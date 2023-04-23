攻守端跑動解放柯瑞 柯爾大膽調度小球加速扳回一城

勇士國王第三戰，回到金州軍引以為傲的堅強主場，儘管有格林遭禁賽，以及小裴頓傷缺等不利因素，勇士靠著打出本色攻防一體的快速傳導跑位小球，讓國王一時之間難以應對。

尤其是防守端受到的箝制，讓這支季賽聯盟進攻效率第1的球隊，吞下本季除季末兩場消化試合外，連同季賽的第二低分（97分），雙方系列賽戰成國王2勝1敗領先勇士的局勢。

來看看此戰勇士的相關變招。

進攻端更多的傳球跑動，柯瑞聚焦搶分

上一戰，勇士在國王提高防守強度的封鎖下，打出極難看的進攻，本戰傳導中樞格林（Draymond Green）還無法出賽，主帥柯爾（Steve Kerr）的解法就是：那麼就打最正宗的勇士進攻吧！

整支團隊於是整個快了起來，更頻繁的快速傳導，更積極的全體無球跑動，更快速的把握時機出手-簡單說就是面對國王的防守佈陣，唯快難捉摸。儘管實際上本戰勇士的命中率絕對還稱不上佳，至少在戰術層面，已不若第二戰般被封鎖，且因為半場無球跑動出來與攻守轉換的「Easy Basket」增加了，至少分數仍可持續有進帳。

迪文森佐(左)分擔諸多攻守重任。 美聯社

從各種數據面，我們可以一目了然這樣的變化，本戰除了賽前原本就高居季後賽眾隊最高的空切（Cut）分數仍舊高檔外（拿下20分），繞掩護（Off Screen）與手遞手（Handoff）也都是大幅超過前兩戰場均的新高，另外各拿下10分。

團隊傳球328次，接球後0-2秒出手高達64%，51%是未運球就直接出手，也都同為季後賽新高，透過減少讓國王反應的時間，勇士於戰術端突圍得到了成果。

當然，指標球員仍是柯瑞（Stephen Curry），比起前兩戰，第三戰他減少了控球的任務，更多扮演得分手的箭頭角色。

拜上半場波爾（Jordan Poole）、下半場迪文森佐（Donte DiVincenzo）的分擔控球，以及全場魯尼（Kevon Looney）不斷頂替格林扮演策應角色，柯瑞可以更無後顧之憂地專心接球搶分，全場36分，「Catch & Shoot」砍下15分皆為系列賽新高，更可怕的是接球後0至2秒的出手10投9中，三分球5投5中的超級高效，也幫助團隊打開局面。

同樣值得讚揚的還有維金斯（Andrew Wiggins），本戰稱職的演繹了何為攻防一體，波爾雖然未如前場不堪，進攻手感仍不佳，維金斯身為全隊第三個有持球進攻能力的球員，挺身而出以5成命中率（三分命中率同樣5成，除他跟柯瑞之外團隊僅32投7中）拿下全隊第二高20分，還頻頻錯位單打福克斯（De'Aaron Fox）給予施壓，這僅僅是他回歸的第三戰，著實貢獻良多。

維金斯依然扮演重要角色。 路透社

防守端修正站位，小球輪轉以多敵高

但要說到本戰真正的致勝關鍵，防守依舊大於進攻。三戰下來，勇士的防守調整都頗為精準，而且一步步修正到更好，首戰被切爆，第二戰成功防堵切入，第三戰甚至進一步把擋拆後的中距離進攻都考慮進去，前兩戰重要的亂刀砍分手蒙克（Malik Monk）僅拿下4分，板凳火力也是三戰新低。

少了格林，除了拉下另一個格林（JaMychal Green）分擔部分時間，也成功如魯尼般，透過對抗扛住了沙波尼斯（Domantas Sabonis）第一時間的禁區強攻，大部分時間勇士就是貫徹這些年來，雖然矮小但積極輪轉跑動，壓縮對手進攻空間與造成局部多防少局面的防守哲學。

第三戰兼且更明確把佈陣鎖定在油漆區塊的四周，進可追防至三分線，退可禁區包夾卡位，再透過場上球員們的速度，機動協防局部夾擊。

說來簡單，但這些年來能仿效的球隊少之又少，球員們的輪轉默契的培養，以及仍要有幾位菁英級的防守者領銜指揮，以這場而言，即使格林與小裴頓（Gary Payton II）不在，維金斯與魯尼都堪稱菁英級別表現，柯瑞與湯普森（Klay Thompson）也都Run了這套防守相當多年。

