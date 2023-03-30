防守佈陣絕跡江湖 大聯盟哪隊受傷最深？

台灣有張育成，美國有佛里曼（Andrew Friedman），他被運動畫刊的維度奇（Tom Verducci）譽為大聯盟的國防部長。這位老兄是何許人也？他是洛杉磯道奇隊的棒球事務總裁，之前則是坦帕灣光芒隊的總經理。佛里曼在光芒時期，和總教練麥登（Joe Maddon）一起帶起佈陣風潮。在2012年光芒隊開季第一個系列對上洋基隊，他們沒收了洋基隊一堆平飛安打。洋基當時的打擊教練隆恩（Kevin Long）氣噗噗地說：「他們這個系列骰子甩到六，剛好都站在對的位置。老兄，他們不會整季都這麼好運啦。」結果光芒隊在那一年，創造了全聯盟最低的場內球安打率（BABIP）。

我們藉由維度奇整理出的數據，來看看佛里曼所領導的球隊如何沒收人家的安打。他從2015年轉至道奇隊後，在這八年間創造出大聯盟最低的BABIP。之前的七年則是他的光芒時期，也是一樣的成績。

不管佛里曼到哪，總是能藉由防守站位，打造出沒收最多安打的機制。當然防守佈陣需要有好的投手做後盾，道奇和光芒隊一直都有強大的投手群，在這八年內，道奇隊的團隊投手自責分率和WAR值都是三十隊之首，而且自責分率比第二名的太空人隊高出一大截（3.29對3.64）。不過真正讓道奇隊鶴立雞群的，還是他們在站位上的各種突破。

現在我們每場比賽都會看到野手從褲子後面的口袋中掏出小抄，來看接下來的佈陣該怎麼站，但這個小抄當初就是道奇隊最先引用，其他各隊才起而仿效的。2016年時大都會指控道奇在花旗球場上，使用類似高球選手會用的雷射測距儀來幫助他們精準站位，經過抗議後，大聯盟宣佈禁止在比賽中使用這種儀器，但他們也找不到罰則去處罰鑽漏洞的道奇隊。

道奇隊的內野一直沒有金手套獎等級的球員，在佛里曼年代，道奇產過的兩個金手套得主都是外野手：貝茲和貝林傑。在2020年的冠軍球隊，他們的主力內野是透納、席格、泰勒和孟西，這四個人從沒獲得金手套獎票選的提名。在衡量野手個人能力的額外出局數（OAA，Outs Above Average）中，道奇隊在內野四個位置都是後段班，但我們用數據檢視一下佛萊曼如何用大量佈陣取得競爭優勢。

道奇用實際行動證明佈陣用得越多，對手的打擊率就越低。這點也是有數據佐證的。我們來比較一下從2019年至2022年這四年中最高的對手場內打擊率和佈陣比例，與最低的球隊對照。

大聯盟的禁止極端佈陣，無疑將會讓打者受益。去年大聯盟的平均打擊率是2成43，這是自從1968年後的最低點。1968那年為大聯盟帶來巨大的變革，因為該年的打擊率跌至史上最低，讓聯盟決定降低投手丘至現在的十英吋高，還有重新調整好球帶等。打擊率降至谷底，和佈陣的廣泛使用絕對脫不了關係，因為2020年代才過了三年，就讓BABIP出現了七個十年期以來第一次下滑。

佈陣帶來的好處有個最極端的例子，就是2018年的釀酒人隊。那年他們用了自稱『進攻鋒線』（美式足球的概念）的內野陣容，一壘手艾吉拉重達277磅，二壘手蕭恩也有230磅，游擊手史構普247磅，三壘手穆斯塔卡斯225磅，沒有一個人防守範圍在水準之上，但靠著精準的佈陣，他們這年的FanGraphs防守指數和額外出局數居然都是大聯盟第三名。

道奇隊藉由佈陣所獲得的優勢將會消失，而放走崔透納，預計的先發游擊手拉克斯又整季報銷，只好先用34歲的回鍋老將羅哈斯頂著。今年道奇隊還能擁有全聯盟最低的被打擊率嗎？我們看下去。

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