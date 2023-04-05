經典賽的成功 讓亞洲棒球文化在世界發光

日本武士隊在甫落幕的世界棒球經典賽 （World Baseball Classic）以七戰全勝的完美戰績，拿下經典賽開辦以來的隊史第三冠。其中，在準決賽逆轉擊敗墨西哥、在冠軍賽扳倒享有賽程和地主優勢的強敵美國，尤其最後一個出局數，第九局上丘關門的大谷翔平對上洛杉磯天使的隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），大谷在連飆幾顆時速超過160公里的剛速球之後，以一顆絕品外角滑球三振楚奧特，為日本守住冠軍，堪稱是經典中的經典。

這次的經典賽，不管從球迷的關注程度、票房、和各國的收視率來看，都獲得了史無前例的成功。在預賽階段，還有部份美國球迷和棒球界人士認為經典賽干擾了大聯盟春訓的進行以及即將開始的球季賽，甚至平白讓球員承受受傷的風險，把經典賽看作是無關緊要的表演賽。但隨著賽事越炒越熱，尤其複賽之後的「一戰定生死」單淘汰賽制，幾乎場場都是精彩好戲，也讓美國球迷的輿論反轉，終於給了經典賽應有的尊重。賽事結束後，有人檢討如韋蘭德（Justin Verlander）、迪葛隆（Jacob deGrom）等大投手不願意穿上美國隊戰袍，讓投手調度的捉襟見肘最終成為美國無法衛冕的一大因素。也有人提議，經典賽舉辦的頻率可以縮短到兩年一次甚至每年舉辦，讓棒球迷每年三月都能提前感受一下季後賽的氛圍。

不過這次經典賽最重要的意義，在於這場國際賽事打開了許多美國球迷的棒球視野。首先，日本隊能以日本職棒為主的球員陣容（陣容中僅大谷翔平、達比修有、吉田正尚、努特巴爾為現役大聯盟球員），毫不僥倖、以全勝的姿態拿下冠軍。這不僅向世界證明了日本的棒球實力，也標誌了世界棒球強權的版塊產生了變化，美國大聯盟「唯我獨尊」的世界棒球霸主地位，已不是牢不可破。而在勝負之外，率先於台中洲際棒球場和日本東京開打的A、B組預賽，也讓美國運動媒體和球迷見識到海外棒球世界的魅力。在台灣對義大利的比賽，富邦悍將應援團長Travis瘋狂甩頭的畫面、洲際棒球場震耳欲聾的加油聲勢、啦啦隊和個別球員的應援曲等等只有亞洲棒球才有的場邊元素，藉著Youtube、推特等社群媒體，被傳送到全世界，讓許多美國球迷感受到了一場文化衝擊，了解到原來滿場球迷全心投入、一起參與的集體應援，是可以這麼「dope」。

中華隊在本屆經典賽中雖然未能晉級，但是球迷與啦啦隊應援的氣勢在各國中明顯排名第一，全世界棒球迷都看到了台灣獨特的加油文化。 聯合報系資料照片

從1994年卜贊浩、1995年野茂英雄加盟美國職棒以來，美國職棒與亞洲的連結就愈益緊密。但是美國與亞洲的棒球交流，已經從二十多年前有明顯的高下階級之分，轉變為更為多元的樣貌。在2020年新冠疫情開始時，因為美國本土幾乎所有運動聯盟都被迫停擺，當時率先開打的中華職棒和韓國職棒，就受到美國媒體的關注。為因應國際上的目光，中華職棒特別提供英語轉播，而韓國職棒（KBO）更是被美國ESPN買下一整季的轉播權，讓美國人在疫情肆虐下，可以用韓職的比賽配早餐，正如亞洲地區的球迷觀賞大聯盟直播的模式一樣。在這樣特殊的時空背景下，美國球迷認識了中華職棒當時的全壘打滿天飛和啦啦隊文化，也了解在KBO，打出全壘打可以甩棒慶祝，不會被觸身球報復。台灣和韓國的職棒聯盟從這時候開始，隨著更多媒體曝光，逐漸在北美的運動市場打出一些知名度，這即使在十年前，都是難以想像的。

當然，不能不提的是，經典賽讓大谷翔平真正奠定他「世界的大谷」的超級巨星地位。總計大谷在經典賽投打兩端的貢獻，七場比賽累計打擊成績 .435/.606/.739，投球方面完成9 2/3局、防禦率1.86、11次三振，榮獲MVP毫無懸念，賽後更讓擔任電視台講評的傳奇巨投、「神之右手」佩卓‧馬丁尼茲（Pedro Martinez），誠摯地對大谷說出「謝謝你為棒球做的一切」這句再適當不過的話。從2018年加入洛杉磯天使以來，歷經受傷和低潮，以及不曾間斷的「二刀流行不通」的質疑，終於在2021年開始打出前無古人的投打成績、拿下例行賽MVP。這次再加上經典賽MVP和冠軍頭銜，可以肯定的說，大谷已經是當今世界棒球的代表人物。對比將近兩年前，ESPN知名毒舌史帝芬‧史密斯（Stephen A. Smith）曾批評大谷不會說英文、需要靠翻譯才能讓大家理解他講的話，不適合被當作大聯盟的一線球星。這次大谷是真正用他的球技告訴大家，棒球的世界，不需要官方語言，而來自亞洲的球員，也可以稱霸世界。

大谷翔平(中)在本屆經典賽中正式封神，二刀流完美的表現名垂青史，他也成為全球棒壇最受歡迎的超級球星。 美聯社

目前看來，美國職棒大聯盟雖然還是亞洲頂尖球員的首選，但日本職棒已不再被認為是附屬於大聯盟、所謂「介於3A和大聯盟」之間的大聯盟農場體系。相反地，日職的明星球員就是明星球員，他們可能有主宰大聯盟的能力，但他們的地位不需要經過大聯盟的認可。而韓國職棒、台灣的中華職棒，都有其獨特的歷史和特色，雖然在客觀的棒球實力上有高下之分，但也不應僅僅被看作是次級的農場聯盟。對於習慣於「從美國看世界」的美國球迷和媒體來說，經典賽清楚地指向了一個更寬廣、更多元，甚至更具娛樂性的棒球世界。