鋒線更接近籃框進攻，或吸引協防幫助隊友創造機會；勇士則主要跑繞掩護與手遞手，幫助浪花三兄弟為首的外圍射手，能第一時間創造出手空檔，拿了就投。

雙方策略明確，也成為彼此攻防重點，首輪主防莫蘭特的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）繼續銜命纏黏柯瑞，且是團隊防守首要之重，全場在他對位柯瑞時僅讓對手10投2中，三分5投1中，這也讓面對防守者與協防壓力較低的湯普森、普爾都有了甦醒般的火力。

本場勇士三分出手就佔了全場106次中足足5成（柯瑞非對位范德比爾特時仍有優異表現），還有53投21中近4成命中率，反觀湖人僅25投6中，光三分得分雙方就差了45分，總算是有打出自己的優勢。

即便三分輾壓，勇士最終還是敗下陣來，因為自己更守不住對方有備而來的進攻。

柯瑞(右)和詹姆斯在場上互別苗頭。 法新社

另邊廂，戴維斯（Anthony Davis）之於勇士同樣是不可承受之重，可一旦傾斜更多防守重心-勇士過往一直慣用的縮防禁區+外撲三分，湖人以廣義的中距離出手（非禁區油漆區+中距離地帶）合共51投19中近六成絕高命中率，狠狠地懲罰了勇士的防守取捨，其中包括羅素（D'Angelo Russell）、施羅德（Dennis Schroder）與詹姆斯（LeBron James），在這塊區域都有超過8次以上出手以及逾5成命中率。

勇士對戴維斯乃至詹姆斯時而過度協防，忽略其他角色球員，卻也讓他們好好發揮更多持球單打點的深度優勢，本戰不只中距離攻勢犀利，還造成雙方懸殊的罰球分差25：5，算上油漆區得分差距54：28，勇士三分線上贏下的分數就這麼還了回去。

正是湖人其他角色球員進攻端優異的多點開花表現，里夫斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura）在上場時間內，也能稱表現稱職，才讓後衛群雖時有被對手當弱點打的問題（尤其是羅素），球隊仍敢於動用，只要他們能把分數討回來即可，防守端反正有全場最強大閘戴維斯幫忙擦屁股，要比失分不會輸的自信！

無庸置疑，制霸攻守兩端的MVP戴維斯

就是有攻守兩端徹底發揮宰制力的戴維斯，才讓隊友們能信心地去以進攻贏下比賽，果不其然，首輪對沙波尼斯（Domantas Sabonis）的策略，對戴維斯完全不管用。

除了自己勇於去油漆區較近籃框位置要位提高命中率，戴維斯跳投也完全是有備而來，除了理所當然的禁區高命中率，非禁區油漆區10投7中，中距離4投2中，轟下全場最高30分，絕高效率逼迫勇士不得不更加多人分心協防，他也傳出5助攻，加上高品質掩護（掩護助攻5次，創造掩護得分10分），復幫隊友製造更好的單刀機會。

防守端更是致勝關鍵，除了23顆籃板外加4次阻攻，本場比賽戴維斯防守對位出手多達30次，遠遠超過勇士第一名的維金斯（Andrew Wiggins）19次，湖人第二名里夫斯的18次，對手僅僅12次命中，DIFF%為驚人的-10.1%，多達20次的干擾出手亦為全隊最高。附帶一提，第二名的詹姆斯也有15次之多。

雙方副手的表現牽動著比賽勝負。 法新社

在他護框神威下，勇士非禁區油漆區出手22投僅6中，中距離地帶17投僅7次，更完全彰顯戴維斯在油漆區附近可怕的防守威嚇力，這是勇士本場比賽，即使三分質量兼具，都打不出過往預期中的流暢進攻的主因。

過去射手群只要能成功拉開空間，勇士眾將們總能趁隙滲透到三分線內，打出流暢的小組傳導Easy Basket，本戰對面卻有戴維斯這守護神！

這場比賽在這方面，正如第四節尾聲的縮影，勇士不斷有想往油漆區挑戰的進攻，無論是上籃、拋投或跳投，都屢屢被戴維斯下半場打滿全場的一夫當關干擾成功，遑論詹姆斯本場也打的分球聰明，休息天數夠體力相對充沛，也分了很大重心去防守，本場也貢獻3阻攻；沒有了這部分分數，衛冕軍又怎夠跟今日的湖人拚進攻？

漢姆不遜柯爾的首戰對弈，雙方精彩鬥智

雙方對彼此都相當熟悉，但也要主帥能應變及時。至少以首戰來說，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）幹得還不錯。第一節初，湖人球員嘗試以外線彰顯決心卻毫無準頭，一開始就被拉開分差，猶幸暫停回來紫金軍團就開始主打戴維斯與詹姆斯的低位起手式，徹底改往強攻內線優先，轉換的及時。

其他包括勇士輪轉開始夾擊雙王時，讓角色球員聚焦趁機突破、更多擋拆與中距離進攻，眼光亦稱精準；為了防守勇士射手的繞掩護需求，重用後衛群，減少進攻端其實不錯的八村壘，乃至如何拿捏有被放投之虞范德比爾特的上場時機，也算是可圈可點。

波爾(左)最後一擊出手未中。 法新社

柯爾（Steve Kerr）當然也有不俗表現，開節主打湯普森而非柯瑞有成，格林（Draymond Green）犯規麻煩湯普森扛大前鋒被打點後的快速調度，解凍另一位格林有所發揮，乃至第四節中段突然祭出小個子3-2為主區域聯防有成，搭配連續快速反擊得手一度追平，讓湖人捏把冷汗的戰術突襲。

這一輪比賽雙方實力極為接近，說到底真的是在比誰犯的錯少，犯錯的時間較短，看門道的球迷們相信會對整場比賽雙方制服組一波又一波的臨場應對，見招拆招感到興奮，期待這會是延續整個系列的好看鬥智。

整體而言，首戰確實盡顯兩隊為何在外界預測與國際賭盤都伯仲之間，而湖人確實抓住了長休過後體能相對充沛，戴維斯打滿下半場，詹姆斯全場也超過40分鐘，到賽末仍不見明顯疲態，勇士第三節防守腳步與專注力卻明顯慢了半拍，以及陣容上確實天賦更佳、能跳出來球員更多兩大優勢。

但至少放眼第二戰，湖人團隊的體能優勢將不再如此巨大，而首輪黯淡的波爾（Jordan Poole）似乎也終有甦醒跡象，且看第二戰柯爾如何備戰，能否再透過徹夜研究變出魔法，主場已絕不容再失！