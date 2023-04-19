開季兩周全壘打滿天飛 大聯盟又在球上動手腳？

今年大聯盟賽季啟用多項新規則（投球限時、壘包加大、禁止佈陣、限制投手退板次數），球季進行兩個多星期以來，對於電視機前面的觀眾來說，比賽時間大幅縮短，但得分更多、盜壘嘗試次數爆增，成功地讓比賽節奏加快、更為緊湊好看。但影響比賽的另一項重要因素：比賽用球，也很可能是「強力棒球」回歸、眾家砲手火力復甦的主要原因。

球季才開始，波士頓紅襪總教練科拉（Alex Cora）就告訴記者，他從沒在開季的四月，天氣還很陰冷的美國東北部，看過球竟然這麼會飛。紅襪陣中主砲戴佛斯（Rafael Devers）也附和教頭，說今年的用球和去年相比，彈性更好、飛得更遠。

紅襪三壘手戴佛斯也認為今年的球比較好打，他在前16戰就打出7支全壘打，去年同樣的出賽場次時他只打出3轟。 美聯社

確實，雖然目前的樣本數還很小，但攤開數據來看，與去年同期相比，全壘打的數量和發生的頻率，都有顯著的提昇。如果從高飛球形成全壘打的比率（HR/Fly Ball）這個數據來看，去年同期是9.9％，而今年到目前為止，大幅增加到了12.2％。如果從擊球品質的角度來看，根據官網Statcast的數據，完全打中球心（Barrel）的球變成全壘打的比率，在去年四月份是41.7％，而今年到目前為止，則是增加到了47.2％。也就是說，在外在環境類似的情況下，同樣的擊球品質，今年有更多的球會變成全壘打。這不禁讓人懷疑，大聯盟是不是又因為一些外人無從得知的原因，在比賽用球上動了手腳？

丹尼爾／製表

事實上，大聯盟在聯盟用球的問題上，已發生多次引人猜疑的事件。大聯盟的全壘打數量從2015年開始逐年增加，除了打者打擊策略的改變之外，許多人開始懷疑，棒球本身變得更「彈」，也是全壘打增加的主要因素之一，但聯盟始終否認。

2017年，棒球作家班‧林德伯格（Ben Lindbergh ）在經過科學實驗比較2015年上下半季的用球後，發現2015年下半季的用球，球更彈、縫線也較低，結果就是球的飛行距離會更遠。這篇報導也用證據打臉了聯盟，證明比賽用球，確實是近年來進攻火力旺盛的主因之一。而在2021年時，聯盟為了抑制過多的全壘打產量，在球季開始前公告，將下調比賽用球的彈性係數，讓攻守失衡的情況不再持續。然而，《Business Insider》記者戴維斯（Bradford William Davis）卻在球季後揭露，2021年球季用了兩種不同的棒球，一種彈性較好、另一種明顯較差。聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）隨後證實此事，並表示這是因為新的、彈性較差的棒球，在製造和運送上受到疫情的影響，才會將2021年球季較「彈」的球，和新球混用。曼佛瑞也保證，2022年球季，將一致使用彈性差的新球，不再會有「混球」的情況。

丹尼爾／製表

而到了2022年球季全面換用新球後，聯盟進攻數據一如預期大幅下滑，單隊單場平均全壘打數只剩下1.07支。但就在球季結束後，《Business Insider》的戴維斯再度爆料，指出2022年球季，大聯盟雖然在絕大多數的比賽中使用彈性差的新球，但還是有在少數比賽中使用2021年以前使用的、較彈的棒球，與聯盟主席的說法有出入。更誇張的是，他們又發現了第三種棒球，這一種球的重量和彈性，是介於舊球和新球之間。而且，這三種球都有特定且獨立的出廠標記和製造日期，表示並不是因為製造上的誤差，產生重量與質地不同的情況。

報導更指出，這神秘的第三種棒球（戴維斯稱之為「金髮女孩goldilocks」棒球），並不是隨機出現，而是僅僅出現在季後賽、明星賽、全壘打大賽，和其他例行賽的特殊賽事中（如德州遊騎兵的五十週年紀念場次）。而唯一的例外，則是在少數紐約洋基的例行賽中，也發現了這些「金髮女孩」棒球。

這些奇怪的巧合，似乎為一個流傳已久的陰謀論提供了新的證據：大聯盟基於各種可能的原因，在比賽用球上動手腳，以操控聯盟的整體數據。例如紐約大都會的一壘手阿隆索（Pete Alonso）就曾指控，大聯盟每年用球的彈性都差很多，目的就是為了要壓低球員的薪資：在自由球員市場有眾多頂級投手等著待價而沽的年份，就使用彈性很好的球，讓投手的成績變得難看，而在眾多打擊好手等著簽長約的年份，就使用彈性差的球，讓聯盟的打擊成績看起來很差。

大聯盟比賽用球換來換去，就讓不少球員覺得很可疑，認為這是想刻意壓低球員身價。 美聯社

當然，「金髮女孩」棒球的使用，或許沒有這麼陰謀，很可能僅僅是聯盟在發現進攻火力過度低迷的現象後，做出的平衡，尤其是可以讓大家關注的重點賽事，有比較多的進攻火力。但就算是如此，還是讓人質疑，去年美聯MVP、轟出62發全壘打的洋基外野手賈吉（Aaron Judge），他的超人般的數據，是不是也要感謝洋基的全國知名度、被「金髮女孩」推了一把？顯然，多年來的用球爭議事件，和聯盟始終不願意以透明、公開的方式，將球的彈性係數和相關資訊昭告球迷和球團，已經造成了許多不必要的討論和困擾。

因為氣溫偏低，球季才剛開始的四月，向來是聯盟進攻火力最差的月份。但目前我們已經可以肯定的是，大聯盟引入的新規則，是對進攻方有利的。另外，根據以上提及的種種跡象，我們可以合理推測，在去年少數賽事使用的「金髮女孩」用球，很可能取代了彈性很差的2022球季主要用球，成為本季的主要比賽用球。在兩個因素加總下，今年的進攻火力會不會回到2019年、平均每場單隊可得4.83分、打出1.39支全壘打的瘋狂水準，且讓我們看下去。