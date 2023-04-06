昔日三大頂級終結者 同年轉隊盼重現鋒芒

大聯盟史上最偉大守護神李維拉(Mariano Rivera)上月來台掀起了一陣旋風，在霍夫曼(Trevor Hoffman)與他相繼退休後，大聯盟已鮮少出現像兩位名人堂傳奇如此長期穩定的終結者了。但若要說他們的接班人，現役當中的金布洛爾(Craig Kimbrel)、簡森(Kenley Jansen)與查普曼(Aroldis Chapman)肯定會是最接近的，這三位昔日三大頂級終結者有著相當多的共同點，且今年也剛好都不約而同轉隊，重新再出發。

儘管金布洛爾、簡森與查普曼的時代似乎已過，現已稱不上聯盟最頂級的終結者，但相信球迷應該都很懷念他們當年大殺四方時的身手。巧的是，這三人雖然來自不同國家，但都是在2010年登上大聯盟，且都入選過Baseball America的百大新秀、年紀也相仿，簡森與查普曼都是35歲，金布洛爾則是34歲。他們都打過經典賽，都拿過冠軍戒指，全盛時期雖都被認為有機會進名人堂，但也都有不被信任的時候。

金布洛爾是這三位當中剛出道時最威風的一位，出身勇士隊的他2011年就以新人之姿拿下46次救援成功，不但開啟國聯救援王的四連霸，還打破新人最多救援成功的紀錄，且毫無懸念拿下新人王，因此當初被視為最有機會打破李維拉史上最多救援成功紀錄的人。他的招牌球種是超過100英里的速球與犀利的曲球，另還以殺氣十足的投球準備動作為人熟知。由於成名甚早，他是史上最年輕達成300次救援成功的投手，目前距離400的里程碑只差6次，很有機會在今年達成。

金布洛爾本季從道奇轉戰費城人，開季兩次出賽表現都很不理想。 美聯社

金布洛爾2018年幫助紅襪隊拿下冠軍後，隔年轉戰小熊就開始明顯走下坡，2021年雖頗有重返榮耀之勢，但去年在道奇又再度表現不理想，甚至在球季結束前被拔除終結者地位。今年他以一年1000萬美元加入亟需補強牛棚的費城人隊，雖然他目前還是擔綱終結者角色，但開季表現並不穩定，這位置能做多久還是未知數。若他能夠在今年比簡森率先達成400次救援成功，將會是史上第7位達成此紀錄的投手。

簡森初出茅廬的表現雖不若另外兩位如此具爆炸性，但整體生涯卻是最穩定的。他是以捕手身份進入大聯盟體系，2009年甚至還是經典賽荷蘭隊的先發捕手，但當時道奇認為他作為野手並沒有前途，於是建議他轉任投手，後來也順利成為一名成功的後援投手。簡森在2012年開始逐漸成為道奇不動的終結者，一直持續到2021年之久，他以招牌的卡特球與特別精準的控球打天下，拿過2次國聯救援王的他現已累計391次救援成功。

簡森從勇士來到紅襪，首場出賽後援一局無失分，幸運拿下勝投！ 美聯社

簡森在例行賽與季後賽通常都表現相當穩健，唯獨在世界大賽的失常較為不堪。他在世界大賽共出賽過11場球就有4次救援失敗，創下了大聯盟的難堪紀錄。2020年道奇隊雖拿下世界大賽冠軍，但最後兩場的勝仗都沒派簡森上來關門，尤其最後一個出局數還是年輕的烏力亞斯(Julio Urias)拿下的，讓簡森頗沒面子。今年簡森以2年3200萬的合約改披紅襪戰袍，他也是三位當中唯一能維持身價的一位，本季目標除了要達成400次救援成功外，也有機會超越金布洛爾的生涯救援成功數。

「古巴飛彈」查普曼今年雖看起來較為黯淡，但初登大聯盟時也是相當風光。他在大聯盟的第一季就投出105.1英里(169.1公里)的速球，至今還是金氏世界紀錄認證的史上最快球速。在此之後他幾乎成為快速球的代名詞，2012年他克服控球問題，開始成為紅人隊的固定終結者，同時也是全聯盟最頂尖的終結者之一。2016年他先被交易到洋基隊，季中又被交易到小熊，最終幫助小熊拿下世界大賽冠軍。查普曼在當年季後賽乃至世界大賽扮演相當關鍵的角色，由於原本小熊的爭冠拼圖獨缺一位強而有力的終結者，他的到來正好補足這部分，雖然他在世界大賽第7戰有救援失敗的紀錄，但仍瑕不掩瑜，無疑是奪冠的功臣之一。

查普曼從洋基來到皇家，目前暫時擔任中繼，壓力應該是能大為減輕，前兩場出賽都是在落後時上場，各投一局均沒有被打出安打。 美聯社

查普曼挾著冠軍球隊終結者的頭銜，於2017年與洋基簽下5年8600萬的合約，這在當時是史上最大張的後援投手合約。查普曼去年表現走樣，終結者的位置也被取代，甚至不在洋基的季後賽名單當中。今年他在自由球員市場上並不搶手，最終以1年375萬的合約加入皇家隊，開季則是以佈局投手的角色出發。由於皇家終結者巴洛(Scott Barlow)這兩年都表現相當出色，位置難以撼動，因此查普曼要再次成為終結者並不容易，但若他恢復以往身手倒是有交易的價值，仍有在別隊看到他關門的機會。他的生涯救援成功數為315，未來想達到400有一定難度，但若他能像華格納(Billy Wagner)一樣最後幾年依舊剛猛，達到400里程碑也不無可能。

儘管金布洛爾、簡森與查普曼的巔峰期早已過去，似乎象徵著一個時代的結束，但能看著他們身穿不同的制服在場上奮戰依舊是種享受。未來他們能否進名人堂還是得看他們接下來的表現，金布洛爾與簡森的機會相對大，兩人距離400俱樂部都僅差一步之遙。當然達到這門檻也未必等於取得名人堂門票，畢竟像拿下437次救援成功的「K-Rod」羅德里奎茲(Francisco Rodriguez)今年都只得到10.8%的名人堂選票。無論如何，今年可別錯過追逐金布洛爾與簡森400俱樂部紀錄的機會，而查普曼能否重回終結者地位也值得期待。