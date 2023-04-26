中職／江少慶找回球威及球速 改善控球離王牌更近

3月份球迷們經歷了充滿激情的第五屆世界棒球經典賽後，4月份就是中職新的球季到來，目前已進行了約8分之一的賽事，各隊意外地激烈廝殺。然而為了國家榮耀而打拼的國手，回到母隊後沒有因為提前備戰而更快進入狀況，許多球員反而呈現疲軟狀態，其中又以投手最為明顯，包含胡智爲、黃子鵬、陳仕朋等都陷入迷航狀態。

雖然大部份投手都出現狀況，但仍有球員維持好手感，甚至重拾昔日王牌身手。現效力於富邦悍將的江少慶，2021年以狀元郎之姿加盟後，第一年戰績5勝2敗，防禦率2.45，算是合格的先發投手。但第二年打完整季卻只有5勝12敗，差點成為敗投王，防禦率4.70更是高漲許多。還好本季至今他3場出賽僅失2分，而且連續13.1局未失分，總算有符合身價的表現。

江少慶出身穀保家商及文化大學，學生時期就開始嶄露頭角，不乏有國外球團邀約。2011年底加入克里夫蘭印地安人隊(現改名守護者隊)，不過剛開始並不順遂，前兩年因手肘韌帶斷裂而進行Tommy John手術，各只有1局的出賽紀錄。2014年及2015年仍受到傷勢影響，無法完整出賽，直到2016年才算真正展開他完整的美職生涯。

減少傷痛影響後，江少慶2016年從1A層級投起，至2018年就被拉上3A。其中2017年他還入選第四屆世界棒球經典賽國手，甚至技壓擁有大聯盟打線的荷蘭隊，成為該屆中華隊亮點。他曾在小聯盟以106球投出無安打比賽，是台灣球員在美職的第一人。然而在2019年他出現控球問題，所幸後來調整得宜，不過仍留下防禦率超過5的成績。

2019年末，江少慶入選第二屆世界12強棒球賽，對戰波多黎各與墨西哥等南美洲勁旅，先發11.2局，僅失3分，並狂飆13次奪三振，幫助中華隊挺進複賽，讓他再次打響名號。12強賽結束後，他與母隊合約屆滿，收到包含美、日職多隊邀約，最後加入底特律老虎隊。只可惜2020年疫情爆發，小聯盟賽事取消，他也無緣進入大聯盟名單，留下空白的一年。

江少慶穿上中華隊戰袍時總是威風八面，但穿上同色系的悍將球衣後卻是判若二人，今年他終於調整到位。 聯合報系資料照片

在2021年春訓時，富邦悍將就宣布與江少慶簽下自行培訓合約，讓他可以先與球隊一起練球。由於當年度悍將握有狀元籤，幾乎季前就篤定人選，甚至被質疑有違規簽約的情況。最終江少慶與富邦簽下4.5年總額6,120萬元，平均月薪約113萬元的超級大約，成為現役的最高薪球員。

江少慶在小聯盟時期曾飆速到159KM，搭配滑球、曲球及叉指變速球，以球威及速差達到壓制打者的效果。在巔峰的時候返台，富邦球團自然是希望他能夠繳出超水準的表現，每季能貢獻12勝以上。然而回台後，首先是他的身材一直縮水，接下來球速開始下滑，最糟的是他的控球也出現問題，BB／9值高達2.88，已高出平均值。尤其他常出現「單局爆」及「首局症」的問題，失控的狀況讓之前打擊乏力的悍將更難取得勝利。

在經過一年多的調整後，江少慶除了找到不讓自己體重莫名下降的方法，讓他可以維持肌肉及體能強度。另一方面，他的球速從約145KM提升至150KM，最快可達153KM，雖與巔峰時期仍有落差，但已經可以讓他增加不少球威。雖然保送仍然太多，但他降低被打擊率，因此整體還是收到不錯的成效。

過去體重的銳減讓江少慶感到不安，可能成為影響成績的因素，所幸他現已找到方法維持身體狀態，投球表現也越來越好。 聯合報系資料照片

目前江少慶出賽3場都是優質先發，連2戰無失分，防禦率僅0.98，暫居防禦率王位置。除了他的體能、球威外，他的投球模式似乎也找到在中職的生存之道，就只差控球還不夠精準。雖然球季還漫長，但江少慶有別以往的開季，已經讓人期待他本季的成績，希望他能像2019年時找到改善控球的方法，這樣應能離王牌投手之路更近，也更符合他的身價。