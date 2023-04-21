國王攻守應變奇兵出擊更勝一籌 勇士無路可退難以翻身

勇士國王系列賽，勇士慘遭二連敗，這也是柯瑞（Stephen Curry）生涯首次於季後賽0：2落後，對於衛冕軍來說，當然不是什麼好消息。來看看兩戰之間，雙方場上是如何鬥智，勇士又因何落至現在窘境。

（1）勇士首戰功虧一簣，雙方兩戰間的見招拆招

以柯爾（Steve Kerr）為首的勇士教練團，其實在制定防守策略方面，兩場眼光都極為精準。

首戰透過放空站外圍的沙波尼斯（Domantas Sabonis），直接讓國王整季以他為高位軸心，特別是聯盟最會打手遞手的進攻體系無用武之地。

季賽場均國王光手遞手就有10.9分，首戰僅得1分，透過放投沙波尼斯，讓以他為核心的各種進攻戰術變化難以施展，更有5守4的效果，同時間也在引誘沙波尼斯投外線，不夠準勇士就能靠人數優勢穩守籃板，而後打出最喜歡的攻守轉換節奏。

要破解這防守，最好方法其一就是沙波尼斯投射或進攻籃框施壓，但前者他此戰無甚信心，後者則正是勇士敢於如此佈陣的主因，沙波尼斯球風並不屬強力攻籃，面對饒富對抗性的魯尼（Kevon Looney），兩戰其實都討不太到便宜，一共18次對位僅投進6球。

另個方式，就是投進三分逼迫勇士不得不拉開防守圈，但在第三節萊爾斯（Trey Lyles）跳出來前，季後賽經驗生嫩的國王軍似乎仍近鄉情怯，前三節三分僅26投5中。

按照過往一般劇本，勇士該因首戰成功破解對方體系而拿下一城，事實上金州軍同時也在針對沙波尼斯守不太出來的問題進攻，第三節柯瑞下場前一度慢步拉開到10分差。

眼看國王士氣越趨消沉，就要走向熟悉的劇本，沒料到筆者眼中此戰功勞可能不遜福克斯（De'Aaron Fox）與蒙克（Malik Monk）的萊爾斯突然殺出，僅上場4.4分鐘拿下10分1助攻，投進隊友投不進的三分空檔，直接率隊反超，不僅打亂勇士軍心，也把沙加緬度重新帶回比賽。

趁著士氣高昂，國王第四節破釜沉舟，直接揚棄沙波尼斯主導的進攻，讓這位主力中鋒轉換成更多掩護與苦工的角色，全情支援早先打出成效的福克斯與蒙克雙刀流擋拆&突破單打。過去勇士季後賽也不乏這般情況，彷彿都是照著賽前嚴謹計劃執行，但倘若隔戰遭遇對手沒預料到的變陣，就會因教練團乃至場上球員臨場應變不及而遭致潰敗。

只是這次稀罕的發生在同一戰，面對國王改主打雙槍，勇士在換防、補防乃至單防選擇方面措手不及，單節分別被福克斯與 蒙克各砍下15、13分，福克斯尤其再次證明了他就是本季聯盟心臟最強的關鍵先生，「Clutch Time」獨得8分，蒙克也挹注6分，衛冕軍就這樣被對面亂刀流打到潰敗。

福克斯(左)和蒙克前兩戰的火力帶給勇士防守莫大壓力，是國王能夠連勝的關鍵。 美聯社

第二戰勇士同樣有做好賽前的防守準備，無論是維金斯（Andrew Wiggins）從開賽就主防福克斯，乃至優先選擇夾擊持球者，尤其是前戰突破如入無人之地的福克斯與蒙克，上一戰國王的擋拆持球者共得了35分，此戰稍微下滑至29分（但從季賽場均14.1分，變成現在季後賽球隊場均最高的32分，以及福克斯與沙波尼斯觸球與傳接球次數的消長，明顯可見進攻主軸的改換）。

團隊「Isolation」僅剩2分，福克斯與蒙克的突破得分也分別從15分與18分，下滑至8分與5分，至少從修正首戰失利原因的觀點來看，勇士針對雙槍的防守變策，眼光著實精準。

可另邊廂，挾帶首戰堪稱逆轉勝提升的士氣，國王整支團隊對於出手投籃這件事，也告別首戰的生澀，更加有信心，即使三分外線比第一戰還要糟，但福克斯做為誘餌提升的助攻次數，隊友回以較首戰（15分）增加許多的定點投射投分（此戰28分）。

針對勇士選擇夾擊持球者、防堵三分，以及護框搶板，中間所空出的中距離地帶，國王眾將從福克斯、赫爾特（Kevin Huerter）到蒙克也都抓出了機會，或拋或投頻頻取分，其中三分線內的急停跳投（Pull Up）17投11中（中距離得分比例從首戰僅3.2%提升到第二戰的10.5%），等於漂亮地又回應了勇士的防守變策。

防守無法徹底壓制，那就看進攻，但這卻成了第二戰的意外，勇士倒在了自己的進攻不彰（當然，也是國王儼然改頭換面的季後賽防守），國王例賽防守效率是聯盟倒數的第24，本季僅7場讓對手得分低於106，反觀勇士，本季僅有8場得分低於106，這一場卻就這樣的發生了，連平常水準也沒有達到。

最後在格林（Draymond Green）被罰出場後，福克斯又一次搞定關鍵時刻，加上勇士舊將巴恩斯（Harrison Barnes）逆襲，兩人聯手「Clutch Time」攻下9分，率隊二連勝，勇士又一次輸在應變。

