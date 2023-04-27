運動家魔球失靈潰不成軍 慣老闆想搬家撈錢是最大罪人

運動家隊的開季，不是普通的糟（皇家隊抱歉了，你們還沒那麼糟）。5勝18敗和皇家並列大聯盟最爛，而且有機會挑戰歷史上最爛單季勝率—.130（1899年的克里夫蘭蜘蛛隊，只有20勝134敗）。更可怕的是他們攻守兩端都奇糟：他們在對天使隊狂打五轟前，是全大聯盟長打最少的球隊，打擊率也最低；而投手自責分率是破表的7.98（第二名的皇家隊只有5.51），而先發投手群在經過23場比賽後，居然一勝都拿不到，自責分率高達8.86。他們的正負分是超狂的負102分，比同樣5勝18敗的皇家隊足足多輸了50分。真是歷史性的開局。

這些年來，運動家隊一直用少少的薪資，建立起有競爭力的球隊，但自去年清倉拍賣後，只剩下60勝的實力，今年在魔球推手比利賓恩正式離開制服組後，運動家隊的建隊哲學彷彿是以輸球為己任。他們的薪資在大聯盟排名最後一名，還是唯一一支連六千萬美金都不到的球隊，陣中只有11個人的年薪超過一百萬，而明年還有合約的球員只有兩個。這幾年從各種交易換來的潛力股，在今年大聯盟前一百大農場新秀中，居然只有一個人入選。現在的運動家隊是大聯盟陣容殘缺不全，小聯盟農場乾枯旱拮，既沒有現在，也看不到未來。

造成這一切的始作俑者，絕對是運動家老闆費雪（John Fisher）。繼承了家族事業Gap集團，自己又是房地產大亨，費雪的身價在大聯盟的老闆中算是中上。費雪自從在2005年以一億八千萬買下運動家隊後，眼看球隊的價值跟著大聯盟其他隊伍一起水漲船高，富比世評估運動家球團目前價值約在十一億八千萬左右，他這十八年足足賺了十億，但他卻是運動界有名的難纏兼摳門，對運動家的經營一毛不拔，又惹毛了奧克蘭所有人。

運動家開季就兵敗如山倒，老闆費雪(中)還爽爽地跑去看NBA季後賽看勇士對國王系列戰。 美聯社

他從接手球隊後，就對從1966年啟用的奧克蘭競技場不滿，四處要找地方打算蓋新球場，但是因為他想要打穩賺不賠的牌，不是要市政府資助大部分的經費，就是要順帶開發週邊房地產、商場等項目，弄到數任奧克蘭市長都跟費雪翻臉。上星期費雪和他的左右手，運動家總裁卡佛爾（David Kaval）突然宣佈，他們在拉斯維加斯買了一塊49英畝的土地，要興建新球場。消息一出，震驚了奧克蘭和拉斯維加斯的政界，因為他們都被埋在鼓裡，不知道費雪突然來這一招。奧克蘭的新市長沈濤馬上宣布和運動家隊的所有協商中止，只等運動家隊的球場租約在2024年到期後，請另覓新址。拉斯維加斯的政壇也嚇一跳，因為以費雪的紀錄，這筆五億美金的費用，他是不可能從自己口袋裡掏錢的，肯定要從納稅人的荷包中擠出來，逼市政府買單。

曾經和運動家隊共同租用競技場的NFL球隊突擊者隊老闆戴維斯（Mark Davis）談起費雪，還是恨地牙癢癢。突擊者隊已經早一步搬到拉斯維加斯的新球場，「我永遠也不會忘記他們在奧克蘭幹的好事，」戴維斯說：「他們把租約一搞就是十年，讓我們無法在競技場原址蓋新球場，還喊出個『根留奧克蘭』的口號，好像我們迫不及待地要搬走似的。你看，他們說要根留灣區，結果勒，他們根本在惡搞灣區。」

運動家近幾年主場比賽的進場觀眾數已是大幅減少，去年場均人數只有9973人，是全大聯盟唯一未破萬的球隊，跟道奇的47671人更是差了十萬八千里。 美聯社資料照片

費雪心中的理想算盤，就是用公家的錢，以及大量的商業開發計畫來資助興建球場的開支，他自己要冒的險越少越好。一個好的球場是球隊經營的根本，但費雪根本不在乎球隊，也不在乎奧克蘭的球迷。在去年的60勝球季後，今年運動家隊的票價還調漲，根本是在挑戰球迷的底限。灣區的其他職業運動隊伍都靠著自己的努力蓋了新球場，像巨人隊的甲骨文球場、NBA金州勇士的大通中心、NFL四九人隊的李維球場，等球場都搞定後，才開始後續周邊的開發案。沒人像費雪這樣想要只賭穩贏的牌局。

許多奧克蘭球迷心中都詛咒著費雪的遷移計畫，希望他在賭城蓋球場的計畫胎死腹中，這樣或許可以逼得費雪賣掉運動家隊，因為這才是解救運動家隊悲慘命運的唯一方式。