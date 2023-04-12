數據悲慘但仍有亮點 藤浪晉太郎轉調牛棚才是唯一解答

聯合新聞網／ littlenosejiang
藤浪晉太郎遭大聯盟打線洗禮，想要最大化其優點，或許轉調牛棚才是延續生涯的唯一解答。 美聯社
藤浪晉太郎遭大聯盟打線洗禮，想要最大化其優點，或許轉調牛棚才是延續生涯的唯一解答。 美聯社

以一年325萬美元短約加盟奧克蘭運動家，如願站上大聯盟舞台的藤浪晉太郎，截至美國時間4月10日為止，先發主投2場皆投不滿5局，荒腔走板的控球表現，讓他僅留下6.2局被敲8安打、7保送、丟13分、防禦率17.55的成績，很難找到比這更慘不忍睹的新人開箱表現。

10年職棒生涯飽受質疑的控球能力，要在短短一年之間浴火重生實屬無稽之談，如果藤浪的目標是繼續留在棒球最高殿堂，那就不應把重點放在改善長久以來的缺陷，反倒要最大化自己的優勢，也就是出眾的製造揮空能力，將此特長發揮到淋漓盡致，轉調牛棚是唯一的解答。

事實上，現在的藤浪能否站穩日職都是個難以定奪的問題，2020、21賽季分別在76.1、48.1的投球局數中保送了多達40名打者，防禦率等帳面數據也不甚理想，僅在22年的66.2局中初見改善後的21次保送、以7.6%的保送率創下生涯最低，防禦率3.38，但單單一季的佳績仍難以令人信服，更何況要面對更上一層的MLB打者，這也說明了為什麼藤浪為什麼只能拿到1年短約，說白了就是運動家下的一注小額樂透。

藤浪晉太郎對天使之戰投球內容 影片來源：大聯盟官方網站

此外，藤浪在面對第二輪打者時黔驢技窮，其主因出在缺乏有效的第三武器球，這從本季先發的兩場比賽就可略知一二，首戰面對天使，對陣前兩棒的瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout），最後都以快速指叉球三振對手，再讓三棒的大谷翔平敲出滾地球出局，次局再送出2K完成三上三下，直到第三局面對第二輪打者時，情況才變得一發不可收拾，藤浪的滑球被對方的右打者看的一清二楚，連續3支安打都是從這顆滑球擊出，結果眾所皆知，藤浪在該局只拿下一個出局數，天使則攻下11分的大局。

藤浪晉太郎對光芒之戰投球內容 影片來源：大聯盟官方網站

次役面對光芒，藤浪面對前10名打者只讓一人上壘，同樣在第二輪打序遭到痛擊，先是一顆失投的滑球被掃出兩分打點的一壘安打，5局下半控球出現問題，先後出現觸身球、2次保送，最後的指叉球投的並不差，但仍被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出強勁的滾地球鑽出內野防線，也結束了藤浪的第二次登板機會。

藤浪晉太郎投球分佈圖。 擷圖自大聯盟官方Baseball Savant網站
藤浪晉太郎投球分佈圖。 擷圖自大聯盟官方Baseball Savant網站

儘管帳面上的成績荒腔走板、缺陷肉眼可見，藤浪或許缺乏在MLB層級擔綱先發投手的實力，但也不是一無是處，平均97英里的速球、聯盟前7%的製造揮空能力，會是他繼續在大聯盟吃飯的武器，只是這次恐怕得從牛棚出發。

不難發現，藤浪在短局數內仍有其壓制力，關鍵在他的速球/ 指叉球combo讓打者不好適應，平均92.6英里、揮空率64.7%的指叉球，即便面對右打者也可投在內角製造揮空或軟弱擊球，至於在這2次先發中被打者們炸得七葷八素的滑球，若轉至牛棚角色，這顆成熟度不足的球種則可將其封印，從投球分佈圖可以看出，藤浪的滑球多投進好球帶、甚至正中位置，與其說是武器球，不如說滑球是他用來偷好球的工具，但這樣的投球策略顯然難以奏效。

這也不是第一次藤浪司職牛棚了，早在2020年投球陷入迷航時就有牛棚出發的經驗，同年甚至創下個人最速的162公里紀錄，頂級速球加上誘打性極強的指叉球，若能展現短局數內的壓制力，藤浪擔綱勝利組後援的景象引人遐想，同上述，最大化自身優勢才是在大聯盟的生存之道。

MLB專欄 MLB 美國職棒 運動家 藤浪晋太郎

相關新聞

中職／新秀不再是消化試合限定 2投3野崛起成即戰力

過去影響中華職棒戰績的關鍵經常是在外援的強度和名將的發揮等因素，隨著農場制度發展越來越成熟，球隊深度、新人養成的成效反而成為非常重要的一環。味全龍、台鋼雄鷹加盟，加上富邦悍將大幅度換血，讓越來越多新面

數據悲慘但仍有亮點 藤浪晉太郎轉調牛棚才是唯一解答

以一年325萬美元短約加盟奧克蘭運動家，如願站上大聯盟舞台的藤浪晉太郎，截至美國時間4月10日為止，先發主投2場皆投不滿5局，荒腔走板的控球表現，讓他僅留下6.2局被敲8安打、7保送、丟13分、防禦率

日職／落合博滿後本土無人30轟 羅德盼山口航輝打出千葉奇蹟

全壘打是最有效率的得分方式，也是球迷最愛看的戲碼之一。然而，洋聯的羅德隊卻在近數十年，甚至從改名為「千葉海洋羅德」以來，就再也沒出現過30轟的本土大砲。在日職12球團中，也只有羅德隊在近三十多年來，居

柯瑞搖身一變成企業家 天價合約推廣新品牌

金州勇士隊的全明星後衛柯瑞（Stephen Curry）在摘獲兩屆MVP、四次NBA總冠軍後，還得到一份終身職：為運動品牌 Under Armour 推廣代言產品，這是一份長期合約，期限甚至延長到他從

中職／洋投主宰龍象大戰勝負 中信或可考慮外援超前部署

從7日開始連續3天對上中信的系列戰，是味全今年在天母主場的開幕週，雖然兩隊之前已於洲際球場交手過，但上週末可說是正式的龍象大戰，這3場比賽由味全先取得2連勝，中信在最後1場力挽狂瀾，避免被橫掃的窘境。

勇士回神踏上衛冕之路 衰尾國王毫無勝算

西區季後賽前六種子排名、對戰組合確定，終結連續16年未能打進季後賽噩夢國王完美翻身，拿下第三種子，季後賽第一輪將對戰第六種子衛冕軍勇士。應該沒有人認為國王可以淘汰勇士，即使國王擁有主場優勢。 今

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