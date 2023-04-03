吉田正尚成為紅襪福將 適應大聯盟之路卻仍漫長

九局下半的芬威球場開幕戰，吹起反攻號角的紅襪已追回一分並攻佔一二壘，下一棒上來打擊的是初來乍到就擔綱第四棒的吉田正尚。大聯盟首役就擊出雙安的吉田此時此刻如果能像上個月打WBC準決賽一樣轟出一記三分全壘打，不但將成為帶領紅襪在首戰演出大逆轉的致勝英雄，波士頓球迷也勢必會死心塌地愛上他…只不過他打出去的是一記滾向游擊區軟弱無力的滾地球。但金鶯游擊手馬泰歐（Jorge Mateo）踏上二壘後的大暴傳卻讓吉田倖免於成為最後一個出局者，最後的苦主改由被三振的下一棒杜沃（Adam Duvall）來當。

兩天後，同樣是九局下半的芬威球場，一路領先的金鶯又只差一個出局數就能高奏全勝的凱歌。上場打擊的不是別人，又輪到吉田正尚。不同的是這場比賽他前四個打數全交了白卷且留下一堆殘壘。吉田將再次面對前一場比賽被他嚇出一身冷汗，但最後仍有驚無險拿下救援成功的金鶯終結者巴提斯塔（Felix Bautista）。全場球迷又一次期待他能成為一棒擊沉對手的英雄。但這回兩出局壘上無人，巴提斯塔一記99英哩快速球飆進好球帶，結果被吉田一棒打成了左外野不夠深遠的高飛球。

正當金鶯球員心想著「這回總沒事了吧？」一肚子不爽的紅襪球迷也準備抬起屁股回家時，耳邊卻響起了「He抓了波！」（He dropped the ball!）的一陣驚呼。原本手到擒來的必死高飛球竟彈出左外野手麥肯納（Ryan McKenna）的手套掉到地上。緊接著上場的杜沃（Adam Duvall）這回可就不客氣了。他大棒一揮將球轟出綠色高牆，完美彌補了上一場比賽的遺憾，順手讓連兩場比賽大難不死的吉田打造成紅襪的福將。

吉田正尚的必死高飛球遭到漏接，才有杜沃(圖)的再見兩分砲。 美聯社

從去年12月與紅襪簽下五年9000萬美金的大型合約、WBC奪冠以至昨天的幸運逆轉勝，這幾個月吉田一路走來始終福星高照。儘管許多媒體都認為身材並不高大（只有173公分）、長打能力不到頂且守備亦不算出色的吉田有很高機率會在大聯盟踢到鐵板。但也有人力排眾議，像是一向以預測球員成績著稱的Fangraphs網站就預估吉田今年將打出139 wRC+的成績。

wRC+這項進階數據一般球迷或許不太熟悉，簡單說就是綜合打者所有進攻能力，將其濃縮為單一數字的終極數據，100就等於聯盟平均值。換句話說，Fangraphs預測吉田第一年的表現就會比聯盟平均高出39%。39%聽起來似乎不怎麼多，但去年全大聯盟也不過19位打者的wRC+高於139，可以想見這項預測對吉田的評價有多高。換個角度來看或許會更為清楚——被譽為當今最強打者之一的守護者三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）上一季總計擊出29發全壘打且OPS高達.869（全聯盟第13位），而他去年的wRC+不多不少——正是139。

在被紅襪簽下後，吉田不斷昇溫的表現似乎也完美回應了這樣的期待。頭一次參賽的他創下單屆WBC最多打點（13分）紀錄，並擊出那支在準決賽讓日本隊起死回生的三分全壘打。在為國爭光後，馬不停蹄趕往春訓基地的吉田當即又在紅襪最後一場熱身賽轟出首發全壘打。兩天後的開幕賽，首次在主場觀眾面前亮相的吉田就被總教練柯拉（Alex Cora）欽定為當家第四棒。而他也不負眾望，首戰就交出雙安及一分打點的成績單。

吉田正尚在經典賽打中出.409打擊率與13分打點，是本屆比賽的打點王，來到紅襪後馬上獲得重用。 美聯社資料照片

儘管區區兩場比賽是小到不能再小的樣本，但我們仍不妨用放大鏡來檢視一下吉田前兩戰的進階數據。他在10個打席中8次將球擊出，平均擊球初速可達到92.9英哩，遠高於去年全聯盟平均的88.4英哩（順帶一提，去年大谷翔平的平均擊球初速正是92.9英哩），算是充分展現了兩屆日職打擊王的擊球威力。不過在積極出棒的同時，吉田卻非盲目揮大棒。他的出棒率48.6%稍高（聯盟平均為47.7%），但總是能打到球，因此僅被三振一次，而且追打壞球的比率（31.3%）比聯盟平均值（32.6%）低。雖說在大聯盟吉田勢必不可能繼續維持過往在日職「神人級」的三振四壞比（2703個打數被保送421次，只有300次三振），但出色的選球能力仍會是他面對許多投手時的一大優勢。

但儘管吉田的擊球十分強勁，在前九個打數中，除了昨天比賽三局下半擊出的中外野深遠高飛球外，就只有前面提到的九局下半戲劇性漏接那球能飛出內野。他在首戰擊出的兩支安打分別是穿越二壘手防區的滾地安打及剛好越過一壘手頭上的平飛安打，還未展現出他在日職一季能打出四五十支長打、純長打率高達.212的長程火力。這點如果看他的擊球仰角就更明顯——吉田這兩場比賽的平均擊球角度竟是負的（-3.2度），換句話說大部分的投球都被他往地上打成了滾地。也因此即便他的擊球十分強勁，現代棒球十分看重的出色擊球（Barrel，意指擊球初速及仰角都十分完美形成安打機率極高的擊球）數字目前依然掛零。當然，僅僅兩場的數據並不代表吉田會搖身一變變成「滾球王」，至少需要再觀察半季的時間才足以對他的擊球狀況形成初步的認識。

吉田正尚(右)在開季後的第二戰5打數都沒有安打，還吞下大聯盟生涯首次三振。 美聯社

近年來大聯盟的「飛球革命」打擊觀念幾乎影響了一整個世代的打者，打者越來越傾向將球往天上打，形成長打以至於全壘打的機率也確實有所增加。從吉田在日職逐年成績的進步，再到他打經典賽的表現，同樣看得見他為了提昇長打火力所下的苦功。亞洲球員如果想在大聯盟長久生存，除了像鈴木一朗那樣百年難得一見的天才外，幾乎無一例外都得具備一定程度以上的長打火力。吉田的大聯盟之路能否走得順遂，同樣也將取決於這一點。