結果而言，國王後衛們的切入空間，逐場被壓縮，這場甚至因為對手站位，連靠近籃框些的拋投與跳投機會都甚少；此般站位下，更讓沙波尼斯回到首戰的窘境。

魯尼強力捍衛勇士禁區。 法新社

魯尼看到他就沉退護框準備搶板，完全放他高位空檔也不太敢投射，想打進去，本來前兩戰對到魯尼就時常吃鱉，現在又有更精準的輪轉，每每窺準沙波尼斯下球就內縮包夾，成效亦不彰。

簡言之，包括後衛群與沙波尼斯，第三戰僅能靠攻守轉換或「Early Offense」才能有零星殺入禁區得手的機會，其餘時間窒礙難行，偏偏勇士這佈陣也總能及時對位三分球，本身手感亦不佳（光三分球就與勇士有15分差距），殺不進內線，外線又失準，除了打早攻跟錯位，半場進攻也無怪乎宛如死水。

當然，這同時也因為勇士這場確實就是打得比較拼：63次干擾出手，15次擾斷與12次抄截，透過製造對手失誤就拿下22分（國王僅得12分），三戰最多的Box Out（15次），19顆進攻籃板另幫助球隊攻得24分的二次得分（國王僅12分），這些細節累積下來的分差，最終分出了兩隊賽果。

柯爾的大膽調度，值得讚賞

雖啟用了另一個格林，但也就扛了10分鐘，庫明加（Jonathan Kuminga）上場時間增加但也還稱不上重要，在球隊失去格林，禁區高度與深度告急情況下，柯爾這般調度著實大膽。

反之同時，為了兼顧外線投射、無球跑動與進攻端快速輪轉的球風需求，大幅提升了迪文森佐的時間，以及相對重用穆迪（Moses Moody），他此役是除柯瑞與維金斯外，全隊三分球第三準。

穆迪第3戰獲得重用。 美聯社

但要知道，這些都是有風險的，前者今年入隊，後者僅是生澀二年級生，遑論柯爾還同時解凍另一位側翼蘭姆（Anthony Lamb）分擔時間，在季後賽場要執行勇士的季後賽攻防，如何能確定他們能繳出主帥期望的攻防品質與拼勁。

但柯爾賭了，也成功了，這也是這些年來他一直在季後賽做的事情，給予麾下球員的信心與強心臟，確實值得敬佩。

放眼下一戰，雖然國王仍居領先，但季後賽還未能攻破對手主場前，比賽就還沒真正開始，且相反地，國王眼前已有不小的難關需要解決。

油漆區周圍堅壁清野的防守佈陣，如果格林與小裴頓兩位有年資的防守高手歸隊，只會更為難纏；國王本季擅長的進攻體系，似乎都難言攻克，在戰況白熱化的現在，或許只能追求執行度，提高空檔命中率來硬破。

首當其衝當然是三分外線，近兩戰三分命中率都不到24%，勇士自然繼續這樣縮著就夠，堵死國王後場切入與沙波尼斯籃下賣高，還可徹底掌握籃板，爭取更多得分相對輕鬆的攻守轉換與早攻。

但如果繼續低迷，國王真的也沒有太多餘裕找手氣，始終三分不進的長籃板最容易被反擊，那麼就端看後衛群有否做好中距離急停跳投的準備。CP值或許不高，這已經是勇士佈陣最讓空檔的區域了。

波爾進攻能否甦醒將牽動著勇士的命運。 美聯社

最後，球又發回給沙波尼斯，面對魯尼屢屢放空高位，是拿出勇氣與心臟，克服心魔投進一顆顆大空檔中長距離呢？亦或者展現更硬朗姿態強攻籃下，或得手，或吸引更深包夾為隊友創造空檔？

對勇士而言，防守暫時毋須擔心，但只靠柯瑞衝鋒，以及持平表現的維金斯與湯普森仍嫌不夠，其他小將你無法期待場場都合格發揮，波爾真的也該是時候醒來了，想贏下這系列賽，勇士的火力確實還需要更多保障呀！