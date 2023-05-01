柯瑞搶七破50分紀錄之旅 三大勝利關鍵的背後故事

波爾（Jordan Poole）仍稱不上正常水準，維金斯（Andrew Wiggins）確實增加了許多錯位單打，拿下全隊第二高17分，但命中率不算佳，全隊確實就算進攻不遂也提升了防守強度，但這似乎仍不足以擊敗對手？

沒關係，一個超級巨星的價值就在此，柯瑞（Stephen Curry）以生涯季後賽新高，同時也是史上第七戰新高的單場50分，隻手遮天般強勢率隊擊敗國王，殺進第二輪！

除了柯瑞，眾所皆知，魯尼（Kevon Looney）也是一大功臣，國內外較少提到的另一關鍵：勇士如何控制節奏，三項重點都有其脈絡與準備，來看看如何在場上摧毀國王，以及其背後故事。

進擊的柯瑞，一人之力擊垮國王軍

心理動機或許是一切的開始。格林（Draymond Green）賽後表示，蒙克（Malik Monk）一席勇士老了的話，刺激了他們。儘管其實蒙克的原話只是說「我們比較年輕」。

加上第七戰因素，柯瑞賽前罕見地對全隊發表了激勵演說，而他本人也身先士卒，砍下了震動全聯盟的生死戰50分，主帥柯爾（Steve Kerr）盛讚像是過去他在喬丹（Michael Jordan）身邊打球一樣，且過去整整十年都在這樣做，知名大嘴巴球評史密斯（Stephen A. Smith）甚至送上史上最強控衛的美譽

柯瑞50分的其中30分集中在下半場，一瞬間就在第三節率隊轟垮沙加緬度。雖然他毋庸置疑已是史上第一射手，但柯瑞此戰再次展現他關鍵大賽中，往往三分只是誘餌，真正強大的更是利用空間各種得分手段的防不勝防。

三分球全場僅18投中7，儘管命中不少Tough Shot，但其實稱不上超級神準，問題就在這已是國王傾全隊之力防守的成果，而只要一有錯位、夾擊慢半拍，乃至防守者沉退，能殺進油漆區的機會，本戰柯瑞也頻頻強攻籃框。

柯瑞(中)突破禁區展現多元進攻手段。 美聯社

比起三分外線，第七戰更令人咋舌的，或許是琳瑯滿目，或上籃、或急停，或拋投的各種內線得分，全場光油漆區就14投11中生涯新高22分，以其身高，禁區11投8中竟然打平了對面的沙波尼斯（Domantas Sabonis），國王就是在完全無法捉摸柯瑞將怎麼得分的情況下，防守潰堤。

不僅砍獲50分，這位絕對王牌還拿下6助攻8籃板，二波得分打平魯尼的7分並列全場最高，更進一步體現了這場他的全力以赴。

在這背後，也牽涉到了主帥柯爾的賽前準備。據報導，僅僅兩天後就要打第七戰，柯爾在上一場迷惘的慘敗當晚，僅睡了2個小時，其餘時間都拿來研究錄像，不斷自問為什麼第六戰會沒有出手機會，進攻如此雜亂無章。柯爾的解答是：空間。

而改善的空間，正是柯瑞之所以強勢往油漆區進攻的原因，並且進而以名聞遐邇的「柯有引力」為隊友進一步再創造空間，50分實其來有自。

一夫當關，魯尼守護下的瘋狂籃板

本戰第二大功臣，毫無疑問就是全場21籃板的魯尼，第三節以他為首的金州軍，以籃板22：9，進攻籃板更加懸殊的13：3，為球隊鎖定了勝利，他個人就搶下10籃板包括7記進攻籃板。若說柯瑞為球隊不斷取分，魯尼就是那個不斷提供子彈的最佳後勤。

單節雙方出手次數就有30：21的差距，且隊友光減輕的出手不進壓力，就足以提升信心，而這並非他首輪第一次有這般表現，同時也是聯盟自2008年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）以來，又一次系列賽至少3場單場20+籃板的球員。

雖然包括柯瑞、格林都給予他聯盟最優秀中鋒之一，只是低調樸實不投三分的絕高評價，主帥柯爾甚至讚許他整場表現為「全年最佳比賽計劃紀律」的展現，但魯尼本人一貫謙虛「這就是我在場上的工作」，他說系列賽球隊輸掉的比賽，都是在籃板上被壓制，而他的工作就是身體對抗說話，並且幫球隊獲得額外球權-本戰第三節，他在這方面簡直是完美。

這也可以說是勇士圍繞沙波尼斯發展攻防計劃的一環。

魯尼化身籃板機器。 法新社

筆者在之前專欄曾提到，國王第七戰的關鍵球員就是沙波尼斯，原因在於勇士攻防兩端都是要想辦法針對他，能否得逞將直接決定國王命運。

誠然上半場他積極強攻，拿下全隊最高分，幫助球隊兩分領先，但在第三節柯瑞毫不留情的攻勢下，沙波尼斯既得出外圍協防，又得兼顧護框，時間久了對體能的消耗，防守卡位專注力的磨損，最終兩頭空，出防不夠徹底柯瑞就有空間，但只要稍出禁區，尤其在勇士眾多長籃板情況下，籃板因此被魯尼搶光抹淨，第三節這位聯盟例行賽籃板王居然是0籃板。

