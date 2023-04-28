中職／打擊表現更勝經典賽學長 宋嘉翔預約中華隊一席捕手

要說開季至今最令人驚豔的新秀球員，那當然就是富邦的劉俊豪及樂天的宋嘉翔，劉俊豪去年從自培成為正式球員，在季末升上一軍，今年進入開季名單內，從季初就有不錯的打擊表現，還曾一度登上打擊排行榜第一名，雖然近期打擊狀況有些下滑，但已經讓人留下深刻印象；宋嘉翔則是另一名已經展現出強大打擊威力的新秀。

7月才會滿20歲的宋嘉翔，在去年選秀會後的U18青棒賽中就有優異表現，原本預計要花一兩年養成的他，出乎意料地被放進今年的開季28人名單內，而且在開幕戰就擔任先發捕手，以18歲又253天改寫中職最年輕開幕戰先發紀錄，也順利打出個人生涯首安，開啟了他的驚奇之旅，從1日開始連8場都有安打，13日對富邦更打出個人生涯首轟，締造本季第2次的猛打賞，單場3分打點也創新高，賽後榮獲個人首座單場MVP；本季出賽13場，不但全都先發蹲捕，目前打擊率還高達3成41，有1轟及8分打點，他與劉俊豪一樣也都曾站上打擊排行榜第一名的位置。

宋嘉翔在13日打出個人生涯首轟並獲選單場MVP。 聯合報系資料照片

身為一名捕手，通常主要的任務是在引導投手配球及判讀場上狀況，打擊反而並不會被太重視，宋嘉翔在新人球季初就交出這麼優異的打擊成績，著實令人驚奇，不但為自己在球隊上爭取到先發捕手的位置，甚至還贏過其他4隊的捕手前輩們。

中信本季的主戰捕手是洋將福來喜，福來喜在引導投手及配球有其一套，是去年中信能拿到下半球季冠軍的關鍵之一，不過打擊是他的缺點，今年繼續效力中信，打擊仍舊沒有太大的進步，雖然有2轟，出賽16場卻只有一半的場次有安打，打擊率剛好2成，對於一名洋將來說是完全不及格的打擊成績，或許教練團認為還是需要他的配球及其他守備上的能力；福來喜的固定先發就完全壓縮另一名捕手高宇杰的出賽機會，高宇杰是經典賽國手，但目前僅替補出賽過7場，9個打數1支安打，打擊率1成11。

中信洋捕福來喜在配球引導方面十分稱職，但打擊能力不強。 聯合報系資料照片

統一的主戰捕手同時也是經典賽國手的林岱安，有著逼近3成的打擊率，與之輪替的陳重羽近期也曾連4場安打，打擊率超過3成，算是捕手這塊在打擊方面比較有發揮的一隊；富邦在戴培峰季前受傷後，捕手由張進德及姚冠瑋輪替，張進德自從20年球季返台加入富邦後，打擊成績每況愈下，去年打擊率僅有2成32，今年終於連2成都不保了，低到只剩1成71，完全不符身價，而今年出賽場次終於突破過去4年的姚冠瑋，打擊表現則有符合當初的評估，目前來到3成85，不過打數不多，仍須觀察。

在經典賽擔任台灣主戰捕手的吉力吉撈．鞏冠，是本季表現最令人意外的捕手，他在去年以14轟拿到全壘打王，但開季至今出賽16場，的打擊率僅有1成73，打點也只有3分，全壘打甚至尚未出現；另兩名捕手劉時豪及林辰勳的打擊率都在3成以上，劉時豪還超過4成，不過兩人的打席加起來只有吉力吉撈的一半。

吉力吉撈．鞏冠參加經典賽後，在本賽季的打擊表現還未走出低潮。 聯合報系資料照片

宋嘉翔有著超齡的心理素質，在配球、引導投手及阻殺方面也都有不錯的表現，即使在守備上出現3次失誤，但已展現了勝過其他經典賽捕手前輩們的打擊能力，只要能持續維持，相信沒多久就能在成棒國際賽事看到他披上台灣國家隊的戰袍。