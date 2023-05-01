白爛合約層出不窮 先享受後付款讓多支球隊痛苦20年

大聯盟各隊總管與自由球員之間的「錢鬥」，是每年球季結束後的例行公事，也是球迷們熬過沒球可看的漫長冬天一大樂事，其中的戲劇性內幕與八卦有時候甚至比球賽本身還精彩。去年冬天賈吉（Aaron Judge）在最後一刻跟洋基上演大團圓的精彩大戲想必大家記憶猶新。半年後成為自由球員的大谷翔平還將掀起史無前例的波瀾。

隨著大牌球員簽下的天價合約金額屢創新高，之後各隊自是幾家歡樂幾家愁，當然十之八九以發愁的居多。剛被響尾蛇「火掉」的前世界大賽MVP投手邦賈納（Madison Bumgarner）就是最新出爐的惡例。由於絕大多數球員簽的都是保障合約（guaranteed contact），因此即便邦賈納走人，剩下一年多高達三千四百多萬美元的薪水響尾蛇還是一個子兒都不能少必須全額支付。但是包括響尾蛇總管在內的所有大聯盟總管都很清楚，付給這些大牌球員的高額薪水屬於不可能回收的「沉沒成本」（Sunk Cost）。因為付他高薪所以捨不得壯士斷腕反倒是最大的錯誤。

像邦賈納這種再過一年多就能一筆勾銷的沉沒成本還算是好事。大聯盟史上多是的年年都要「浮上來」一次讓球隊老闆肉痛的「魔鬼交易」——也就是我們不時會聽到的，在某某球員退休多年後球隊還要付他薪水的「延後付款」（deferred payment）合約。其中最有名的，莫過於已經退休22年、自他退休後老闆已經換過兩任，但每年七月一日都能回來跟大都會會計領一筆119萬美元「老人年金」的波尼亞（Bobby Bonilla）。

當年波尼亞首次加入大都會之前原是知名的海盜外野三劍客一員，已經連續四季入選明星賽而且連兩年MVP投票位居前三（一次第二、一次第三，這兩次擋在他前面的不是別人，正是他的隊友邦斯（Barry Bonds））。這樣的大咖一取得自由球員資格，當然馬上成為各隊熱烈追逐的目標。結果大都會「不幸」在1991年以創紀錄的5年2900萬合約簽下波尼亞，也讓他成為有史以來最高薪的球員（不過隔年波尼亞就被拉下寶座——新登基的不是別人，又是邦斯）。

5年2900萬美元合約在1991年時可是非常大的數目，波尼亞在那時確實值得這樣的身價。 1994 Upper Deck球員卡

但你以為讓大都會淪為笑柄的延後付款條件是來自這份合約？錯了。由於波尼亞第一年表現不佳，再加上他場下顧人怨的作風（在加入大都會第一天的記者會上就公開嗆記者），更重要的是，那幾年砸大錢收集一堆明星球員的大都會打得荒腔走板不說（隔年大都會打出全聯盟墊底的59勝103敗），內部更是烏煙瘴氣，這段醜事後來還被記者寫成書（書名為《你能買到的最爛球隊》）。因此儘管波尼亞之後幾年一直表現不錯還入選兩次明星賽，早已不作冠軍之想的大都會早就想把他弄走。趁著力拼季後賽的金鶯正為打擊火力發愁，大都會總管趕緊認賠殺出將他送往巴爾的摩。

偏偏之後新上任的總管菲立普斯（Steve Phillps）不知哪根筋不對，在1998年球季結束後竟又想起了這個麻煩製造者。當時波尼亞已經年過35，而且前一年打擊三圍掉到只有.249/.326/.387。但「眼睛業障重」的菲立普斯似乎只記得他當年在大都會兩度入選明星賽的表現，竟又透過交易把波尼亞弄回來。結果自然不出所料，波尼亞的表現繼續向下沉淪（打擊三圍.160/.277/.303）。就跟邦賈納一樣，悔不當初的菲立普斯當然也找不到球隊願意接手波尼亞，只能選擇忍痛釋出，讓他帶著剩下的590萬薪水走人。

馬林魚在1996年與波尼亞簽下4年2330萬美元的合約，才是後來大都會延遲給付的來源！ 1998 Pacific 球員卡

俗話說上帝關了一扇門，必定會幫你開另一扇窗——但如果你像菲立普斯一樣手賤又想去開那扇門——那上帝就沒什麼好跟你客氣的。被釋出的波尼亞沒有就此走人，而是帶著他的經紀人吉爾伯特（Dennis Gilbert）回來找菲立普斯坐上談判桌——對了順帶一提，之前從事保險業的吉爾伯特正好對年金這檔事熟得不能再熟。吉爾伯特開了一個菲立普斯無法拒絕的條件——波尼亞剩下的薪水可以十年後再付，但要加上利息並且拆成25年分期付款。這樣算下來，十年後大都會每年要付給波尼亞的金額大約是119萬美金。

且不論這方案對大都會來說划不划算，菲立普斯之所以無法拒絕這個條件，是因為他那識人不明又愛自作聰明的老闆威爾朋（Fred Wilpon）打了一手如意算盤。當時威爾朋把大筆財產都丟進了「金融巨騙」馬道夫（Bernie Madoff）搞出的史上最大龐氏騙局裡。在馬道夫東窗事發前，每年都會支付威爾朋12%到15%的高額利息。威爾朋掐指一算，如果把原本馬上要付給波尼亞的590萬薪水省下來也投到馬道夫的基金裡，十年後錢滾錢，不但夠付波尼亞總金額「區區」三千萬的年金綽綽有餘，口袋裡還能多出將近五千萬——當然，前提是馬道夫沒有身敗名裂妻離子散家破人亡。

於是乎，七月一日這一天就這樣成了大聯盟球迷人盡皆知年復一年的「波尼亞日」。

有了波尼亞這個遺臭萬年的先例，其他隊老闆跟總管們還敢跟球員談延後付款的條件嗎？老話一句：我們能從歷史學到的，就是我們永遠不會從歷史學到教訓。在波尼亞之後，包括名人堂大咖小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.，紅人開給他一紙延後到2009年開始，分16年每年付他359萬的合約）、來過台灣的「曼尼」拉米瑞茲（Manny Ramirez，當他來台灣打球時，同時還能領到紅襪每年付給他的197萬）在內，跟球隊簽下這類合約的球員不計其數。就在今年一月，紅襪才又跟招牌球星狄佛斯（Rafael Devers）簽下延後支付部份薪水的新約——而且金額高達7500萬。直到20年後狄佛斯滿46歲那年——除非世界末日，他每年都可以收到紅襪老闆簽給他的兩張375萬元支票（分春秋兩季支付）。

曼尼在台灣打球時只能算是「副業」而已，紅襪還要付給他高達197萬美元的年薪！ 聯合報系資料照片

看到這裡相信許多人的觀感都是：大聯盟老闆未免也太好騙。然而事實真的是如此嗎？眾所周知，大聯盟各隊（除了勇士老闆是上市公司外）都有一本外人所看不到的帳，在這些合約的背後各隊老闆打的又是什麼算盤當真只有天曉得。但至少我們可以推想得出，跟球員簽下延後付款的合約其實有不少看不見的好處，包括讓球隊有更健全的財務彈性、讓球隊在短期之內有更充裕的資金做補強等等。最重要的是，賠錢生意沒人做，這些身家以億為單位而且坐擁市值數十億美金球隊的老闆們，絕不會放著身邊多如牛毛的會計師跟律師不用，更不會傻到屢屢去做賠本生意。

呃，或許除了那個前大都會老闆威爾朋是例外。