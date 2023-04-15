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勇士國王北加州鄰居首次對決 三大面向觀戰重點分析

聯合新聞網／ monmo
柯瑞領銜勇士尋求衛冕。 美聯社
柯瑞領銜勇士尋求衛冕。 美聯社

今年西區季後賽，第三種子的沙加緬度國王將對上第六種子的金州勇士，儘管前者排名較高，外界無不壓倒性的看好目標衛冕總冠軍的後者，究竟雙方會呈現出什麼樣的對戰？為各位讀者整理的三大面向的觀戰重點！

（1）微妙的主場優勢，北加州鄰居的首度對決

地理上兩隊都被劃入北加州，此次也是雙方史上第一次的季後賽交手。儘管沙加緬度佔有主場優勢，對於勇士而言，卻是樂於選擇國王作為首輪對手的最大原因。

兩隊主場約莫僅差90英里，正如自信滿滿無懼任何對手的格林（Draymond Green），為何表示更樂於對決國王，主要正因距離，勇士只需搭乘約70分鐘巴士就能抵達客場，而對於有許多30歲以上球員的金州軍團來說，這能減少很多負擔。

從數字面來看，對勇士也是一大利多。本季金州軍團客場戰績是慘淡的11勝30敗，聯盟倒數第5，加上又是後段班種子，若是一個客場征途相對輕鬆的對手，當然是好事。

這方面且不僅僅是距離關係，還包括放眼季後賽最為懸殊的經驗差距，國王才剛結束NBA史上最久長達16年的季後賽荒，陣中主力除赫爾特（Kevin Huerter）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）一共打了36場，以及上次打季後賽已是7年前的巴恩斯（Harrison Barnes）外，經驗欠奉。

8年4冠的勇士在大賽經驗上可說是碾壓國王。 美聯社
8年4冠的勇士在大賽經驗上可說是碾壓國王。 美聯社

另一邊勇士卻是目標衛冕的常勝軍，贏得近9季的四座冠軍。儘管近年季後賽經驗論也時常失靈，勇士無疑是另一個層級該值得敬畏的老手球隊，光三大核心任一人季後賽場數都足以屌打對手全隊，也不難理解球隊為何寧願停在第6抓國王，也不欲提高順位提前對幹鳳凰城太陽了。

主客場話題還有一個值得矚目焦點：場內支持者分佈。

眾所皆知，勇士近年是超人氣球隊，球迷之多往往逆襲客場，這次距離之近，就算反客為主攻陷國王主場也不意外，唯國王睽違季後賽許久，球迷間也有所激動號召，據傳在尚未底定對手前，主場門票已完售，且看究竟是沙加緬度總動員，或者多的是勇士球迷賭一把。

在客場難以造成舟車勞頓效應情況下，倘若連主場聲援都不主場，國王好不容易奪下的排名優勢將蕩然無存；金州軍團的如意算盤，肯定想藉此在經驗生嫩的對手還未進入狀況前，先於客場搶下至少一勝高歌回主場，反之國王想晉級，前兩者是否能守成，無疑會是重中之重的指標。

（2）系出同門，本季最強的矛VS攻守俱佳的王者

勇士與國王之間，其實也有著不少淵源，巴恩斯出身勇士，迪文森佐去年還在國王，國王老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive）則曾是勇士股東之一，不過影響最深刻的，當屬國王主帥布朗（Mike Brown）早前曾在柯爾（Steve Kerr）麾下出任長達6年的勇士助教，接掌沙加緬度之後，也挖角不少老東家制服組同事，也因此國王現在的體系與打法，咸認與勇士有如出一轍之感。

兩隊的球風都屬於強攻、強調空間與傳球流動的進攻，沙波尼斯扮演與格林類似的組織、策應與掩護角色，幫助福克斯（De'Aaron Fox）與赫爾特打開局面，一如格林過去多年為柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）乃至波爾（Jordan Poole）所做的一樣。

不同的是劍指年度第三隊的沙波尼斯，在進攻端能提供更多的火力輸出，格林另外則還肩負防守中樞重任，這也體現在雙方一個是本季例行賽最強之矛，一個更臻攻守兼備。

雖然呈現聯盟全體上揚現象，但無論如何，本季國王打出史上例行賽最高的進攻效率也是事實（119.7）。

在更換主帥及引進沙波尼斯這位本季僅次於Jokic擅傳球助攻的中鋒之後，國王火力引爆且多點開花，全隊有多達5位場均超過13分（6位超過12分），三分火力尤其較去年爆炸性成長，本季三分命中率聯盟第9，出手與命中數亦分別高居第6與第5，先發五人並有四人超過37%的三分命中率，火力充沛。

