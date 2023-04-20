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中職／曾是投1休7的玻璃手 中信盧孟揚高三才變身火球男

聯合新聞網／ 王婉玲
18歲的盧孟揚是中信兄弟備受期待的潛力投手。 中信兄弟球團／提供
18歲的盧孟揚是中信兄弟備受期待的潛力投手。 中信兄弟球團／提供

中信兄弟18歲小將盧孟揚潛力受到教頭林威助注意，有機會升上一軍亮相，大器晚成的他，直到東石高中二年級在玉山盃季軍戰投贏高苑工商才被注意到，帶過他的教練陳聯豐也對他留下深刻印象。

盧孟揚去年中職選秀被中信兄弟第五輪挑走，今年熱身賽有著令人驚豔的投球內容，最快球速達到149公里，備受期待，目前186公分、體重67公斤，身形瘦高，高抬腿投球動作相當有氣勢，但他小學時其實體型瘦小，還是練側投，協進國小總教練劉澔澤透露，盧孟揚因興趣轉學加入棒球隊，自己搭公車來學校，在台南比較少見，算是對棒球很熱衷才能堅持下去。

盧孟揚就讀協進國小時還是側投。 劉澔澤／提供
盧孟揚就讀協進國小時還是側投。 劉澔澤／提供

不過盧孟揚在就讀崇明國中時因罹患「唾液腺炎」，導致頸部腫大，經常出入醫院，對棒球路衝擊不小，總教練陳峰民說，這因此影響他的訓練進度，加上盧玩心很重，難以有特別成績，「他的協調性好，但不耐投，但很難得的是，他心臟大顆，臨場不太會怕，歸隊的第一場比賽不會怯場，這在國中生很少見。」

陳峰民表示，盧孟揚有點像旅外球星劉致榮，國中身材瘦小，但有一些特質在，「其實他好好訓練的話，可以比劉致榮更好，球速到158公里也不是問題，他有現在的表現，我不意外」，他說，職棒是長期賽季，如何能維持穩定內容，才是重點，希望盧孟揚能在二軍好好養成，不用急於上一軍。

盧孟揚到東石高中後段才崛起，曾帶過他的教練陳聯豐見證他的蛻變，「他國中沒什麼成績，看中他的協調性才想說來培養看看，剛來要投1休7，我幫他取了『玻璃手』的外號，肌力差，常常跟我說他不能丟，球速也不到120公里。」

盧孟揚在東石高中二年級在玉山盃好投是最大轉捩點。 學生棒球聯盟資料照
盧孟揚在東石高中二年級在玉山盃好投是最大轉捩點。 學生棒球聯盟資料照

盧孟揚個性較皮，讓在球隊扮演黑臉的陳聯豐有點頭痛，「高一很像小孩子，被罵就哭」，一直到他慢慢長大，心智變成熟，才有改變，高二下學期在玉山盃季軍戰對高苑工商演出6局8K失3分好投，是最大轉捩點，陳聯豐提到，在重量、慢跑的訓練下，加上身材長高，盧孟揚高三球速達到147公里，高中階段大躍進近30公里，被球探注意到，才能有今天的表現。

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