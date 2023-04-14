雷霆重建第三年人才輩出 翻身之仗後風雲再起

重建第三年，西區例行賽第10雷霆在季後賽附加賽123：118淘汰西區第9鵜鶘，成功為自己打開前進季後賽第一扇門。雷霆還需要打開第二扇門，才能重返季後賽。雷霆將在台北時間4月15日(周六)迎戰灰狼，勝隊拿下西區季後賽第八種子。

不管西區附加賽「灰狼vs.雷霆」生死一戰誰能勝出，雷霆在重建第三年就打出令人眼睛一亮韌性，多名1999年後出生新世代球員頭角崢嶸，雷霆未來2-3年能不能成為西區熱門球隊之一，甚至成為爭冠級別球隊，球迷都很期待。

雷霆贏下鵜鶘，隊中新三巨頭25歲後衛亞歷山大、21歲前鋒吉迪、24歲後衛多爾特三人合力砍進90分，三分球20投9中，三人製造23次罰球、罰進21分。比賽第四節亞歷山大命中關鍵球，外加四罰全中，他超凡的表現和203公分控球前鋒吉迪的快速成長，讓雷霆未來充滿各種幻想。雷霆還沒成功，重建第三年如果成功打進季後賽是非凡成就，但真正要成為西冠競爭者，雷霆還需要時間、經驗和更完整陣容深度，那可能就不是2-3年就能完成的工程。

雷霆雙星亞歷山大(2號)、吉迪(3號)本季都已打出明星級身手，跟前輩衛斯特布魯克、哈登在同年紀時的表現相比是絲毫不遜色，只要其他球員跟上他們的成長腳步，雷霆未來是大有可為。 美聯社

想要重建成功，除了需要選秀權更需要很多運氣，另外就是在球員交易市場有重要斬穫。以2020年奪冠湖人為例，湖人先在自由市場搶下詹姆斯，隔年再交易拿下戴維斯，建構爭冠陣容。2021年公鹿奪冠，除了自己培養的安戴托昆波、米道頓，更重要的是在自由市場交易拿下後衛哈勒戴和簽下中鋒洛培茲。2022年勇士奪冠，勇士在自由球員市場簽下波特、小裴頓，同時交易到維金斯，每一筆收穫除了戰略成功，運氣也都在其中。

亞歷山大在雷霆第四年，今年他成為場均31.4頂級得分手，各種進攻手段和關鍵球愈見犀利，展現雷霆一哥領袖魅力。二年級吉迪今年例行賽場均16.6分、7.9籃板、6.2助攻，從不擅投籃到各種進攻技巧穩定成長，吉迪出色身高、全能球技、多功能打法完美符合現代籃球和小球風格，他還有很大成長空間。193公分後衛多爾特是2020年落選秀，雷霆養了四年，生涯三分球命中率都在3成5以下，多爾特擁有超強體能和對抗性，但持球能力粗糙、投籃不好、三分不靈。

亞歷山大(左二)已成球隊領袖，他與吉迪(右二)投籃超準而且擅於助攻，他們幫助隊中兩個威廉斯(左、右)在菜鳥球季擔任先發都打得有板有眼。 美聯社

沒有人料到多爾特在雷霆耐心養成下逐漸成為一名「先發奇兵」，利用傲人身體素養和先天競爭性打出非凡表現。對鵜鶘這場關鍵球，多爾特三分球8投4中，全場14投8中砍進27分，其中8罰7中，出賽36分鐘0失誤，高效輸出成為雷霆第三穩定得分點。

亞歷山大是雷霆一哥，吉迪是二哥，多爾特就像外星人一般存在，時而成為雷霆防守大鎖，時而成為進攻改變比賽大將，他能防守場上五個位置，各種不同對位、換防、協防都難不倒他。

面對短兵缺將，但陣容還是很嚇人的灰狼，雷霆在氣勢、對位和韌性，並沒有因為年輕、經驗太嫩吃虧。相反的，雷霆很有機會以西區第10搶下第八種子，上演NBA季後賽附加賽三年來最大奇蹟。

灰狼對湖人一戰，已經發揮百分之一百一十，可惜還是被湖人防守困死，慘遭逆轉。雷霆以下對上打灰狼，雷霆只要三巨頭正常輸出，帶動團隊，灰狼想要靠內線、籃板、對位優勢贏下今年球季最重要生死戰，難度很高。

灰狼在對湖人之戰於第三節還曾領先15分，但最後被逼到延長賽輸球，不但力氣用盡而且士氣低落，西區第八種子爭奪戰恐怕會被雷霆修理。 美聯社

雷霆重建模式確實有一套，選秀有過人之處，運氣也不錯，雷霆教練戴格諾特展現他紮實執教風格，沒有花招不作秀，給年輕球員足夠信心和空間，這也是雷霆展現非凡，快速成長重要文化。雷霆成功上演西區第10翻身之仗，接下來灰狼vs.雷霆可能是NBA附加賽史上最吸引人也最刺激的一場比賽 ，雷霆將向世人展現他們的不平凡！