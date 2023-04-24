日職／火腿票房直直落 新遷史上罕見反慶祝行情

日本火腿鬥士隊今年遷移到新球場ES CON FIELD HOKKAIDO，掀起不少的話題，3月30日在北海道北廣島進行2023年開幕戰，也是新球場的歷史性首戰，湧進了31,092名觀眾。加上火腿球團邀請遷移到北海道之後的3名監督Trey Hillman、梨田昌孝與栗山英樹到場擔任嘉賓，帶給日本火腿隊球迷無限的美好回憶，更由WBC冠軍的日本隊監督栗山英樹擔任首位開球來賓，別具歷史意義，新球場的造勢有一個不錯的開始。

不過慶祝行情僅止於前3戰平均超過3萬人，自此之後出現下滑跡象。4月16日對西武21,725人勉強守住2萬人關卡，4月18日對千葉羅德的比賽就跌破2萬人，只有16,606名觀眾。4月20日本季首度完封勝擊敗對手，但觀眾人數再下探到15,816人。儘管因為是平日比賽，不過人數只有開幕當時的大約一半，加上開季才剛過三週左右的時間就迅速下滑，更是一大警訊。球場的交通問題之外，日本火腿隊的戰績低迷、球隊正值重建期也是無法凝聚球迷的主因。

截至4月23日為止，日本火腿隊6勝14敗在太平洋聯盟墊底，也在剛結束的對樂天金鷲三連戰以1勝2敗輸掉系列賽之後已經落後2場勝差。隨著戰績在下位「獨走」，才剛開季不到一個月就逐漸被其他球隊拉開，監督新庄剛志承受的壓力也會與日俱增。新庄剛志去年在一片驚呼聲中接掌兵符，華麗性以及話題性確實無庸置疑，不過終究戰績長期不佳、球星出走後銜接不上還是會影響球迷的熱情。2017年之後日本火腿隊除了2018年之外，最近6年之中有5年是聯盟的B級球隊，其中近4年連續B級，去年是相隔9年之後再度墊底。今年如果再墊底，就是繼1974-1975年之後，相隔48年之後再度苦嘗連續兩年墊底的慘狀。新庄剛志監督再能製造話題，也必須先正視眼前戰績低迷的問題。

新庄剛志剛接任火腿監督時話題性十足，但帶兵一季多來，球隊戰績持續低迷，急需避免連續兩季墊底的慘況。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

團隊打擊率最近好不容易拉到2成以上，不過也只有0.213，球團全力栽培的主力打者，野村佑希、万波中正各擊出3支全壘打，其中22歲的野村佑希以15芬打點暫居洋聯第一，慢慢看到希望。去年開竅的清宮幸太郎也有0.288打擊率、1支全壘打、9分打點，不過松本剛打擊率只有0.236，內野手上川畑大悟0.185，外野手五十幡亮汰也只有0.159，這幾名主力選手都陷入低潮。好消息是去年打擊王松本剛，最近連續5場出現安打，打擊率總算擺脫1成關卡，讓全隊攻勢的串聯出現起色。

今川優馬、万波中正、清宮幸太郎去年都首度達成單季雙位數全壘打，給球迷帶來不小的期望。不過畢竟最近幾年的低迷期太過漫長，遷移到新球場ES CON FIELD HOKKAIDO，本來這一個球季的開季應該是全力衝刺，但沒能留住頂級強打近藤健介本身就相當不利，加上開季之後人氣、戰績雙輸，反而為遷移到新球場的日本火腿隊澆了一盆冷水，這在日本職棒的「新遷史」上相當罕見。

西武球場在改建為室內巨蛋的1999年比起前一年增加45萬名觀眾，但卻爭冠失利，掉到第二名。2009年的廣島新球場MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima啟用後，雖然廣島鯉魚隊排名從第四掉到第五，但也帶進48萬人以上的成長。更別說1997年的名古屋巨蛋，儘管戰績從前一年的央聯第二名一路滑落到墊底，但名古屋當地的球迷相當捧場，總觀眾人數增加了將近53萬人之多。這一次日本火腿隊不見新球場的慶祝行情，接下來還必須煩惱如何填滿空蕩蕩的觀眾席。在沒有大幅補強的情況下，只能期待年輕選手加速成長。