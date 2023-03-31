霍頓-塔克也成大器 細數湖人那些年錯過的遺憾

上周還排名在西區第十的洛杉磯湖人可說是搭上天時地利，甚至是人和，不僅本身近五場四勝一敗外，詹姆斯(Lebron James)也在最近兩場回歸以增添戰力。此外，受惠於爵士、獨行俠的近況不佳，湖人戰績目前衝到西區第八。但是，西區七到十名間的競爭異常激烈，四支球隊彼此只有一場勝差。就連戰績急速下滑到第11名的獨行俠也還沒有絕望，不到例行賽最後一天，附加賽名單都還有懸念。

看著詹姆斯提前復出只為力拚季後賽，戴維斯(Anthony Davis)開啟季後賽模式的全力燃燒，以及神奇里夫斯(Austin Reaves)崛起的能量挹注。讓人不禁聯想，要是湖人這幾年能有耐心培養出幾個里夫斯這般的角色球員來幫助球隊，也許湖人就不會在2020年在泡泡圈奪冠後走得如此顛簸。

湖人最近冒出個里夫斯就爽翻天，但事實上他們過去幾季下來因交易而損失的年輕球員，已經快可以組一隊超強先發了。 美聯社

湖人於2020年重溫封王滋味後，隔年全隊飽受傷兵所苦，兩大球星詹皇整季打了45場，戴維斯更只有36場，其餘球員們同樣是傷的傷，菜的菜，雖然最後闖進了附加賽，全年留下西區第七，季後賽首輪打包的成績，但球迷顯然無法買單衛冕軍的表現。這也才促成湖人2021-22賽季的老將圓夢列車的組成，但實際開打後發現陣容明顯老化，戰力青黃不接，輪換深度不足的缺點也暴露出沒有中生代球員能跳出來分擔戴維斯、詹姆斯重擔問題。

遙想這些年湖人錯過的小將包當中，多名球員已成大器，各自在新東家過的精彩就更顯不勝唏噓。

以本季來說，巫師的庫茲瑪(Kyle Kuzma)就打得虎虎生風，取代八村壘(Rui Hachimura)的角色不說，還被封為巫師三巨頭之一，離開湖人兩季的庫茲瑪每年都在進步，本季場均21.2分7.2籃板，身價水漲船高。庫茲瑪明年要是放棄1300萬美元的球員選項，市場行情可就不是像湖人2020年底的3年4000萬美金能打發的。

湖人在2021年8月時為了得到衛斯特布魯克，搞了非常麻煩的5隊大交易，把庫茲瑪(右)送到巫師。現在庫茲瑪已經快要成為巫師新的招牌球星，湖人本季卻把在巫師被他擠掉的八村壘給換了過去，實在是非常搞笑。 美聯社

庫茲瑪的身高，機動性是湖人除了戴維斯之外一直欠缺的選項，當年湖人為了引進衛斯特布魯克(Russell Westbrook)而放棄持續培養庫茲瑪著實可惜。最讓人摸不著的是，湖人一邊無法讓衛斯特布魯克融入球隊，又一邊垂涎著庫茲瑪打出生涯新高表現，轉而詢價巫師希望找回舊將。結果就是湖人在這場兩人皆已離隊的交易中換回空氣。

最新的待爆發前湖人小將還有上季仍在湖人，今年轉戰爵士的霍頓-塔克(Talen Horton-Tucker)。 雖然以整季平均來說，他的數據跟上季比起來沒有比較出色，但下半季以來整體狀態逐漸加溫，二月份13.3分6助攻4.4籃板，三月份17.4分6.1助攻4.9籃板。年僅22歲的霍頓-塔克雖然僅6尺4吋，但臂展相當驚人，身材壯碩，前一場對上馬刺全場更是狂轟41分4籃板5助攻，充分演繹他頗有天份的全能身手，有可能未來他會是下一個離開湖人後，迎來大爆發的紫金棄將阿。

其實湖人不只是近年，從2017-18年的藍道(Julius Randle)，2018-2019年的英格倫(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)、鮑爾(Lonzo Ball)，這幾個湖人錯過的遺憾更是經典範例。除了鮑爾生涯因傷起伏最嚴重外，藍道已成為尼克一哥，分別和鵜鶘的英格倫都拿過明星球員的肯定，而哈特身為聯盟中最會抓籃板的側翼之一，隨插即用的特性也是讓他的市場詢問度不斷提高。

藍道(左)和英格倫(右)也是被湖人早早交易出去的年輕好手，現在已經分別成為尼克和鵜鶘的先發大將。 美聯社

說實在光是這幾位早期待過湖人的潛力股，以及庫茲瑪與霍頓-塔克要是組一隊的話，這組合還真的挺不賴的。只可惜，當年身披紫金球衣所被關注的目光卻沒辦法成為加諸在他們身上的光環，離開這樣的環境與壓力後，反倒讓他們找到更適合自己的生存之道。

已經很久培養不出亮眼新秀的湖人，本季看見里夫斯的爆發肯定是今年下半季的亮點，重要的季後賽拼圖，最近甚至有媒體開始揣測湖人將願意花大錢留下他。然而，以湖人這樣財大氣粗的球團，很難說不會在季後又來個為求立即見效的快速組團方式而把潛力股再度送走，或者追求明星球員後而沒有薪資空間留不住年輕天賦。湖人球團這種操作思維真的得的檢討，否則縱使挖掘出再多的璞玉，「湖人轉隊小將包」的歷史與遺憾有可能仍將持續上演。

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