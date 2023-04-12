數據悲慘但仍有亮點 藤浪晉太郎轉調牛棚才是唯一解答

以一年325萬美元短約加盟奧克蘭運動家，如願站上大聯盟舞台的藤浪晉太郎，截至美國時間4月10日為止，先發主投2場皆投不滿5局，荒腔走板的控球表現，讓他僅留下6.2局被敲8安打、7保送、丟13分、防禦率17.55的成績，很難找到比這更慘不忍睹的新人開箱表現。

10年職棒生涯飽受質疑的控球能力，要在短短一年之間浴火重生實屬無稽之談，如果藤浪的目標是繼續留在棒球最高殿堂，那就不應把重點放在改善長久以來的缺陷，反倒要最大化自己的優勢，也就是出眾的製造揮空能力，將此特長發揮到淋漓盡致，轉調牛棚是唯一的解答。

事實上，現在的藤浪能否站穩日職都是個難以定奪的問題，2020、21賽季分別在76.1、48.1的投球局數中保送了多達40名打者，防禦率等帳面數據也不甚理想，僅在22年的66.2局中初見改善後的21次保送、以7.6%的保送率創下生涯最低，防禦率3.38，但單單一季的佳績仍難以令人信服，更何況要面對更上一層的MLB打者，這也說明了為什麼藤浪為什麼只能拿到1年短約，說白了就是運動家下的一注小額樂透。

藤浪晉太郎對天使之戰投球內容 影片來源：大聯盟官方網站

此外，藤浪在面對第二輪打者時黔驢技窮，其主因出在缺乏有效的第三武器球，這從本季先發的兩場比賽就可略知一二，首戰面對天使，對陣前兩棒的瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout），最後都以快速指叉球三振對手，再讓三棒的大谷翔平敲出滾地球出局，次局再送出2K完成三上三下，直到第三局面對第二輪打者時，情況才變得一發不可收拾，藤浪的滑球被對方的右打者看的一清二楚，連續3支安打都是從這顆滑球擊出，結果眾所皆知，藤浪在該局只拿下一個出局數，天使則攻下11分的大局。

藤浪晉太郎對光芒之戰投球內容 影片來源：大聯盟官方網站

次役面對光芒，藤浪面對前10名打者只讓一人上壘，同樣在第二輪打序遭到痛擊，先是一顆失投的滑球被掃出兩分打點的一壘安打，5局下半控球出現問題，先後出現觸身球、2次保送，最後的指叉球投的並不差，但仍被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出強勁的滾地球鑽出內野防線，也結束了藤浪的第二次登板機會。

藤浪晉太郎投球分佈圖。 擷圖自大聯盟官方Baseball Savant網站

儘管帳面上的成績荒腔走板、缺陷肉眼可見，藤浪或許缺乏在MLB層級擔綱先發投手的實力，但也不是一無是處，平均97英里的速球、聯盟前7%的製造揮空能力，會是他繼續在大聯盟吃飯的武器，只是這次恐怕得從牛棚出發。

不難發現，藤浪在短局數內仍有其壓制力，關鍵在他的速球/ 指叉球combo讓打者不好適應，平均92.6英里、揮空率64.7%的指叉球，即便面對右打者也可投在內角製造揮空或軟弱擊球，至於在這2次先發中被打者們炸得七葷八素的滑球，若轉至牛棚角色，這顆成熟度不足的球種則可將其封印，從投球分佈圖可以看出，藤浪的滑球多投進好球帶、甚至正中位置，與其說是武器球，不如說滑球是他用來偷好球的工具，但這樣的投球策略顯然難以奏效。

這也不是第一次藤浪司職牛棚了，早在2020年投球陷入迷航時就有牛棚出發的經驗，同年甚至創下個人最速的162公里紀錄，頂級速球加上誘打性極強的指叉球，若能展現短局數內的壓制力，藤浪擔綱勝利組後援的景象引人遐想，同上述，最大化自身優勢才是在大聯盟的生存之道。