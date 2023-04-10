苦無上場機會 張育成打擊失靈只能夾縫中求生存

大聯盟才剛打了不到兩週賽程，多位亞洲打者就已不分先來後到，頻頻將球轟出牆外。上週二，被寄予厚望的紅襪新四棒打者吉田正尚只打了四場比賽，生涯首發全壘打就已經開張。同一天教士主場開幕賽打到九局下半，韓籍二壘手金河成也轟出一發附帶帥氣甩棒的再見全壘打。隔天另一位韓籍二壘手裴智桓隨即跟進，在對紅襪的比賽中擊出生涯首支全壘打。至於當今全亞洲乃至全球最知名的棒球巨星大谷翔平更是不在話下，不但接連兩天開砲，跟楚奧特（Mike Trout）的背對背全壘打（back-to-back homerun）攻佔新聞頭條，就連他精心挑選作為慶祝全壘打之用的日本武士頭盔也成了熱門話題。

就在這一幫亞洲打者「你方唱罷我登場」好不熱鬧的全壘打競演下，同樣來自亞洲，身為今年大聯盟唯一台灣代表的張育成越發顯得「斯人獨憔悴」，目前打了六場比賽六個打數還沒有擊出任何安打。雖說與固定先發的吉田、金河成等人相比，張育成今年原就被球隊定位為板凳工具人，上場機會自難與其相比。儘管如此，他還是在上週對海盜的三連戰中獲得寶貴的兩場先發機會。

紅襪新任左外野手吉田正尚目前打擊率雖然也只有.233，但他已打出本季首轟，而且還有一支二壘安打，並且盜壘成功2次，在30個打數中還有6次保送，只被三振2次。 美聯社

可惜的是，這兩場比賽他不僅四次打擊全交了白卷還吞下三次三振，兩戰都早早就比數落後的紅襪自然不可能讓他打滿全場。總教練柯拉（Alex Cora）兩度在七局下半兩出局壘上有人時換下張育成派了代打。雖說從事後看來，不換人或許是更好的選擇——因為代打的阿洛尤（Christian Arroyo）跟馬奎爾（Reese McGuire）這兩次打擊全遭對手三振。但在看完張育成這兩場令人搖頭的打擊內容後，當下柯拉顯然會認為換代打才是最好的決定。

雖說張育成目前僅有的六個打席是十足的小樣本，但其中仍有一些數據頗堪玩味。首先投手在這六個打席總共只投了19球，而張育成則積極出棒打了其中11球，出棒率57.9%算是相對較高（目前全聯盟打者的出棒率是48.7%），可能是因為對手對他投好球的比率也較高（52.6%，聯盟平均同樣是48.7%）。問題在於這11次出棒中，張育成有超過一半（7次）都「揮了個寂寞」。63.6%的揮空率不僅遠高於聯盟平均的24.7%，也比他個人生涯的27.7%高出不只一倍。

張育成為何頻頻揮棒落空？如果有看比賽就會發現，他盲目追打壞球的比例實在太高，這點從數據上也可見端倪。投手對他投出的19球中其實只有6球位於好球帶邊緣，比例上（31.6%）比其他打者遇到的（42.6%）低了許多，另外紅中好球（meatball）也就那麼一球，比例（5.3%）同樣低於聯盟平均（7.2%）。換句話說，投手對他所投出的大多是明顯的壞球——但張育成還是忍不住出棒了。他追打這些壞球的機率超過一半（9球出棒5次）。與此同時，即便是好球他也不見得打得中。10個好球他出棒6次的60%出棒率反倒算偏低，而且6次出棒也只擊中球4次，出棒擊中率（Zone Contact%）只有66.7%，同樣遠低於他的生涯水準（82.7%）跟聯盟平均（82.0%）。

張育成在經典賽中展現巨砲威力，但回到紅襪後他沒有辦法場場先發，可能是太急著求表現，過多的大棒揮空讓他頻頻遭到三振。 聯合報系資料照片

由上述數據可見，張育成的打擊明顯亂了章法。追根究底，其原因多半來自於投手對他投變化球的比例大幅增加。在這19次投球中，只有7球是快速球，其他12球全是滑球、曲球以及當今投手的最新顯學——滑切球（sweeper）。而快速球用球比例不斷下降、變化球持續上升原是近年來的趨勢，像是過去投手視之為「必殺技」、越飆越快的四縫線速球用球比例，已從2019年的高峰（36.1%）下降到今年的32.2%。取而代之的是更多的滑球，不但從2014年開始年年上升，今年更一下子從去年的20.8%拔高到22.5%，成了眾多投手的心頭好。

偏偏張育成特別不擅長應付滑球、曲球這些下墜變化的球路，別說結實擊中（畢竟大多數打者都做不到），連妥善選球跟想辦法破壞都感到「苦手」。自他升上大聯盟後，沒有一年打滑球的「預期加權上壘率」（xwOBA，根據擊球品質推算的打擊表現）高於.259（2021年），只有一年打曲球的xwOBA接近平均水準（去年，.316），其他時間打滑球跟曲球的表現都遠低於一般水準。今年當他站上打擊區時，看到擅長的快速球大幅減少，打得較好的變速球也消失無蹤，取而代之的則是出現機率近乎翻倍的滑球跟曲球，也難怪一時之間他會慌了手腳，盲目出棒追打過去原本會放過不打的壞球。

海盜先發投手凱勒對張育成投出2次三振都是只用4個球，紅襪總教練柯拉也提早把張育成換下場。 美聯社

當然，打擊並不是紅襪留下張育成的首要考量，他們看重的是他一二三游都能守的工具人守備能力，這對游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）離隊、史托瑞（Trevor Story）嚴重受傷後的紅襪來說越發顯得重要。再加上三位先發內野手打擊全部陷入低潮，原被看好能成長成強力打者的二年級一壘手卡薩斯（Triston Casas）目前OPS只有.497，取代史托瑞及波賈茲鎮守二游的赫南德茲（Enrique Hernandez）及阿洛尤也分別只有.579跟.519，都不算是確定能坐穩這三個先發位置。基於紅襪的現況，假使張育成能把握住兩場先發機會，打出夠好的打擊內容，對於他在總教練柯拉心目中的地位及未來爭取更多上場時間，肯定會是大大加分。可惜張育成在變化球的迷惑下，結果事與願違。

不過正如前面所說，六個打席是小到不能再小的樣本，還有一百五十多場比賽要打的球季來日方長。眼前張育成要解決的首要之務顯然是改善他應對變化球的打擊模式，至少回復到過往的水準，並持續輸出穩定的守備表現。如此一來，在板凳的夾縫中求生存的他才有機會在大聯盟走得更遠。