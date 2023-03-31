戴維斯打中鋒效率更高 幫助湖人更加強大

湖人中鋒戴維斯砍38分、10籃板，完美統治禁區，率領湖人121：110力克公牛，湖人勝率回到五成38勝38敗西區第八，落後西區第七灰狼39勝38敗只有半場勝差。

是誰一直在說：「戴維斯不喜歡打中鋒，更想打大前鋒」！又是那裡來的聲音一直在為戴維斯喊冤：「打中鋒讓戴維斯損傷更大，長期對抗更高大對手不但容易受傷，戴維斯一直對自己在湖人打法定位感到不滿」。

事實上，湖人需要戴維斯打中鋒，戴維斯打中鋒個人效率和攻防統治力更好，禁區主宰力和對比賽影響更強大，更重要的是：打中鋒的戴維斯，角色、重要性和關鍵，都更勝詹姆斯在湖人的定位和角色。

戴維斯今年完全都打中鋒，投籃命中率5成67生涯最高，場均得分26.3分是湖人四年生涯最高，場均籃板12.4個生涯最高，每場3.4個進攻籃板也是生涯最高。戴維斯今年在禁區攻防統治力和作用，一如2000-2002年湖人三連霸時的「俠客」歐尼爾，完美統治禁區，展現個人在禁區攻防宰制力成為球隊最大支撐。

即使湖人本季遇到衛少難以融入以及詹皇受傷的問題，但靠著戴維斯(3號)在禁區的統治力，讓球隊還能維持5成勝率，可望重回季後賽行列。 美聯社

靠著戴維斯在禁區攻防統治力，湖人進攻端打得更有侵略性，外圍射手得到更大空間，詹姆斯在控球、擋拆、切傳空間都得到更大自由。湖人外線射手和隊友也都因為戴維斯在禁區牽制力得到更大空間。戴維斯在內線牽制力，製造對手防守和對位麻煩，迫使每個對手都必須緊縮防守圈，並且不敢像上半季那般用「區域聯防」困死戴維斯和湖人外線球員，讓湖人進攻、戰術跑動和傳球幾乎停滯。

另一個更重要的事實是：戴維斯想要取代詹姆斯，成為湖人老大，成為湖人爭冠主宰核心，接手領導湖人，他就是必須打中鋒，讓詹姆斯成為他的助手和湖人二當家。

或許戴維斯更喜歡、也習慣打大前鋒，因為對位攻防的對手體型大多比他小，打法、對抗、力量不用那麼累，還能獲得球權和更多自由發揮空間。

打中鋒一切都會更被動，戴維斯需要隊友拉開空間，他自己需要深入禁區卡位，面對更多肉搏對抗，更需要在戰術執行上得到隊友更多傳球和支援。打中鋒一切都更不容易，這也是為什麼現代籃球大多數年輕長人都喜歡跳投、練三分，不喜歡背框落位，減少在禁區肉搏對抗的主因。

戴維斯(右)想要取代詹姆斯(左)成為湖人老大，就應該在禁區進行更多肉搏戰與執行戰術任務。 美聯社

湖人教練漢姆說：「戴維斯是湖人軸心，我們的進攻、擋拆、戰術跑動都以他為核心，隨後拉開各種空間和衍生戰術，當對手緊縮防守圈，我們的射手和兩翼突破能不斷傷害對手，攻擊得分，一旦對手正常防守，戴維斯透過擋拆和戰術傳球，他在靠近籃框和舒適位置接應球，這樣的維斯根本無法防守」。

對公牛一戰，湖人今年球季第一次派上詹姆斯、羅素、瑞夫斯三名能持球、控球、打擋拆的鋒衛，三人都能持球、執行戰術，都有單打、突破能力，外線也都不含糊，這樣的先發組合和功能性可以完美搭配戴維斯，讓他在禁區和中鋒位置有更好的發揮。

至於防守、協防、各種對位和禁區籃板苦工，203公分湖人先發大前鋒范德比爾有速度、有機動性，又有完美防守能力和拚勁，正好補上湖人禁區高度和側翼對位身高。

范德比爾(右)是相當稱職的湖人大前鋒，在每年進步一點的情況下，他本季也打出生涯代表作。 美聯社

在湖人打中鋒的戴維斯今年球季打出生涯最高效率和禁區攻防統治力，一切都不是偶然，湖人需要戴維斯打中鋒，打中鋒的戴維斯更能領導湖人成為更好球隊。只要湖人陣容保持完整性而且健康，打中鋒的戴維斯不但可以順利接手詹姆斯，成為湖人真正老大，湖人爭冠機率也會更多提升。

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