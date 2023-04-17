中職／從大賽MVP到兄弟邊緣人 詹子賢的轉機在台鋼？

中信兄弟強打詹子賢今年開季至今還沒上過一軍，持續在二軍出賽找手感，由於兄弟外野人才濟濟，他必須有突破性的表現才行，否則前景難見光明。

2016年中職季中選秀兄弟以第2輪指名詹子賢，顯見球團對他的期待，他也不負所托，2017年以17轟、60分打點、打擊率0.350的佳績勇奪新人王，2019、2020年都有單季20轟以上的演出，且打擊率都超過0.333，穩居黃衫軍中心打線。

2021年台灣大賽詹子賢4戰敲2轟，打擊率高達0.417，勇奪台灣大賽MVP，洗刷「大賽軟手症」惡名，職業生涯達到頂峰，然而他在去年開始走下坡，出賽72場，207數只擠出2支全壘打，打擊率0.251，與生涯打擊率0.310有不小差距。

更難堪的是，去年台灣大賽兄弟4戰橫掃樂天桃猿，詹子賢竟然1場都沒出賽，你沒看錯，真的完全沒有亮相的機會，從大賽MVP到邊緣人，竟然只經過1年光景。

詹子賢(左)在2021年冠軍系列戰中打出4成17打擊率，獲得台灣大賽MVP，但在2022年的台灣大賽中，竟然就完全沒有上場的機會。 中央社資料照片

依照目前兄弟教練團布局，3大主力外野手是岳政華、曾頌恩與陳文杰，林書逸和宋晟睿也佔有一席之地，陳子豪專職打DH，張志豪移防一壘，能打DH的人選還不少，放眼望去，無論是外野或DH，現階段都沒有詹子賢的空間，這從去年下半季開始就是如此。

去年7月底詹子賢確診，後來側腹肌拉傷，直到9月底才回到一軍，但人事已非，當時他就已經丟了主力外野手位置，台灣大賽更完全用不到他，兄弟照樣橫掃對手封王。

詹子賢生涯長打率0.505，累計86轟，照理說，在30歲以前他應可達成百轟里程碑，只是去年他的長打率只剩0.348，少了長程火砲護體，守備、速度又不如其他外野手，命運就是在二軍持續找手感，等待上一軍的機會。

現在比較尷尬的點是，年底台鋼雄鷹將進行第2次擴編選秀，中職其他5支球隊，每隊要提18人保護名單，兄弟無論投手和野手都有許多好手，要「保護」的球員實在太多，屆時保護名單可能沒有空間騰出來給詹子賢，是否要將他列在名單內，屆時兄弟球團和教練團恐怕得費思量。

如果今年詹子賢在兄弟出賽機會有限，攻守成績又平平，萬一被放出來，台鋼會不會選又是另一個問題，這要看今年季中選秀台鋼補強哪些位置，年底擴編選秀台鋼又能從統一獅、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿挑到哪些球員而定，畢竟現在看起來，台鋼在投手和捕手這兩塊非常缺即戰力好手，外野手相對而言並沒有急迫性補強。

詹子賢如果無法找回身手，球季結束後恐怕就不會在保護名單中。而台鋼雄鷹是否會給他一個機會，現在也很難說。 聯合報系資料照片

從林智勝、王勝偉、賴智垣、王躍霖到胡金龍轉隊後表現谷底反彈，這些例子都說明其實中職很多球員不是不能投或無法打，而是沒有舞台發揮，更何況詹子賢才29歲，以年紀而言正值巔峰時期，如果沒有重大運動傷害，身手也沒有退化太多，既然在兄弟沒有太多空間，或許改穿球他球隊戰袍繼續奮鬥也不是壞事。