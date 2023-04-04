日職／新秀扛先發狂飆157公里 山下舜平大讓人驚艷

日職在上週正式開幕，如同往年一樣，有多位一軍尚未有出賽紀錄或者是去年剛選進來的新人，因為在春訓有好表現而進入到開幕名單中，其中也已有多名年輕新秀投手在開幕首週期間的生涯初登板時投出不錯的內容，讓人留下深刻印象以及期待他們未來的發展。

今年20歲、190公分的山下舜平大，在開幕前幾天就已經引起極大討論，原因就是2020年高中畢業後以第1指名加入歐力士，生涯前兩年從未在一軍有過任何出賽紀錄的他，竟然在球隊有著山本由伸、宮城大彌、山岡泰輔、田嶋大樹等強投的情形下，被欽點為今年的開幕投手，理由就是他在熱身賽出賽4場，15又1/3局只被打出8支安打，還投出23次三振，拿到2勝，防禦率也僅有2.35；山下3月31日生涯初登板在客場面對西武，主投5又1/3局只被打出4支安打失1分，最快球速來到157公里，並維持熱身賽的高三振率投出7次三振，最終在平手的狀態下退場休息，雖然生涯首勝未到手，但已驚艷四方，也被期待成為歐力士隊史第2位球速來到160公里的投手，是本季一定要認識的年輕新秀。

同樣在開幕首週系列戰就有上場先發的還有兩名去年選秀會上才加入職棒的新人投手，第一位是養樂多的吉村貢司郎，吉村是去年的第1指名，也是在東京土生土長的江戶之子，當時還在社會人球隊東芝的他，去年季後賽前對養樂多的練習賽中投3局就奪下7次三振，選秀會上也巧合地被養樂多選中；被評估為今年最有即戰力的他，在新人年的首週就獲得一軍出賽機會，他在2日對廣島先發，投5局被打出包括1轟在內的5支安打，雖然失2分，也投出4次三振，投球內容獲得高津臣吾監督的高評價，有望就此真正進入先發輪值中。

養樂多去年的第1指名吉村貢司郎，在開幕首週就有先發的機會。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

第二位是火腿的金村尚真，在大學時期投過完全比賽的金村，雖是第2指名，但卻是名被評價為有第1指名實力的即戰力投手，他在春訓熱身賽出賽4場，拿下1勝，防禦率僅有1.20，好表現也讓他在開幕週對樂天的系列戰就有先發的機會，2日先發主投6局只被打出2支安打，還投出6次三振，只丟掉1分，跟上面兩名投手一樣，退場時仍是平手狀態，生涯首勝要再等等，投球內容持續穩定，首勝入手只是時間問題。

先發的有上面3名新秀投手表現優異，後援部分也有首度亮相的新人投手，西武的青山美夏人就是其中之一，青山是去年的第4指名，在大學時期專職先發的他，原本被評估為有機會進入先發輪值，不過從春訓就被安排在牛棚位置，出賽5場都是後援，共投5局無失分，拿到1次救援成功，開幕戰還真的被安排在終結者的角色出賽，結果被今年轉隊到歐力士的前西武當家捕手森友哉打出追平轟，隔了一天，他在2日的比賽中再度在領先3分的情形下登板救援，被打出1支安打及投出1次保送，所幸最後成功守住新監督松井稼頭央的首勝，不過投球內容可能要讓松井考慮要不要繼續讓他把守最後一道防線了。

在開幕週就登板救援兩場的青山美夏人(右)，終於拿到個人生涯首次救援成功。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

還有另外幾名去年被選進的新人在中繼方面也有不錯的表現，如軟銀的第2指名大津亮介、巨人的第5指名船迫大雅、阪神的第6指名富田蓮，他們都登板中繼過1局，且都無失分，富田還先一步成為今年最快拿到勝投的新人，球迷們可以好好關注這些新人投手之後的表現。