（2）第二戰致勝關鍵，國王令人驚豔的季後賽防守

要說第二戰最讓人驚喜的是，國王嚴格說來，是靠防守贏得最後勝利，其中最關鍵球員，當屬被一直讚揚的米契爾（Davion Mitchell），憑藉強壯身軀不斷給予對抗，以及不俗的橫移速度施壓，兩場比賽中他總共對位柯瑞長達近11分鐘（主要為第二場），遠遠超過其他隊友。

期間柯瑞卻只出手6次命中2球，全場在米契爾主防外掛國王頻繁包夾下，三分13投更僅3中，在維金斯甫回歸，波爾（Jordan Poole）低迷，幾乎只能倚靠柯瑞持球進攻情況下，更顯意義重大，宛如回應米契爾「Off Night」的封號。

但國王也不僅如此，甫成為史上第一位全票當選年度最佳總教練的布朗（Mike Brown），雖然季賽帶出國王聯盟第1的進攻效率，過去其實更為人熟知的是防守調教，此戰他成功激勵了團隊於防守端的賣力拚搏，全場24次防守擾斷與11次抄截，造成主打切傳勇士多達22次失誤，並藉此得到25分。

米契爾(右)的壓迫防守讓柯瑞有些措手不及。 美聯社

針對沙波尼斯的防守問題，布朗也做出調整，當他不得不守到後場時，優先選擇換防或延阻而非Drop沉退，避免出現投射空檔，內線則由隊友補位卡位，但若果非必要，國王也會盡量讓外圍球員輪轉，保護他不被拉到外圍。

沙波尼斯對於本身定位的切換也相當配合，從高位主導變成更多藍領角色，這位本季籃板王更賣力的Box-Out與不惜犯規的防守，也顯現在數據上，在在顯示他想贏球的決心。

（3）短期賽事的醍醐味，雙方替補表現的巨大落差

最終，勇士這兩戰還可說是徹底輸在了替補球員上。開打前外界一般評估，勇士在這方面佔了經驗與球員素質的優勢，略勝一籌，正式開打後不能說勇士板凳多糟糕，至少小裴頓（Gary Payton II）、維金斯都有所表現，壞就壞在波爾，第一戰上場近22分鐘砍下17分，雖然防守平庸，至少算得上有交代。

但第二戰7投1中僅拿2分，失誤與進攻選擇甚至予人不夠專注之感，在柯瑞被米契爾鎖定情況下，他的糟糕表現只上場了不到16分鐘，不只沒能提供球隊缺少的持球進攻發起點的幫助，更讓柯瑞因此沒得休息，燃燒近41分鐘，最後打到沒力。

反觀國王，打出短期賽最大的樂趣，板凳席不斷有奇兵竄出：季賽的第六人蒙克這兩場儼然是接近球星級的火力奧援，是打亂勇士防守算盤的關鍵；第二戰熄火又怎樣，首戰第三節的萊爾斯就算是手感看天，確實堪稱吹起反攻號角的救世主。

到第二戰的米契爾，季賽偏防守組，外線疑慮上場時間還較去年短少，但無論之後如何，此戰他不只是防守尖兵，也以五成命中率亦住了第二陣容火力，甚至第四節投進關鍵、他認為可能是生涯最重要的一記三分球。勇士在後面的比賽，也能夠有奇兵做出回應嗎？

這也正是面對第三戰，勇士的大哉問：球隊有誰能跳出來。特別是少了防守尤其是協防中樞的格林（確定被禁賽），主要輪替長人只剩魯尼，柯爾若要選擇護框搶板讓魯尼待在禁區，很可能出現第二戰第四節國王頻頻挑戰中距離與切入的情況，但如果出來滯阻持球者，籃下無論是防守或爭板，身高劣勢將會非常巨大（沙波尼斯已確定能上場），柯爾要如何為球隊掏出奇兵，彌補格林空缺，並改善既有問題？

格林(左)的禁賽將導致勇士禁區戰力拉警報。 美聯社

首當其衝，柯爾要如何使用主要輪替中的僅存兩位前鋒：維金斯與庫明加（Jonathan Kuminga）。前者第二戰負責主守福克斯，這是去年奪冠也曾安排的調度，但在格林缺席後，球隊更需要有人協防禁區與護框搶板，他的任務會有所調整嗎？

庫明加體能勁爆也有身高，唯經驗不足前兩戰上場時間不多，第三戰勢必增加不少時間；或許全盛期的伊古達拉（Andre Iguodala）搭配現在已年長的浪花兄弟、格林，都無法複製當年死亡五小的強大防守，但庫明加已經是陣中身材條件最接近的一員，柯爾要怎麼使用他？，會上先發平衡兩隊高度嗎？又能否憑藉體能天賦，成為勇士的X因子？

除此之外，格林缺席的大量時間，仍得從冰箱退冰淘寶，柯爾會優先選擇有投射、經驗跟籃板的矮前鋒格林，還是更強調小球速度需求的側翼組穆迪（Moses Moody）或蘭姆（Anthony Lamb）？

當然，更重要的還是回到主場，波爾能否回神，球隊急需另一個持球強點為柯瑞分憂解勞，也為團隊、為浪花兄弟拉開空間，他再持續低迷加上格林禁賽，聯盟第三佳的例行賽主場戰績，也只是枉然。

倘若波爾繼續不彰，勇士球迷或許只得期待睽違許久回歸球場的維金斯，第三戰就接手Carry進攻，或者浪花兄弟再現大爆射。這次，王者能再展神威嗎？