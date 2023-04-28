詹皇反彈之日灰熊斷腸時？ 簡金斯三支箭重新定位莫蘭特

灰熊湖人第五戰，前面三節半雙方鬥志堪稱精彩，但沒想到第三節剩約4分鐘左右，湖人追至一分差換下戴維斯（Anthony Davis）後卻被打了整整一波2：25葬送比賽，來聊聊這場兩軍的場上見招拆招，以及為何湖人會被把這麼離譜的一波流。

前一戰憾敗於延長賽，但灰熊主帥簡金斯（Taylor Jenkins），實有記取上一戰的教訓作出調整，並進一步擴大第四戰奏效的部分。最主要三點：（1）持續調整莫蘭特（Ja Morant）的定位，極大化優勢，（2）想辦法提升三分命中率，（3）擴大輪替，這三點都為第五戰的勝利帶來幫助。

前一戰已讓莫蘭特分出一些球權，惜最後關鍵時刻又淪於不斷單挑衝進陷阱，最終導致輸球。此戰他的角色進一步再優化．更多時候他更像是擔任得分後衛的箭頭角色，有些類似勇士近幾場賦予柯瑞（Stephen Curry）的定位。

實質半場進攻的控場組織任務，交出去給貝恩（Desmond Bane）跟瓊斯（Tyus Jones），但這不代表莫蘭特就不持球，而是他若持球，基本上就是直接衝鋒與聚焦打快轉換，專心進攻籃框，這也讓他本戰光禁區得分就拿下22分，其中失誤後得分與快攻得分各佔6分。

莫蘭特定位調整帶給灰熊極大化優勢。 路透社

這般的高效也得益於減少湖人正中下懷的中路突破，改採跟另位持球點成兩側佔位，再透過強弱邊轉換，左右拉扯防守空間得到更好的切入空檔，命中率自然也能提高。

同時間．莫蘭特本身也仍有傳導意識，一如柯瑞，得分優先，但亦偶有切傳以擾亂對手的防守判斷，與貝恩此戰高效的兩側切入分球，同樣是戰術端為了提高三分準度的安排，灰熊本戰光防守者在6呎以外的「Wide Open」三分出手，就多達28次（命中10球），全場40次三分出手甚至防守者全部都在4呎之外的空檔，儘管35%命中率仍不算多高，已是近4場質量兼具的新高，這都得益於戰術上的改善，至少透過增加空檔，幫助球員更有機會命中。

「莫蘭特切的進去，三分投的進，板凳發大財」，射手肯納德（Luke Kennard）的時間順理成章增加，球隊得分能持續進帳，簡金斯也更敢給板凳上場，保留關鍵時刻主力體能；於是艾爾達瑪（Santi Aldama）、庫查爾（John Konchar）再次獲得時間上來拼防守，不算上比賽提早分出勝果，本戰灰熊主力們的上場時間分配也輕鬆許多。

不過湖人也不是省油的燈。第二節一度被灰熊的多點開花拉開到17分落後，但隨後湖人主帥漢姆（Darvin Ham）也防守變陣，改對灰熊持球者直接夾擊壓迫，畢竟無論是突破得分或者切傳三分，源頭都是第一線守不住，那麼只要掐住持球者，就能壓制後面的攻勢。

這方法從第二節最後4分鐘左右開始啟用，就成功見效地在中場前把分差拉回個位數，甚至在第三節初連續三波得手化為快速攻守轉換，輕輕鬆鬆就把比數追至1分差，6分半鐘不到幾乎就把17分的坑弭平，隨後雙方並陷入好一陣子的拉鋸。

詹姆斯能否谷底反彈，將牽動著湖人季後賽命運。 路透社

這策略之所以奏效，主要是因為面對突如其來的夾擊，灰熊持球者這段期間多所傳給上來掩護的隊友，如果高位策應中樞亞當斯（Steven Adams）還在，或能像勇士格林（Draymond Green）或魯尼（Kevon Looney）般分球，輕鬆即可破解。

但灰熊無論是提爾曼（Xavier Tillman）或傑克森（Jaren Jackson Jr.），都沒有做好處理球準備。尤其前者，從高位直接接球進攻籃框絕非其擅長，結果就是灰熊往往只能慌亂分球給湖人預設好的底角三分對象，攻勢相對單調好預測，不進湖人就可抓板馬上衝刺反擊，這正是紫金軍團這段時間快速追分背後的奧秘。

