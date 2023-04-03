中職／單一球季制短空長多 與國際接軌值得肯定

中華職棒日前在領隊會議討論，現行的上、下半球季賽制，未來將改成單一球季制，最快明年球季實行，老實說，這是一個相當大膽的變革，短期來看可能會出現利空，長遠來看，絕對是利多於弊的政策，應該予以鼓勵。

中職34年來只曾在1998、1999年實行單一球季制，其他年度一律是上、下半球季制，最大考量當然是票房，如果各隊實力落差過大，單一球季打到8、9月票房老早就疲軟，若採半季制，至少下半季還有翻身的可能性。

以2003年6隊規模為例，當時每隊打100場例行賽，第一金剛全年度戰績20勝71敗9和、勝率只有0.220，榜首兄弟象戰績63勝31敗6和、勝率0.670，足足領先第一金剛41.5場勝差，領先倒數第二的誠泰太陽也有33場勝差，如果是單一球季制，可能打到7月金剛和太陽的比賽就成了「消化適合」，票房慘不忍睹。

單一球季制最怕的是強隊太強或是弱隊太弱，太早就出現季後賽球隊已定的局面，造成例行賽後段出現消化比賽的情況。 記者黃仲裕／攝影

再以2008年為例，當時同為6隊規模，統一獅全年度勝率0.670排名第一，La new熊勝率0.635居次，當時獅隊與中信鯨勝差多達28場，與米迪亞暴龍勝差28.5場，與興農牛勝差29.5場，A、B集團好壞落差極為明顯，如果採單一球季制，球迷老早就跑光了。

半季制的好處是，上半季打得爛的球隊，下半季重新來過，還有翻身奪季冠軍的空間，好比說2020年洪一中剛執教的富邦悍將，上半季勝率0.383墊底，下半季居然差一點奪冠。

2016年上半季義大犀牛墊底，下半季一舉奪冠，最後在台灣大賽以4:2扳倒中信兄弟拿下總冠軍，風光轉賣給富邦；如果沒有半季制，義大和富邦很難翻身，可能也沒有義大這一冠。

義大犀牛在2006年上半季殿底，下半季搶下第一，最後在總冠軍賽封王，讓該季的比賽充滿了戲劇性！ 聯合報系資料照片

現在問題來了，如果明年就實行單一球季制，可以預期的是，新軍台鋼雄鷹戰力較為薄弱，可能成為各隊進補對象，萬一又有其他1、2隊戰績奇差無比，導致比賽張力不足，讓球迷沒有期待感，可能進入暑假票房就疲軟，職棒熱度也會隨之下滑。

但職棒是長久事業，眼光放長遠一點來看，單一球季制可以避免各隊為了爭季冠軍炒短線，等於每一場比賽都要拚命贏球，賽季前、中半段沒有練兵空間，洋將戰力要提早做規劃，同時更講求二軍農場養成和深度，特別是本土投手的養成，質和量必須俱佳才有爭取佳績本錢，同時也避免季後賽挑對手，上演難看的「抓放」戲碼。

單一球季制的另一個重點是，各隊主場必須更認真經營在地球迷，讓球迷無論戰績好壞，都願意掏錢買票進場力挺自己的球隊，這樣超越勝負的感動，取代一般所謂的「戰績迷」。

單一賽季制會讓各團隊更認真經營球迷，不只是強化球隊戰力，球場應援氣氛營造也成為重點。 聯合報系資料照片

而且，目前各國主流職棒聯盟包括大聯盟、日本職棒、韓國職棒、墨西哥聯盟均採單一球季制，中華職棒即將擴編到6支球隊，更應該與國際接軌，採行單一球季制。

如果中職聯盟擔心，明年球季台鋼雄鷹打一軍賽與各隊會有戰力落差，進而影響票房，或許可以等到2025年再實行也無妨，屆時正式推行單一球季制，一定會出現一些質疑聲浪，但只要聯盟認為是對的事情，評估這對職棒長遠發展是好事，那就毋須受外界批評改變方針。