中職／經典賽後遺症西武獅最慘 味全龍、中信兄弟影響也不小

堪稱是世界最高強度國際賽事的經典賽在球季前的3月份開打，參加的選手們在提早調整到位的狀況下，是否能在正規賽季維持一定的表現，是過去幾屆經典賽結束後被關注的焦點，今年各國職棒也已進行了近兩週的賽程，看起來還是有球員受到影響，不管是日職或中職皆是。

日職受影響最大的當屬西武了，陣中當家游擊手源田壯亮在經典賽中右手小指骨折後仍帶傷上陣，雖然日本奪下優勝，代價卻是要缺陣至少到5月，所幸替補上陣的新人兒玉亮涼近日在打擊方面表現不錯，彌補了一些缺口；同樣也去打經典賽的山川穗高，則在10日因右小腿不適而被下放二軍，即使目標是要在最短的10天後回歸，但球隊戰力已然受損；另外，養樂多的3名經典賽國手村上宗隆、山田哲人及中村悠平的打擊狀況也不算太好，山田及村上雖各有2轟，打擊率都在2成5以下，中村更是不到2成，導致養樂多團隊打擊率僅有1成77，還好投手防禦率低更恐怖的0.99，才讓養樂多暫居央聯龍頭。

繼源田壯亮後，西武又一名經典賽國手山川穗高脫離一軍行列。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

中職也有多位經典賽國手在開季之後表現不如以往，投手方面的話在先發及後援部分都有，進職棒後首度入選國家隊的陳冠偉就是其中一人，奪下去年新人王的陳冠偉，在經典賽遭受震撼教育，出賽2場投2又1/3局被打出5支安打，防禦率超過11，開季後狀況仍未調整到位，出賽2場不僅最快球速只有143公里，投1又1/3局就被打出5支安打，防禦率高達6.75，在6日被下放二軍再調整；而隊友王維中在經典賽中傳出膝蓋受傷，現在仍在二軍，預計4月中歸隊，但會先以中繼為主；兩人不在一軍，讓味全在先發及後援都出現了缺口。

味全龍投手王維中在經典賽中受傷，至今仍未上一軍。 聯合報系資料照片

另兩名曾參與過多次國際賽的老經驗投手今年意外地似乎也難逃後遺症，他們分別是樂天的陳禹勳及中信的李振昌，陳禹勳本季出賽3場，雖然有2次中繼成功，不過每一場都被打出安打，面對10個打席就被打出5支安打，投出2次保送，1又1/3局丟掉3分，防禦率高達20.25，WHIP則是5.25；李振昌的表現也不算理想，出賽3場同樣都被打出安打，前兩場對統一還仍安全下場，但7日對味全面對4個打席就被打出3支安打及投出1次保送，一舉丟掉4分，讓球隊從領先變落後，最後也承擔敗投，本季防禦率高達18.0，WHIP是3.0，兩人的狀況不佳對球隊的後援防線有很大的影響。

李振昌開季後表現不佳，讓中信後援備感壓力。 聯合報系資料照片

野手方面也有多人季初的打擊手感還在加溫醞釀中，包括統一的陳傑憲、味全的吉力吉撈．鞏冠、中信的王威晨及高宇杰等人。

雖然統一本季11分的得分中有將近一半的5分打點是由陳傑憲所打下，但四爺目前的2成11打擊率、不到3成的上壘率與上季相比仍稍有落差，要注意的是19個打數中被三振3次，被三振率也有較以往高的情形；去年打下全壘打王的吉力吉撈，本季7場仍未開轟，打擊率也僅有2成17，只有1分打點，即使在上週的味全取得2勝1敗的龍象大戰中，也僅出現2支安打及1分打點，不過他倒是靠著選球獲得7次保送，彌補了一些攻擊上的不足；中信的王威晨是在進攻方面表現得最不理想的經典賽國手，本季出賽5場，17個打數只有2支一壘安打，打擊率低到1成18，打點仍未進帳，與過去連續5季打擊率在3成以上的表現有很大的落差，這個季初打得十分掙扎，當然或許與2日滑壘時左手大拇指挫傷的傷勢有關，但也不能說與經典賽的疲勞度毫無關係；至於高宇杰，回歸季賽仍然無法獲得固定先發的機會，本季只出賽2場，2個打數沒有安打。

中信兄弟三壘手王威晨本季打擊率只有1成18，與過去表現有極大落差。 聯合報系資料照片

數據統計至4月11日