中職／洋投主宰龍象大戰勝負 中信或可考慮外援超前部署

從7日開始連續3天對上中信的系列戰，是味全今年在天母主場的開幕週，雖然兩隊之前已於洲際球場交手過，但上週末可說是正式的龍象大戰，這3場比賽由味全先取得2連勝，中信在最後1場力挽狂瀾，避免被橫掃的窘境。

不過在結束上週的賽程後，中信仍以2勝5敗排名倒數第2名，對要尋求三連霸的球隊來說不算是個理想的開季，投打都有問題，團隊防禦率高達3.75，打擊率僅有1成97，兩項數據都是5隊之末，球隊戰績不佳也是必然，打擊手感在短期或許還有調整回來的可能性，投手的狀況就不是那麼容易解決的了，尤其是前幾年引以為傲的洋投這塊。

中信兄弟今年目標挑戰三連霸，但一開季就遇到洋投戰力不穩的問題。 聯合報系資料照片

德保拉（José De Paula）是近年來中職最強洋投，自從20年球季加入中信之後，單季都有14勝以上的成績，過去短短3季已累積46勝，20年拿下勝投、防禦率、三振的投手三冠王，也是20及21年球季的年度MVP，成績相當輝煌，是中信能奪下二連霸的最關鍵人物；今年擔任中信的開幕戰投手對上樂天，投6又1/3局被打出包括1發3分砲在內的8支安打，吞下個人本季首敗。

8日德保拉在天母對上生涯對戰防禦率最佳的味全，這場更只投了5局就被打出7支安打，同樣也失掉3分再度敗投，兩場先發共投了11又1/3局，防禦率及WHIP分別是3.97及1.59，跟過去的表現有些落差，這兩場也都有用球數過多的情形，首場用了103球，8日則是95球，其中只有55顆是好球，另有1次四壞球及2次觸身球，開季狀況似乎還未調整好，不過他畢竟在中職已打滾3季，有優異的實績，投球內容其實也不算太差，相信在合約的最後一年，會盡力維持住與過去相符的表現。

中信的另外兩名洋投就比較令人擔心了，去年季末才加入的泰樂（Tyler Viza），先發5場就投出3勝1敗2.51防禦率的優異成績，今年續留中信，在球隊的第2場比賽對上味全，沒想到只投5局就被劉基鴻打出3分砲，丟掉5分吞敗投，隨即因為要讓出洋將名額而下放二軍；換上來的象魔力（Shawn Morimando）雖然在3日交出6局僅被打2支安打無失分，拿下本季首勝的好表現，沒想到隔幾天就傳出手肘不適的消息，傷勢需等詳細檢查後才明朗。

相較於中信的困境，味全在上週末的龍象大戰可以說是洋投戰力大展現，3場比賽分別由伍鐸（Bryan Woodall）、鋼龍（Drew Gagnon）及布里悍（Jake Brigham）先發，伍鐸投6局被打5支安打，雖然丟掉4分但只有1分自責分，僅用76球的整體內容算是不錯，度過前幾年的彈球危機後，可先發可後援的他，這兩年的表現也回到過往水準。

第2場的鋼龍，去年出賽完整球季，先發28場投出12勝6敗，防禦率僅有2.68，今年兩場先發都是對中信，首場投5又1/3局，雖失3分但也投出9次三振，最終拿下勝投，8日在主場更是投到7局，只被打出2支安打，失1分拿下2連勝。

鋼龍去年出賽完整球季，先發28場拿下12勝6敗成績，今年開季至今仍是味全最穩的洋投。 聯合報系資料照片

第3場的先發布里悍雖然吞敗，勝投尚未開張，但5又2/3局投球與鋼龍一樣只被打出2支安打，還有6次三振，自責分也僅有1分，投球內容仍十分穩定。

布里悍本季首次對中信兄弟雖然吞敗，但整體投球表現仍算十分穩定。 聯合報系資料照片

中信去年整季120場比賽中超過一半的66場是由洋投先發，69勝中也有32場的勝投是洋投；味全的這3名洋投則是先發了63場（另有1場是其他洋投），3人拿下了57勝中的31場勝投，在目前中職的環境下，洋投戰力仍是決定戰績好壞的一大關鍵，中信目前面臨到德保拉現況不若往年，泰樂首場表現不佳，象魔力傷勢未明的情況，洋投戰力竟變成頭痛的課題，雖說去年上半季有段期間也是由德保拉獨撐洋投大樑，但是否要趕緊提前部署第4名洋投，應該也是今年目標三連霸的中信需要考慮的選項。