數據亦顯示，他是國王對位防守者中，對手命中率最高那個，得分上的貢獻差不多在防守端與籃板失守，又還了回去，連帶連進攻都失卻信心，下半場只得6分-看看那些被放投又猶豫出手的中距離。

這或許不能都歸咎於他，這也不是對手中鋒第一次被勇士內外拉扯到心態崩裂，但這無疑也是決定此戰勝負的關鍵攻防，下季國王若想再上層樓，得好好解決這點難題。

節奏控制，勇士伸縮自如的快與慢

除了柯瑞與魯尼的超人表現，此戰較少人討論到，但筆者更覺得突顯勇士制服組有備而來，也是真正改變整場比賽風貌的細節，正是關於比賽節奏的掌控，這也是勇士最彰顯豐富季後賽經驗優勢之處。

過去的勇士，從來只有讓對手嘗試跟上腳步，但這次的對手不一樣，勇士確實在老少混雜、青黃不接的過渡期，沙加緬度前六戰已經展現了年輕體能與速度上的明顯優勢，甚至主帥布朗（Mike Brown）賽前都宣稱，此戰方針就是繼續提速，勢要用快取勝。

然後，勇士就「慢」了。

勇士放慢節奏。 法新社

本場比賽是兩隊系列賽Pace最慢一場，從全場兩隊快攻合共僅2分也能明白這點（系列賽最低），即使國王嘗試求快，在勇士銳意壓慢節奏下，全場一直有被壓抑浮躁之感。

打慢的幾個影響：國王第六戰就是在流暢切傳節奏下，人人照戰術出手打出高效接球出手，本戰其實仍不乏空檔，但在勇士高強度防守與緩慢步調影響下，縱有空檔，年輕球員也不易進入出手節奏，反而多了要不要投的猶豫，進而影響命中率；且因為有空檔，球員容易有靠三分一舉壓過的衝動，偏偏沒有手感，攻勢反趨單調，也讓勇士易於控制籃板，繼續掌握節奏。

同時間，勇士雖然整體三分也不見優異，在慢Pace分差較難拉開情況下，只要三分爆射潛力更強的勇士，有人突然爆發，就能輕易追上比數-這正是勇士第三節轉瞬能超前的秘密，當國王上半場耐不住性子流於外線而未能拉開比數，就得賠上下半場季後賽經驗與抗壓差距的代價。

柯瑞賽後受訪也提到了這個面向，金州軍知道跑不贏國王，所以他們做了些事情來阻止國王提速。

控球者緩慢過半場外，柯瑞再次提及，其實球隊雖然進攻華麗，致勝通常卻是被忽略的防守，透過打慢與強防，這位王牌說道，就算自己投不進，你也可以透過連續幾次慢下對手，從國王這種靠跑動打出能量的球隊手中奪走其勢頭。

國王力戰7場雖敗猶榮。 歐新社

這也是兩隊經驗上造成的最大分野。儘管一般人印象中的勇士總是快打旋風小球，但豐富的季後賽與形形色色對手經驗，老早也讓他們從球員到制服組，都慣於雙方高強度焦土戰，以及慢節奏打半場進攻成功率，最大資產正是握有全場最強點的柯瑞。

且他們也不只能打慢，柯瑞、格林乃至湯普森（Klay Thompson），只要一有機會，亦都熟悉於從慢突然打快的突襲，這種快慢節奏上的收放自如，同樣是近10年來大小季後經驗的積累。

遑論面對高壓生死戰懸殊的精神差距，勇士老將們歷年光搶七就多達4次，反觀沙加緬度小將們，節奏不順、拉不開分差的煩躁，到第三節被反超拉開時，即使前六戰表現已相當優秀，終究扛不住此刻心理上的動搖與渙散，也讓比賽其實在第三節就大勢已定。

柯瑞、魯尼，掌握節奏，勇士成功邁進下一關，即將與湖人上演一場夢幻對決，相信聯盟高層也為票房跟收視率，放下一塊心頭大石。

維金斯(左和)和波爾能否在進攻端帶給勇士更多幫助。 法新社

雖然是兩隊睽違32年季後賽再相遇，雙方核心對彼此再熟悉不已，過去8年內四度總冠軍賽碰頭，只是這次提早於第二輪。話說如此，這也將是柯瑞與詹姆斯（LeBron James）睽違近5年的季後賽再交手，柯瑞坦承這也是激勵他於第七戰的一大因素，當另一邊詹姆斯已經晉級，他覺得感覺很怪，這位史上最強射手亦渴望能再戰詹姆斯！

只是，光陰轉瞬過去，詹姆斯已近生涯遲暮，柯瑞也已是老將，雖然他們都還是聯盟中TOP10球星，誠如格林賽後大聲疾呼，要世人不要及早想翻過這一頁，這兩位巨星都還在宰制聯盟，球迷們也可千萬不能錯過，這或許是柯瑞VS詹姆斯的，季後賽最終章！