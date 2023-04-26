克蘭尼奇擺脫水貨標籤 火燙開季成水手奇兵

上賽季打進睽違21年的季後賽，最有價值球員非陣中21歲菜鳥羅德里奎茲（Julio Rodriguez）莫屬，相較之下，三年級生克蘭尼奇（Jarred Kelenic）就顯得黯淡無光，2021賽季亮相以來，累積147場出賽、558個打席，卻只繳出 .168/ .251/ .338的打擊三圍，勝場貢獻值（WAR）是負的0.6，期間甚至被二度下放小聯盟，已年屆23歲的他，遲遲無法兌現首輪選秀第6位的天賦，也使得水手球迷們不得不著急，當年卡諾（Robinson Cano）交易案的主菜是否就這樣淪為水貨？

好消息是，本季的克蘭尼奇的進攻狀況有了巨大的轉變，在水手全隊打擊當機、團隊wRC+僅有97的情況下，克蘭尼奇逆勢繳出所向披靡的173 wRC+，排名美聯第5，火力幾乎全由這23歲年輕炮手一肩扛起，帳面數據累積至台灣時間4月23日，他繳出 .311/ .377/ .590的打擊三圍，OPS（進攻指數）來到 .967，更令人興奮的是，這樣火燙的成績或許會繼續持續下去。

克蘭尼奇本季全壘打轟個不停。 影片來源：大聯盟官方網站

要說克蘭尼奇做了什麼改變，根據他本人的說法，是站上打擊區的心態「更成熟了」，他表示過去的自己常會在意主審的好球帶判定，進而陷入球數落後的局面，如今自己不再考慮那些，只專注在扳倒對手，而數據也讓此一說法更具說服力，去年在面對2好球沒有壞球的絕對落後時，克蘭尼奇繳出了絕望的 .028打擊率，36個打席中更有多達25次被三振，而本季在面對如此劣勢仍保持 .200的打擊率，10個打席中還有2支長打的表現，雖說樣本數仍不足以作為依據，但細看會發現，之所以能在球數落後繼續保持競爭力，克蘭尼奇顯著提升的Contact技巧才是真正關鍵。

克蘭尼奇今年的數據大幅進步，顯著提升的Contact技巧才是真正關鍵。 littlenosejiang／製表

O-Contact%是用來計算打者在面對好球帶以外的投球時，揮棒並擊中球的百分率，克蘭尼奇從去年的59.3%提升至65.9%；而Z-Contact%則是打者擊中好球帶內的投球比率，他也一舉從75.3%上升至85.0%，進步了將近10個百分點，這說明克蘭尼奇除了纏鬥技巧提升，也更能確實把握眼前的機會。

《Statcast》提供的進階數據也替克蘭尼奇背書，Barrel%（出色擊球比率）打出了生涯最佳的15.9%，而HardHit%（強擊球比率），也就是擊球初速超過95英里的百分比，至今繳出了大躍進般的54.5%，遠超去年的35.0%，從擊球結果來看，克蘭尼奇大幅降低了軟弱的反方向擊球，如今僅剩15.9%，拉打則上抬至38.6%，有效地提升了綜合擊球品質。

克蘭尼奇展現打擊實力，他也成為水手的固定先發左外野手和第六棒，不用再辛苦搶位置了。 美聯社

克蘭尼奇的炮瓦從不讓人擔心，最快擊球初速一直都在聯盟頂尖，過去兩季被下放小聯盟時，也總能在3A繳出屠殺般的成績，但就是無法成功轉換至大聯盟，如今能確實集中球心，本季水手團隊進攻繳出2.5的WAR，光克蘭尼奇就貢獻了0.9 WAR，以現階段來說，他就是水手本季的新希望，在先發輪值完整、牛棚實力堅強的2023賽季，要比去年走得更遠，就看以克蘭尼奇為進攻核心的打線能否在美聯西區殺出一條血路。