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連假最後一天好天氣 吳德榮：明晚起轉涼轉雨

中職／開幕系列戰頻出狀況 聯盟、球團皮該繃緊了

聯合新聞網／ Tzuyi
中華職棒開季首周每場賽事都接近萬人進場，卻出現許多莫名的狀況，誤判、燈滅、跑壘失誤等樣樣來，像是還在打熱身賽。 聯合報系資料照片
中華職棒開季首周每場賽事都接近萬人進場，卻出現許多莫名的狀況，誤判、燈滅、跑壘失誤等樣樣來，像是還在打熱身賽。 聯合報系資料照片

在第五屆世界棒球經典賽結束之後，中華職棒34年球季正式開打，首戰就由去年台灣大賽的組合中信兄弟樂天桃猿展開序幕。搭配上清明連假，短短幾天陸續進行台中洲際、桃園、新莊、台南及澄清湖等主場開幕戰，也都繳出不錯的票房成績，讓各地球迷持續沉浸在棒球熱潮之中。然而才進行幾場賽事，讓人無言的狀況卻頻頻出現，愚人節開啟的球季，似乎是開了球迷一個大玩笑。

離譜判決讓人難信服 裁判開季就累了嗎？

棒球比賽中有時微小的誤差肉眼難以判斷，但接連幾場比賽出現離譜的判決，著實讓人難以信服。 聯合報系資料照片
棒球比賽中有時微小的誤差肉眼難以判斷，但接連幾場比賽出現離譜的判決，著實讓人難以信服。 聯合報系資料照片

誤判是長期都存在的問題，聯盟過去提出許多因應作為，包含獎懲制度、電視輔助判決等。然而球季才開始的三天，就出現多次爭議，其中富邦悍將連續兩戰都吃悶虧，讓球團及球迷都無法接受。首先是2日富邦樂天的比賽，姚冠瑋盜上二壘，桃猿提出挑戰，並且成功改判為出局，但這次判決沒有明確的鏡頭佐證外，檢視時間還超過今年新規定的4分鐘，因而讓悍將非常無奈。

次日的富邦味全之戰，6局下跑者張進德在三壘側遭夾殺，但過程中龍隊傳球失誤，三壘手卻壓在跑者身上，悍將爭取妨礙跑壘未被接受。7局下三壘有跑者，范國宸擊出深遠外野高飛球，王正棠跑回本壘，然而龍隊促請裁決，三壘審判決提早離壘得分不算。除了不能挑戰外，事後所有畫面都顯示王正棠並未提早離壘，讓悍將極度不滿，賽後聯盟也很快承認誤判。

比賽中要專注每顆球，還要洞察所有細節，裁判的工作非常辛苦，不過公平公正畢竟是他們的專業，尤其是影響勝負的判決更為重要。若要說球季後段，球員能輪休，裁判多年來人手有限，偶有誤判那也只能說「老師辛苦了」，但畢竟賽季才剛開始，或許就是沒準備好，或是能力問題了。

休賽季外租賺外快 桃園球場開季卻問題百出

桃猿過去在休賽季時花邊新聞眾多，球隊問題出現時就容易被放大檢視，現在重心該回到比賽了。 聯合報系資料照片
桃猿過去在休賽季時花邊新聞眾多，球隊問題出現時就容易被放大檢視，現在重心該回到比賽了。 聯合報系資料照片

各球團都有認養球場的時期，休賽季多成為各隊改善球場的重要時間，小從座椅、休息室等內裝，大至螢幕、草皮、紅土、排水等，球團都想打造讓球迷舒適、球員安全的場地。這也是為什麼去年新竹球場出現問題時，各方無法接受的原因，很可能不小心就會讓球員受傷影響生涯。

然而桃園球場本季的開幕戰，賽前球場出現積水，而且還被發現有碎片，比賽進行時更是出現外野燈柱熄滅的情況，完全不像已準備好開幕的球場。桃園球場由Lamigo及樂天球團經營超過10年，甚至成為唯一冠名的場地，不過連三個月前的演唱會碎片都還殘留，機電設備、排水設施接連出問題，恐怕是球團對於新球季還沒做好準備。

跑壘接連失誤 球員還沒進入狀況

當大家都在進步時，細節更常影響比賽勝負，樂天對於跑壘這塊恐怕要加緊練習了。 聯合報系資料照片
當大家都在進步時，細節更常影響比賽勝負，樂天對於跑壘這塊恐怕要加緊練習了。 聯合報系資料照片

去年球季許多球隊碰上守備失誤問題，大多因為專注度、反應等個人能力問題，只能苦練決勝負。開季打擊還沒發揮，可以解釋是慢熱，或是調整不好。不過開幕這幾場賽事，出現許多令人摸不著頭緒的跑壘失誤，反映球員精神上還在狀況外，沒有進入實戰的情境之中。其中出現最多次數的是樂天桃猿，開幕戰就出現陳晨威盜壘時，當對手發生失誤後，竟然漏踩二壘壘包。

取笑陳晨威為「十大好糗」的郭永維，下一戰就變成跑壘失誤的主角，而且斷送球隊大好攻勢。在延長賽12局、一壘有人情況下，他擊出安打後，原應跟跑者分別攻佔一三壘，樂天有極大的機會可以跟對手說再見。但是他竟出現繞壘動作，最後離壘過遠被觸殺出局，最終以和局收場。這不是桃猿唯一的跑壘失誤，或許對於場上的發展，還有許多球員未進入狀況。

其實不只上述問題，像是味全繡錯布里悍球衣、樂天差點來不及比賽等，新球季的開幕系列狀況不斷。靠著中信二連霸、精彩的經典賽，好不容易讓受疫情影響的棒球熱潮再次加溫，聯盟及球團應該把握機會讓中職更好看更精彩，而不是讓球迷一直看笑話。

棒球專欄 中華職棒 樂天桃猿 中信兄弟 富邦悍將 范國宸 張進德

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