躍進！中職34年開季四大看點 經典賽後票房考驗

【撰文・石毓琪】

結束高潮迭起經典賽，各國職業棒球聯盟迎接開季，中華職棒34年球季4月1日開打，誠如年度口號「躍進」，今年一樣看點滿滿，繼續帶給球迷棒球熱潮與感動！

1. 王朝接班 中信兄弟挑戰三連霸

職業運動中，三連霸被視為一支球隊王朝建立，放眼中職33年，曾有過5次三連霸，包括兄弟象1992到94年首度完成，1997至99年味全龍達成，兄弟2001至03年「二代象」接班，2007至09年統一「三代獅」立創舉，以及最近一次2017至19年Lamigo桃猿開創霸業。

2013年12月，中信金控承接當時喊賣的兄弟球團，易主後更名「中信兄弟」，從軟體到硬體重金打造，2014至17年和2019、20年，6個球季都是台灣大賽常客，多次角逐總冠軍盃卻總差最後一步而成為對手背景，直到 2021年總教練林威助領軍，面對前一季鏖戰7場敗下陣的統一7-ELEVEn獅，以4勝不敗之姿，中止隊史自2010年後長達十年冠軍荒，去年更再度連下4城，擊敗樂天桃猿，一嘗連霸滋味。

既然已中斷十年無冠魔咒，中信兄弟在去年封王和2月春訓，目標明確劍指三連霸，一來締造連霸班底平均年齡僅26歲，兵強馬壯、厚實板凳戰力皆是黃衫軍最大優勢，其次在兄弟象時期，即是放眼聯盟唯一二度達成三連霸球隊，能否在廿年後再譜寫傳奇，絕對是廣大百萬象迷最大共同心願。

2. 年輕選手舞台 冬盟、亞冠賽年底復辦

亞冠賽將重新復辦。 報系資料照

受新冠肺炎影響，亞洲冬季棒球聯盟（冬盟）2020年起停辦3屆，終於在全球疫情愈趨穩定、國界逐步開放下準備復辦！而旨在讓台、日、韓職棒年輕好手交流的亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）繼2017年後重出江湖，預計於11月16至19日東京巨蛋登場。

冬盟最早於2012年舉辦，當時中華職棒兵分紅、白兩隊，另邀請日職聯隊及多明尼加隊參賽，隨著時間演進規模擴張，近年日職常派兩隊參賽，並加入韓職聯隊、日本社會人，2016年還有中華培訓隊和歐洲聯隊，讓各隊職棒資歷尚淺新人或球季受到傷勢出賽不多選手，能在冬季體驗與不同球風交手經驗。

不少外隊參賽選手回到母隊後表現發光發熱，經典賽一戰成名的村上宗隆、吉田正尚、岡本和真都曾代表日職聯隊來台。此外，2019年味全龍成軍即以全隊之姿出戰，打出熱血佳績。睽違3年復辦，相信各界無不引頸期盼。

距離前次亞冠賽更久，回顧6年前陣容，中華隊吳念庭、王柏融、林立、陳傑憲等人，日本隊今永昇太、近藤健介、甲斐拓也、山川穂高、源田壮亮，韓國隊金河成、李政厚、具昌模、朴世雄，如今都是經典賽名單。台、日、韓之外，今年增加澳洲隊，在當今棒壇國際賽分級話題熱議下，第二屆亞冠賽會擦出何種火花令人期待。

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