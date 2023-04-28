2連敗後3連勝 勇士驚醒後徹底展現衛冕實力

勇士G5贏國王(123：116)，儘管贏得辛苦，勇士2連敗後3連勝，七戰四勝系列賽取得3：2領先。西區第六種子勇士再一勝就能以下剋上，淘汰第三種子國王，勇士證明他們為什麼是「衛冕軍」。

國王除了G3打不好，其他四場比賽都讓勇士防線不斷出現破口，防守端疲於奔命，尤其是主控福克斯和替補射手蒙克，兩人整個系列賽手感、外線、單打、關鍵球根本進入「瘋顛」狀態，勇士幾乎不能有任何失神和漏人。

福克斯系列賽五戰場均30分、7.4籃板、6.2助攻，打得就像年度MVP，蒙克每場替補上場28分砍18.2分，表現就像年度最佳第六人。國王穩定、持續的進攻，更多得分點，213公分中鋒沙波尼斯在禁區、籃板、二波進攻具有相當對位優勢，每個對位攻防都造成勇士很大麻煩。

國王先發後衛福克斯(左)和替補後衛蒙克(右)兩人都是第一次打季後賽，但卻都有超水準的演出，把季後賽經驗豐富的勇士逼到差點就要在第一輪翻船。 美聯社

今年勇士防守效率和持續力下滑許多，不如上季奪冠那麼緊密、完整，這也是勇士系列賽面對國王，進攻打得非常吃力，防守也不容易控制比賽節奏，有效限制福克斯、蒙克和國王其他主要角色球員。

柯瑞是勇士能突破重圍，有效壓制國王的關鍵。這一波3連勝，柯瑞場均33分，每場進攻都維持一定火力，在決勝期穩定軍心，打進關鍵球，產生牽制力，吸引國王更多包夾，為隊友創造出手空間。

35歲柯瑞已經進人生涯末期，但今年例行賽表現仍在顛峰，季後賽穩定輸出更加關鍵而且致命。柯瑞不管是投籃、個人單打還是組織進攻，依舊保持顛峰水平，他用實際表現和數據告訴世人，他還能帶領勇士奪冠。柯瑞身旁主要配角，現在更多更可靠。

中鋒魯尼最近三戰狂抓56個籃板，場均18.6個，許多人都很困惑，206公分魯尼彈性奇差，爆發力和速度都不出色的魯尼，是如何動不動就一場抓下20個籃板。魯尼之謎，可能沒有解答，只能留給全世界去探索思考。

勇士在2連敗後還遇上格林要被禁賽一場的危機，這時是中鋒魯尼(右)跳出來力挽狂瀾，在接下來3戰中分別搶下20、14、22個籃板，大幅減輕了隊友們承受的重大壓力。 美聯社

除了湯普森、維金斯、普爾、格林四名護法，防守專家培頓和德文琴佐已經完美融入勇士團隊，勇士主打的還是「小球」，利用更多擋拆、傳切、反擊、壓迫創造更多攻防轉換機會，往禁區、籃下進攻，再靠三分奇襲壓制對手。

國王進攻效率一流，每場比賽都有5-6人得分達二位數，讓勇士經常掛一漏二。但防守端就很平凡，這是勇士還能突圍逆襲決勝關鍵。勇士這套打法和對位，這個系列賽遇上國王，一個不小心就很容易翻船，對勇士來說，國王不只是可敬對手，也是最可能把勇士拉下來的天敵之一。

國王主控福克斯、中鋒沙波尼斯擋拆，形成內外錯位，已經能給勇士全面換防製造很多麻煩。國王還有多位擁有身高優勢鋒線，203公分巴恩斯、墨瑞，有外線、擅空手走位接應，201公分射手赫特三分球有相當牽制力，替補後衛米契爾是死咬柯瑞的奇兵，蒙克則是瘋狂得分殺手，每一個配件和元素組成團隊都能刺殺勇士，在對位中打穿勇士。

國王靠著替補後衛米契爾(左)的努力，讓生涯季後賽三分球命中率超過4成的柯瑞(右)打得綁手綁腳，前5戰的三分球命中率只有36.7%。 美聯社

G5是這個系列賽最重要決勝點，勇士拿下關鍵勝利，系列賽取得3：2領先，很可能就是終結系列賽前兆。勇士進攻打得流暢，柯瑞、湯普森、維金斯、格林四人得分都在20分以上，格林10投8中砍21分是今年例行賽、季後賽個人單場最高得分，也是格林今年唯一一場得分超過20分比賽。

系列賽2連敗開局，讓勇士真正覺醒，更深刻感受到國王的與眾不同和難纏，尤其是面對福克斯無法阻擋的突破、單打，各種角色球員出奇不意的爆發、纏鬥，國王的難纏，幫助勇士凝聚專注力和團隊，打出衛冕軍氣勢。勇士仍是西區最好球隊之一，別忘了，勇士還是衛冕軍，陣中還有許多深度和天賦可以挖掘。