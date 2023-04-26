詹皇主導力遠勝腦衝莫蘭特 灰熊陣容隱憂多已難翻身

湖人灰熊系列賽越打越白熱化，果不其然到了第四戰，雙方對抗持續上升，加上吹判尺度尚稱寬鬆，呈現於場上就是更激烈的肢體碰撞、雙方更高強度的防守。

灰熊記取第三戰莫蘭特（Ja Morant）回歸持球過多，反造成進攻單調的教訓，此戰讓他不時扮演誘餌，打出與貝恩（Desmond Bane）的雙槍，團隊進攻參與度也改善。

但在下半場火力發揮出色的羅素（D'Angelo Russell），第四節一分半鐘內連續三顆三分的力挽狂瀾後，雙方仍進入「Clutch Time」的生死對決。最終湖人靠著詹姆斯（LeBron James）明顯樂勝莫蘭特的關鍵時刻控場表現，於延長賽勝出，順利鞏固兩場自家主場，將帶著3：1回返曼菲斯，嘗試晉級！

勝負的分野，詹姆斯與莫蘭特的控場差距

對灰熊來說，能從前一戰首節9：35的低谷中站起，第四戰上半場原先還超過10分落後，到第四節中段還微幅拉開領先，無疑展現了十足韌性，卻也更讓觀者可惜，最終可說就輸在詹姆斯與莫蘭特的差距上。

前戰莫蘭特第四節打出連得22分的無雙表現，此戰為了團隊，泰半時間卻願意讓出球權去跑戰術、幫隊友吸引防守，作為球隊老大，這般犧牲值得讚賞。

莫蘭特關鍵球的處理仍遠遠不如詹皇。 路透社

遺憾的是，年輕人終究是年輕人，在羅素追分加上貝恩連續兩次底角三分落空之後，莫蘭特彷彿放棄了那個前三節半的自己，在最後接近整整10分鐘的第四節與延長賽「Clutch Time」中，回到那個眼中只有籃框、只知求快的飆速後衛。

6投僅1中，外掛1助攻1失誤，原本以為他唯一於讀秒階段的漂亮準絕殺助攻，會成為救贖，但在詹姆斯追平上籃後，除了延長賽的一記切入跳投，莫蘭特就只是一昧在單刀挑戰早已做好重重包夾協防準備的湖人禁區，不進、進攻犯規，更甚者化為一個個湖人轉換反攻好時機，卻仍吾往矣地屢敗屢幹。

在莫蘭特單調的切入自幹下，貝恩成為他「Clutch Time」唯一願意讓出球權的隊友，但貝恩全場最操的上場接近47分鐘，且攻守兩端都高輸出燃燒，與第三節率隊反超的好表現也判若兩人，亦僅6投2中，連帶也讓灰熊除他們兩人，只有2人各1次共2次出手（其中一次還是搶下進攻籃板嘗試補籃），完全不復見團隊進攻，連首兩戰進攻要角的傑克森（Jaren Jackson Jr.）都彷彿隱身。

反之，特別在延長賽，詹姆斯完全控制了場上節奏。

平心而論，詹姆斯自己也稱的上湖人得打延長賽的原因之一，本戰在追平上籃前，大抵上也只是功過相抵，延長賽前三分外線6投僅1中，第四節6投1中僅進了終場前追平的關鍵球（也是他生涯季後賽第10次最後10秒命中追平或逆轉球，史上第一）。

但由於隊友早先進攻端的分憂解勞（前三節詹姆斯僅出手9次），如同系列賽首戰一樣，這位籃球皇帝得以將體能更多點往防守與籃板，全場最高20籃板外掛2阻攻，光決勝第四節就抓下9籃板包括5記進攻籃板，就算不列入追平進入延長賽的關鍵進球，球隊能夠聽牌絕對也要記上他一功。

可到了延長賽，無庸置疑，完全就是他的舞台。在羅素6犯下場上，總共9.7分鐘的「Clutch Time」中，除了約莫三波進攻交給施羅德控球但其中兩次以失誤收場外，湖人完全地相信詹姆斯，每一波進攻都交給他來組織，儼然是在關鍵時刻舞台，以同樣控球後衛的姿態，與莫蘭特對決。

詹姆斯創最老雙20紀錄。 路透社

結果我們都看到了，只看數據你會意外詹姆斯居然0助攻，但這正是只看Boxscore的盲點，基本上這段時間無疑就是看詹姆斯如何判斷防守的組織秀，在這個雙方都因高強度有些兵疲馬累的階段，藉由自己吸怪一邊觀察，防守壓力弱了一點就伺機攻籃（延長賽3投2中），壓力強了點就找到有機會隊友分球，第一時間沒機會隊友也做好再轉傳的準備，這或許讓他賺不到助攻，卻能穩定的幫隊友創造後續空檔，融入進攻，「Clutch Time」的9.7分鐘內，湖人就有4人出手超過4次，比對手的「2-Men Game」更防不勝防。

