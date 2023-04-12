中職／新秀不再是消化試合限定 2投3野崛起成即戰力

過去影響中華職棒戰績的關鍵經常是在外援的強度和名將的發揮等因素，隨著農場制度發展越來越成熟，球隊深度、新人養成的成效反而成為非常重要的一環。味全龍、台鋼雄鷹加盟，加上富邦悍將大幅度換血，讓越來越多新面孔加入職棒，各隊陣容大幅變化後，也願意給予年輕球員更多機會。

以往許多新秀開箱，多會落在戰績較無懸念的消化試合之時，可以讓年輕球員在壓力較小的情況下吸收經驗。然而今年球季非常特別，開季才打了15場賽事，已有多位新秀被賦予重任，有些球員的成績甚至暫居排行榜前茅。雖然球季還非常長，但這已是難得的現象，可謂江山代有才人出，已不是靠過往的名氣就能擁有一席之地。

桃猿在7年內用3個首輪籤網羅捕手，是中職選秀史上首見，可見好的後場指揮官是相當珍貴，如今宋嘉翔攻守兼具，可望成為未來長期的主戰補手。 聯合報系資料照片

最令人驚豔的是樂天桃猿去年才選入的捕手宋嘉翔，開幕戰他就被委以先發捕手重任，成為聯盟開幕戰史上最年輕先發及出賽球員。實際上這幾年桃猿一直再找強捕接班人，然而先前以首輪籤找來的張閔勛及廖健富，都碰到守備問題無法穩定出賽，於是去年在選入穀保家商出品、當家四棒強打捕手宋嘉翔。

目前宋嘉翔打擊率超過4成，暫居打擊排行榜第二，雖然都是短程安打，但熱身賽有開轟紀錄，長打能力不容小覷。守備方面雖出現兩次失誤還有待加強，但在捕手功力上表現不俗，會考慮打者的狀況來配球，頗受教練團好評，他也已展現阻殺功力，是目前最耀眼的新秀球員。

悍將去年內外野都缺少可用之兵，今年已有新秀嶄露頭角，可望改善富邦以往師老兵疲的情況。 聯合報系資料照片

昔日在接手義大犀牛時，富邦悍將就擁有林哲瑄、高國輝、胡金龍等豪華外野陣容，然而瓦解後卻後繼無人，形成很多時候需要讓一些工具人移防。悍將從上個球季到本季熱身賽仍持續不斷尋找外野接班人，包含張冠廷、陳真、蔡佳諺都獲得不少機會。今年又有人跳出來，年僅19歲的孔念恩，總算把握機會，成為先發球員之一。目前打擊率超過3成5，在聯盟排名前段，成為悍將外野的新亮點。

悍將不只外野有新秀崛起，內野部份同樣不遑多讓。去年富邦悍將在游擊防區吃盡苦頭，直到老將王勝偉展現東山再起的身手，總算才穩定下來，但他畢竟已39歲，球隊仍是要找接班人。劉俊豪在選秀會兩度落選，去年以自培身分加入悍將，休賽季時找教練陳金鋒練打擊，又找王勝偉學習加強守備。現在打擊率同樣超過3成5，輪值游擊防區完美演出，將是富邦內野的新希望。

好的本土先發難能可貴，衛冕軍中信還一次推出兩位年輕好手，他們今年應該不用再為先發輪值煩惱了！ 聯合報系資料照片

去年中信兄弟原本過度倚賴外援，有近7成賽事使用洋投先發，甚至投一休四連發，但成效不彰，直到靠著吳哲源轉戰先發的11連勝，才讓戰績逆勢而上。中信兄弟現況有些低迷，7場賽事就用了6位先發投手，其中3位本土投手，除了吳哲源外，還有去年首輪選入的鄭浩均，及2021年同樣是第一輪的余謙。

鄭浩均雖有旅美經驗，但僅在新人聯盟2年就返台發展，本季首戰只有在首局遇亂流失2分，總計主投6局只被擊出2支安打，而且狂飆9次三振，他球種多、尾勁佳，壓制力十足。另一場賽事則是備受期待的余謙，他經過一年的沉寂後在今年復出，不但有新練的伸卡球，球速及球威也都有大幅度進步。兩人的表現應該會讓兄弟投手調度更加靈活，不用在執著洋投了！

球季漫長，最終這些年輕好手的表現還是要看長期才準，但球季剛開始就可以獲得出賽機會的新秀們，不需要苦蹲二軍或等消化試合，代表他們的努力獲得肯定。已經有這麼多新秀已成為即戰力，老鳥們可要皮繃緊了，後浪一波波襲來，相互競逐將成大浪，讓球員競爭掀起高潮，要小心可別被推擠到沙灘上了！