勇士、灰熊兩大場外事件 打亂西區季後賽局勢

NBA例行賽即將結束，西區原本就呈現亂鬥局面，上一季打出極高對決強度的灰熊和勇士，可能會在今年的季後賽再度對陣。兩隊先前在場外分別出現重大事件，造成主力球員意外缺陣，究竟莫蘭特（Ja Morant）和維金斯（Andrew Wiggins）的個人事件會對球隊造成什麼樣的正負面效應？又是否會在季後賽進一步發酵呢？

莫蘭特在個人社群媒體直播時亮槍而引起了軒然大波，在被聯盟處以8場禁賽之後已經正式復出。事實上，球隊還多讓他休息一場，跳過了對獨行俠的比賽。他復賽之後又休息了一場，至今打了七場比賽，平均21.1分並不到本賽季的場均表現（26.5分），雖然他也有飆到單場36分的演出，但那場比賽最終卻是輸給了快艇。

莫蘭特在鬧出風波之後，一反過去的常態，始終保持低調。球隊對於他的復出也慎重處理，甚至前兩場讓他從板凳出發。莫蘭特四年生涯至今打了247場比賽，就只有本季這兩場打替補。

對於莫蘭特來說，這次事件不只是他個人的形象危機，也直接衝擊了灰熊本季的爭冠大業。隊上主將的脫序演出，是有可能讓球隊陷入內部紛爭。在事件爆發之前，灰熊就有球員希望能夠加強球隊的紀律，如果親近莫蘭特的隊友為了他的夜店亮槍事件而強力辯護，結果和其他不同立場的隊友形成對立，接著引發一連串的休息室風暴，就會對戰力帶來嚴重的負面效應。

灰熊為了減輕莫蘭特(中)的壓力，讓他在禁賽結束後先打兩場板凳才重回先發，目前他的實力逐漸恢復中，但還沒有達到之前的狀態。 美聯社

不過，莫蘭特面對這次風波的處理方式相當成熟，並沒有讓個人的爭議進一步擴大，可說是成功止血。而他復出之後的態度也依舊非常自制，在輸給快艇那場比賽之後，他在受訪時表示自己目前不是球隊主攻的第一選擇。即使有媒體想以此在他和球隊之間的關係做文章，但莫蘭特已經表明了自己願意配合總教練的安排，讓小傑克森（Jaren Jackson Jr.）和貝恩（Desmond Bane）等隊友有更多進攻機會。畢竟在他缺陣的十場比賽當中，灰熊只輸了三場，而小傑克森和貝恩更是成為球隊取勝的關鍵。

換句話說，莫蘭特的場外事件雖然讓他個人跌了一個大跟斗，但他和球隊後續的處理得宜，目前看來，反而給灰熊帶來了一個更成熟的領袖，一個更專心在球場上，並且願意為團隊調整自己心態的當家球星。如果這一切不是公關操作的表面功夫，灰熊是有可能因禍得福，在季後賽展現出更團結的氣勢。

至於因為不明的個人因素而缺賽了23場的維金斯，根據消息指出他有望在本週復出比賽，而他的場外事件也同樣為勇士帶來了負面衝擊和正向效應。

少了維金斯，勇士的攻守都出現更嚴重的問題。勇士原本就已經不像上一季那麼穩定，尤其是防守端經常崩盤，所以才讓他們難以治癒客場一條蟲的軟腳症，沒想到高薪留下的維金斯先是在12月時因傷脫離戰線15場，接著2月中又是因為不明因素而長期缺陣。在維金斯缺賽的期間，勇士一共吞下18敗，本季僅有的三次三連敗也全是出現在這段時間，足見維金斯對勇士戰力的重要性。

球隊即使因為維金斯而戰力吃緊，戰績告急，上從總經理、總教練和當家球星，下到每一名球員和替補新秀全都沒有怨言，對外只表示自己對維金斯的全力支持。就算外界都想知道維金斯為什麼而缺賽？又為什麼要缺賽這麼久？面對這麼多好奇的媒體提問，勇士成員都尊重維金斯的隱私，一字未提，甚至總教練柯爾（Steve Kerr）還說人生有著遠比籃球更加重要的事情。

這樣的表現，對於季初因為揮拳事件而鬧得不可開交的勇士來說，可以說是一個重要的轉變契機，因為勇士上下團結一致地支持維金斯說不出口的缺賽理由，讓外界感覺勇士又回到了之前那支凝聚力極強的團隊。

維金斯因為家庭因素連續缺賽23場，而且下一場對國王之戰應該也不會上場，這期間勇士剛好碰上一大堆硬仗，其他球員是打得更為辛苦。 美聯社

當然莫蘭特和維金斯的場外事件性質完全不同，造成的缺賽場次也不一樣，而且莫蘭特是灰熊的絕對少主，維金斯最多只是勇士的四當家，兩人在球隊的地位難以相提並論，但他們的場外事件都給球隊帶來了正負不一的影響，也確實有可能讓球隊因此而更加團結。

此外，莫蘭特已經開始正常出賽，可以全力為季後賽準備，反觀維金斯還沒有回到場上，而他超過一個半月沒有正式比賽，回歸之後能有多少貢獻？這段空白是否會造成他個人體能調整的缺口？到了季後賽又能否繳出如同上一季的關鍵表現？一切都屬未知。

勇士和灰熊在本季後段都出現球員的場外事件，究竟是真的會讓他們變得更強？還是削弱了應有的戰力？這個未知的變數，確實打亂了將要開打的西區季後賽局勢，也讓戰況比預期的局面還要更加撲朔迷離。