但一切到了第三節剩下4：10，戴維斯下場休息後，風雲變色。有觀者認為這是因為湖人換上相對小陣容，所以主要是總教練漢姆的鍋。

傑克森(左)與戴維斯都扮演極為重要的角色。 美聯社

這論點來自於本場戴維斯下場後全板凳上場前短短不到5分鐘，被灰熊打了20：4，問題是就算留八村壘（Rui Hachimura）與詹姆斯（LeBron James）上場，湖人高度也非絕對劣勢，前幾場也沒有這般慘烈問題。事實上曼菲斯把傑克森拉下場，狀況大概也半斤八兩，這系列賽戴維斯與傑克森分為兩隊守護神，就是這般重要！

這段期間漢姆確實有犯錯，但主要在於喊暫停時機與穩定軍心的能力不足，場上內容？如果我們回看細究，會更清楚明白，球員要負的責任或許沒有比較少。

被倒打2：25期間，可拆分為三個階段：詹姆斯/八村壘，八村壘/戴維斯，詹姆斯/八村壘，即便後來換上戴維斯也止不了血，所以很難把問題簡單丟給大小球陣，就筆者看法，詹姆斯與戴維斯的一時放鬆，以及全隊沒有準頭的外線搶投，影響更大。

第一階段，詹姆斯多守籃下擔任中鋒，但防守腳步被動，卡位也不積極，加上灰熊提速反擊也嘗試擺脫夾擊，被快速打了三波，不到一分半鐘內丟了6分。

此時湖人換上戴維斯，卻又在不到三分鐘內，被打了一波2：12，一者是從一分差又被快速拉開，球員們或許心急，開始多所投射外線想迅速追分，但不進，灰熊就是持續跑反擊，這時候剛換上的戴維斯卻屢屢失卻回防，常常兩隊人都回到灰熊半場，攻勢結束了，戴維斯才緩緩跑進鏡頭內。

等到進入第四節第三階段，進攻端湖人前8次出手全部三分球（包括前兩顆的詹姆斯），僅畢斯利（Malik Beasley）投進一球，不進，灰熊繼續爽爽直奔前場早攻反擊，搭配第一線易過，籃下的詹姆斯不曉得是否想把體能更保留給進攻，防守端腳步也更消極，曼菲斯持續擴大分差的脈絡，自然也很好理解了。

這場比賽，也算是再給球迷們一次見證，再好的變陣鬥智，只要球員專注力一個跑掉，那怕就只是那麼短短幾分鐘，足以取代一切優勢，改寫賽果。

灰熊外線若能強勢發揮，將有助把戰線延長至搶七。 路透社

而若果上一場我們要把最高功勞與讚美，獻給詹姆斯，理所當然此戰他也該背起最大的責任。一如他自己昨天賽後所說「今晚，我打的像屎」，防守端與卡位消極（或許他是想保留體能到決勝期），進攻端三分球9投僅中1，第三節後段領銜單調搶投，未能好好發揮其優勢，累積下來確實是遭倒打期間，瑕疵最多的球員。

但這也不是詹姆斯季後賽史第一次這樣。

當系列賽領先，客場他的確時有會相對留力的情況，不過下一戰回歸主場，誠如他自己說的另一句「我第六戰會打得更好」，未免夜長夢多，完全可以預期小皇帝的強烈反彈。

團隊三分不準則至少出手選擇要慎重，避免繼續如這場第五戰濫投被輕鬆反擊，同時再提高防守強度，必要時強硬犯規也要阻止莫蘭特繼續這麼高命中率切入如切瓜，這是湖人輪替稍深、犯規次數更多的優勢，也比較能寄望角色球員又有天賦奇兵跳出。

對灰熊而言，命脈還是在三分準度，系列戰只要熄火，湖人就是關門內縮，一防切入、二待反擊，也會連帶讓主帥縮限輪替，造成主力體力麻煩；其次就是如何應對第五戰一時間失措的對手夾擊，後來透過改往底線切入，以及被包夾先傳外圍再二傳，成功突圍幾球，但球隊應該還是要有更系統性的應對，預期這會是第六戰雙方拆招重點。

最後，系列賽至此，雙方戰術與人員底牌也差不多都盡出，雖然老梗，終究還是看兩邊球員，誰更想贏，誰更能保持全場專注與求勝心了，再給我們精彩比賽吧！