福克斯(左)和波爾能否扛住壓力成了雙方嬴球的關鍵。 美聯社
福克斯(左)和波爾能否扛住壓力成了雙方嬴球的關鍵。 美聯社

唯防守端迄今受限於陣容組成，始終欲振乏力，防守效率僅居聯盟第24，對手三分命中率是更低的第26，面對聯盟三分火力最強的勇士隊（命中率第2，出手數與命中率數皆排名第1），無疑要格外警防（扣除最後一場消化試合，勇士對國王三戰三分命中率高達37.2%）。

相對國王，勇士更是一支攻守俱佳的球隊，整季進攻效率名列聯盟第10，防守效率第14看似普通，但要知道小裴頓（Gary Payton II）歸隊後的7戰，雖然只是小樣本，防守排名已飆升至第1，進攻亦同步竄至第2（國王相較季末近況不佳，更添壓力）。

更重要的是，這支老練的王者之師，一直有到季後賽才變身的習慣，一如去年季末最後三個月陷入掙扎，最終仍榮耀奪冠。

季賽因為各種原因，主帥柯爾一共動用了23套不同的先發陣容，但現在連維金斯（Andrew Wiggins）都即將回歸，完全體+季後賽的勇士，或許攻守俱佳都不足以形容。

（3）場上對位焦點，鋒線、後場到替補深度

就筆者觀點，國王是否有機會得勝，關鍵在於沙波尼斯能否突破封鎖。

本季沙波尼斯無疑是國王的靈魂（尤其是本季聯盟最強的團隊手遞手進攻），球員陣容攤開，許多人或許會直覺這位7呎1進攻能力不俗的中鋒，能靠身高優勢攻擊金州禁區，但長年球迷也知道，憑藉速度、輪轉換防默契與外線火力，勇士對付大中鋒向來很有一手。

儘管雙方季賽三戰都發生在季初，現在都早已今非昔比，仍值得參考的是，國王兩敗中，沙波尼斯的正負值都是全隊最差，命中率亦不佳，除了內有魯尼（Kevon Looney）能扛，上高位側翼傳導有格林專門伺候外，針對沙波尼斯也守不太出來的弱項狙擊也是辦法。

沙波尼斯(中)牽動球隊整體攻守。 美聯社
沙波尼斯(中)牽動球隊整體攻守。 美聯社

相對地，國王得以擊敗勇士的比賽中，就是憑藉沙波尼斯以接近6成高命中率拿下26分22籃板8助攻的優異表現，該場的他活躍於掩護跑位籃下進攻，還抓下6個進攻籃板，國王需要靠他水準以上發揮，包括本季籃板王的餘威，打亂勇士防線，才能讓外圍有機可趁。

唯對於國王來說，不好的消息是維金斯有望首戰就復歸出賽，儘管進攻端肯定還需要時間磨合，對於禁區深度相對薄弱的勇士而言，多了一位能分擔大前鋒時間且精於單防、協防的好手，無論是幫忙限制沙波尼斯，或是看守國王前鋒群，絕對都是加分。尤其是季初雙方三戰當中，與維金斯不時對位的巴恩斯，進攻豈一個慘字（三戰合共只拿下13分），後者若想對老東家復仇，可得好好振作了。

後場方面，預期會是雙方雙衛的大火拚，「浪花兄弟」的傳奇地位無庸置疑，儘管季中各有課題，隨著柯瑞復出，以及湯普森於明星賽後逐步加溫，前者為本季三分場均出手&命中數之王，後者為三分命中總數之王，季末兩人暌違近月再攜手，更分別拿下場均29.4分/三分命中率42.7%/4.9顆三分命中，以及場均21.2分/三分命中率42.1%/4.4顆三分命中，再現兩大射手的完美契合。

柯瑞本季四戰國王尤其無可阻擋，場均33分5成三分命中率。儘管國王雙衛福克斯與赫爾特今年表現亦精彩，本季命中率逾5成的前者，同時還是本季聯盟Clutch Time得分最多球員，盡顯大心臟，可面對兩大射手，球隊需要兩位年輕肉體更多破壞對手防線。

這時卻也更顯小裴頓回歸的即時，原先勇士並無有效盯守高位福克斯高位突破的防守者，現在有了，加上本季防守廣獲好評的迪文森佐，以及維金斯歸隊，加上固定的團隊防守季後賽升級，國王還能打出多少後場行雲流水攻勢？

最後，談談板凳深度，雙方預期都會以9人或更少的主要輪替出賽，雖然雙方都有幾位堪用的可用之兵，但比起場均13.5分的蒙克（Malik Monk），金州軍團攻有場均20.4分的波爾，守有小裴頓，都是足以改變比賽走向的球員，遑論維金斯待回歸先發，又多一位本季先發達一半出賽場次的迪文森佐，縱使國王先發五虎拼命咬住，第二陣容撐得住戰力落差嗎？

一切答案，就待季後賽首戰初步揭曉。

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