這段期間尤其是詹姆斯嘗試「慢」下節奏，穩穩地打一波波半場進攻，相對莫蘭特拿到球就想殺進去的「快」且亂，形成強烈對比。這並不是要以結果論來評斷，倘若莫蘭特能打出如上戰第四節的瘋狂表現，再獨也不是問題，但在湖人明顯忌憚而做好陷阱，兼且升高防守強度情況下，你還要繼續打「不合理籃球」，卻反被對手的「合理籃球」痛擊，也只能承擔起敗戰責任了。

更深刻的灰熊隱憂，輪替薄弱與不振的三分

誠然，莫蘭特的進攻選擇有其需要背負的責任，但把視角拉遠，這部分問題其實也源自灰熊本身陣容現下的陣容侷限。

系列賽隨著雙方戰局越趨白熱化，球風原本就有近似之處的兩隊，防守端也越來越有異曲同工之妙：除了針對特定雙方主力球員（如詹姆斯與莫蘭特）外，幾乎都是必要時果斷換防，被對手大個子錯位則要求小個子靠速度與對抗性繞前，藉此減少對手第一時間投射空檔，也利於內縮輪轉禁區，鞏固籃板同時伺機打出轉換或早攻。

里夫斯等副手的輪番發揮也進一歩減輕雙星負擔。 路透社

特別在莫蘭特回歸後，灰熊為了保護他於防守端，輪替的選擇更加縮限，只能大量操勞攻守兩端都值得信賴的強壯鋒線與側翼組，一方面維繫防守強度，一方面也期望還能保持複數持球點。

但在這般前題，灰熊五位先發本戰都操勞了超過40分鐘，儘管洛迪洛迪（David Roddy）起了些季後賽奇兵效用，在此戰最佳三分射手肯納德（Luke Kennard）上場亦銳減情況下，全場灰熊根本接近6人輪替。

偏偏隨著防守強度逐場上揚，季賽三分就不犀利的灰熊，系列賽更有每況愈下趨勢，此戰僅42投9中，扣除前面兩位合共上場不到35分鐘的替補側翼，更只剩下32投5中，當中貝恩還佔了3顆進球。

換句話說，大部分場上時間灰熊只有他能投進三分，但本戰他打了近47分鐘，還得攻守兩頭燒，第四節後4次底角三分皆墨，似乎也不太意外，偏偏這似乎就是壓垮莫蘭特決定切換成單挑模式的最後一根稻草，畢竟從他的立場，傳給三分大空檔的隊友，一定會比我自幹的結果好嗎？

攻防輪替縮限的後遺症，同樣發生在鋒線。此戰鋒線的負擔夢迴首戰，甚至更加惡化，艾爾達瑪（Santi Aldama）系列賽被信任度最低的不到8分鐘，傑克森與提爾曼（Xavier Tillman）皆上場超過40分鐘，特別是傑克森在系列賽防守端之重要，實在需要為他多保留一些決勝期體能。

莫蘭特(左2)關鍵時刻的進攻選擇仍受質疑。 路透社

反觀湖人，雖然詹姆斯與戴維斯雙王也都上場超過40分鐘，但湖人陣中終究更多見過大場面、季後賽經驗更豐富，且扛過主將球員的深度優勢，本場雖然換八村壘手感低迷，但羅素、施羅德（Dennis Schroder）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）乃至里夫斯（Austin Reaves），進攻端都跳出來有所建樹，減少詹姆斯負擔，才得以讓他於延長賽還有餘力接管比賽。

灰熊對關鍵時刻體能的更高需求，更囿於雙方防守策略的現在進行式。

雙方酣戰至此，尤其到了第四節，都更頻繁地想打彼此錯位，增加成功率，湖人方面尤甚，每波進攻特別是有機會打Early Offense時，都會試圖把傑克森拉出禁區，一來小打大，二來就算不進，籃下盡是湖人鋒線天下（除雙王還八村壘也打滿「Clutch Time」），連提爾曼都時常被帶往底角，這正是詹姆斯能搶下這麼多籃板、戴維斯籃下還能逞威的原因。

倘若沒辦法增加場上身高，至少得盡可能幫傑克森與提爾曼儲存一些決戰時刻還能內外飛奔的體能，第四戰進入「Clutch Time」，明顯可見傑克森的腳步也開始跑不太動了。

除了第五戰的主場優勢，制服組能否在高防守強度前提下，為球隊擴充輪替，幫鋒線乃至核心主力保留關鍵時刻體力，並為場上組合多添一些可靠的長程外線火力，Win or Go Home之戰，這些細節，勢將決定曼菲斯是否還有明天！