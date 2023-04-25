尼克鐵血防守被低估 騎士含淚認證這支紐約強隊

下剋上是NBA季後賽最吸睛、最能創造關注力劇本。東區第五種子紐約尼克七戰四勝系列賽3：1領先第四種子克里夫蘭騎士，晉級只差臨門一腳。尼克季後賽打出聯盟第一防守效率，幾近一面倒系列賽戰況，窒息式防守令騎士束手無策，完美詮釋以下剋上的精采冷門。

例行賽防守效率第19，防守一點都不起眼的尼克，季後賽第一輪面對騎士，尼克打出今年季後賽防守表現最好的一個系列賽。騎士四戰得分分別是97、107、79、93，三場得分被尼克壓低在98分以下比賽全輸。尼克系列賽四戰場均失分94分，有三場把騎士得分壓低在98分以下，「鐵血防守」正是尼克教練鍚柏杜十幾年來執教NBA招牌。

騎士得分後衛米契爾(左)在例行賽最後4場比賽全都得40分以上，但季後賽前4戰在尼克的嚴防下，他的場均只剩下22分，而且近兩戰還各出現6次失誤 美聯社

今年尼克充滿各種神奇和很難解釋現象，不只是季後賽第一輪幾乎全面壓制騎士，關於尼克所有表現和一切簡直無法預期。尼克例行賽進攻效率第四，非常神奇，卻很難懂，尤其這是錫柏杜的球隊，令人難以置信。

尼克三分命中率3成57，這只是聯盟基本水平，尼克沒有大量三分投射，也很難飆進大量三分球，尼克投籃命中率4成7，稍高於聯盟水平，場均助攻22.7，只是後段班表現。大多數相關數據都很難解釋尼克憑什麼打出聯盟第四這麼漂亮進攻效率。無私團隊，球員組成結構合理，進攻得分點均衡，球路強硬球風咄咄逼人，這是我能找出來尼克堅韌性格和出色戰力幾個理由。

尼克也有三巨頭，前鋒藍道、後衛布朗森、小前鋒巴瑞特三人場均得分至少19.6分，藍道場均25.1分、10籃板，布朗森場均24分、6助攻、4籃板，三分命中率4成1。任何一支擁有進攻三巨頭支撐球隊，角色球員基本上都很好搭。

布朗森(左)的加入讓尼克本季脫胎換骨，他在季後賽的表現也是非常穩定，獨行俠老闆庫班恐怕現在會很後悔沒能留住他。 美聯社

除了三巨頭，尼克還有三個爛仗王哈特、魁克利、葛萊姆斯，都能持球、飆外線、打爛仗、擔任防守工兵，適合各種對位。任何一支球隊最需要長人和禁區最後一道防線，尼克同樣沒少，213公分兩名長人羅賓森(Mitchell Robinson)、咯騰史坦(Isaiah Hartenstein)，一個防守好、籃板強、對抗性一流，一個能拉開空間，扮演功能性長人，兩人都擅於接應、吃餅，一裡一外，完美搭配。

例行賽尼克經常打出這樣的比賽，全隊得分王藍道找不到手感，打得像屎一樣，但尼克還能贏球。巴瑞特在比賽中幾乎消失，攻防兩端都不在狀況，但尼克還是可以贏球艱難比賽。尼克團隊、組成、進攻點並不是只靠1-2名核心球員支撐，尼克有足夠陣容深度和角色球員都能扛起重任，扮演核心主力角色，打出尼克普遍被低估和忽視團隊戰力。

季後賽尼克切換成「鐵血防守」主軸，騎士那種靠外線手氣和順風球打法，在尼克緊密一對一和對位、協防下，完全失去章法。尼克進攻點多，能完成各種得分，擅於持球、自主進攻，創造空間的持球點也有3-4個，場上陣容組合靈活多變。這使得尼克不容易因為被包夾失去節奏，也不會因為那兩個主力失準，外線手感不好，比賽就難以為繼。尼克186公分後衛布朗森超凡單打，各種高效進攻得分方式，是尼克在季後賽低得分比賽和防守戰中，依舊能過關斬將，贏下艱苦比賽關鍵先生。

尼克總教練鍚柏杜在季後賽祭出鐵血防守令，真的讓騎士是苦不堪言。 美聯社

騎士季後賽打得一點都不像例行賽騎士，騎士比賽節奏更慢，內線優勢、籃板盡失，得分變得更為困難。騎士原本傲人內線雙塔211公分莫布里、208公分艾倫組合，在攻防兩端都失去牽制力。騎士主要靠米契爾、加蘭兩名後衛不斷單打取分帶動，兩人又非常依賴外線手氣，這樣的核心球隊結構在季後賽防守和更強硬對抗風格下，比賽只會更加困難。

尼克擁有一流防守、對位換防，球風強硬逼人，打法和身體對抗更多，持球點多又不容易針對，還有關鍵先生布朗森超凡得分表演，今年季後賽尼克或許還有機會創造更多冷門。