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今白天暖如夏高溫上看36度 梅雨季首波鋒面周日到

戴維斯想6戰解決勇士 雖是太樂觀但湖人終究是贏家

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
在首輪輕取西區第二種子灰熊之後，湖人中鋒戴維斯(中)現在信心爆棚，認為湖人最多在第六戰就能擺平勇士，晉級西區冠軍賽。 美聯社資料照片
在首輪輕取西區第二種子灰熊之後，湖人中鋒戴維斯(中)現在信心爆棚，認為湖人最多在第六戰就能擺平勇士，晉級西區冠軍賽。 美聯社資料照片

NBA「湖勇大戰」西區季後賽第二輪提前上檔，詹姆斯決戰柯瑞，全世界都在瘋狂。湖人前鋒戴維斯賽前做出預測，戴維斯非常自信認為湖人系列賽能以4：2晉級，打進西區決賽。

柯瑞和詹姆斯是過去12年NBA最有統治力兩個超級球星。詹姆斯10年率領熱火、騎士、湖人三支球隊9度打進總冠軍賽，摘下四座總冠軍，統治超過一個世代。柯瑞是八年六度帶領勇士打進總冠軍賽，摘下四座總冠軍，統治將近10年一個世代。

詹姆斯是NBA看板，柯瑞是NBA門面，兩大超巨不只是球衣、球隊商品銷售排名一二，兩人帶領的球隊更是全球知名度和人氣最高球隊，NBA就是靠兩大超巨無限魅力行銷全球。柯瑞的發揮和穩定表現直接影響勇士爭冠前景，詹姆斯的表現和攻防掌握，更是湖人邁向總冠軍之路最重要底氣和後盾，但戴維斯才是「湖人vs.勇士」七戰四勝系列賽，湖人能不能剋制勇士的最關鍵X因子。

詹姆斯(右)過去在季後賽對決柯瑞(左)的戲碼是絕無冷場，只是今年在季後賽第二輪就提早碰頭，不過這次湖人的主角可能會換成戴維斯(中)了！ 歐新社資料照片
詹姆斯(右)過去在季後賽對決柯瑞(左)的戲碼是絕無冷場，只是今年在季後賽第二輪就提早碰頭，不過這次湖人的主角可能會換成戴維斯(中)了！ 歐新社資料照片

戴維斯208公分，攻防一體聯盟一線球星，進攻端比國王中鋒沙波尼斯更全面、更有侵略性，防守能力戴維斯就是年度最佳防守球員這個檔次。勇士可以解決沙波尼斯在禁區攻防兩端的威嚇，但面對戴維斯，勇士進攻端攻擊籃下，防守端限制戴維斯牽制、發揮，肯定會有不同麻煩。

對國王系列賽，勇士內線、禁區沒有被國王打爆，進攻也能靠外線牽制、傳切突破創造各種籃下出手空檔。面對湖人，情況就不會這麼簡單。戴維斯是一大威脅，詹姆斯是另一個牽制點，湖人在禁區、鋒線的強大完整，就是勇士對位、攻防最大威脅。

對湖人來說，柯瑞的存在和進攻威嚇，就像戴維斯在禁區帶給勇士防守壓力一樣，湖人後場對位、協防、包夾和擋拆換防，都得面臨絕大挑戰。國王G7就是栽在柯瑞單場50分超狂進攻，柯瑞38次出手命中20球，其中三分球18投7中，第四節完全拆解國王防守，打垮國王求勝士氣。

戴維斯雖然能幫湖人取得極大的禁區優勢，但千萬不能小看勇士後衛柯瑞(中)強大的破壞力，隨時可能以一己之力改變局勢。 美聯社
戴維斯雖然能幫湖人取得極大的禁區優勢，但千萬不能小看勇士後衛柯瑞(中)強大的破壞力，隨時可能以一己之力改變局勢。 美聯社

賽前預測：湖人4:3淘勇士 晉級西區決賽

戴維斯預測4：2湖人晉級可能太樂觀，這個系列賽對決是五五波，整體看勇士略微佔優，勇士進攻更好、節奏更快、輪換深度和側翼鋒線人手都足，加上勇士教練柯爾執教、應變、用人、戰略都更有執行力。

柯爾的執教優勢和執行力，正是湖人教練漢姆第一年執教NBA所遇上的障礙，湖人除了三分球穩定性太差，進攻節奏慢，面對勇士快節奏攻防轉換，很可能會被拖垮之外，漢姆的執教、用人效率，很可能就是決定系列賽成敗另一關鍵。

湖人防守端有五名防守尖兵，禁區守護者戴維斯不算，奧斯汀、施羅德、布朗、范德比爾、詹姆斯都能對位後場三個位置，可以有效面對勇士柯瑞、湯普森、普爾、維金斯四個勇士核心進攻點。

湖人或許三分太差，進攻得分容易自我受困陷入停滯，但靠著防守、對位和身材優勢，湖人有機會靠著「輪轉防守+無限換防」取得最後勝利。

湖人應該不會笨到被勇士騙去進行三分球大賽，只要善用他們的防守能力進行無限換防，應該可以比國王打得更好，更有能力瓦解勇士的攻勢。 美聯社
湖人應該不會笨到被勇士騙去進行三分球大賽，只要善用他們的防守能力進行無限換防，應該可以比國王打得更好，更有能力瓦解勇士的攻勢。 美聯社

戰情變數

湖人的破口就在三分球太差，勇士的殺器就在三分球很瘋很狂，很有帶動性和影響力。一旦湖人系列賽三分球還是投不出三分命中率基本3成6以上水平，如果湖人三分球像打灰熊系列賽只有3成1三分命中率，每場只能命中10.8個三分球(35投中10.8)，湖人根本無力扳倒勇士。三分球能幫助湖人淘汰勇士，但三分球也會是湖人輸球最大致命傷。

NBA專欄 NBA 湖人 勇士 詹姆斯 戴維斯 柯瑞

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