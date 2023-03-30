中職／少年吔，勇啦！ 熱身賽表現最突出的五隊新秀

中職34年的熱身賽已於昨晚全部結束，正式賽季將在2天後的4月1日於洲際棒球場拉開序幕，熱身賽中除了征戰球場多年的老將外，有多位年輕球員的表現令人印象深刻，接下來就看看各隊今年球季不可不注意的潛力新秀吧。

中信兄弟 盧孟揚

盧孟揚學生時期就讀東石高中，今年熱身賽表現優異。 中央社

要說今年熱身賽讓人感到最意外的年輕投手，那非中信的盧孟揚莫屬，今年才18歲的盧孟揚去年畢業於東石高中，在選秀會上被中信於第五輪選進，下半季在二軍只出賽後援過1場，投1局沒有被打出安打也無失分，拿下個人二軍首勝；今年從熱身賽開始就受到教練團重用，整個熱身賽期間已出賽4場為隊上最多，加起來共投2局被打出2支安打無失分，並且有4次三振，拿到2次中繼成功，特殊的投球姿勢，良好的協調性及爆發力，獲得教練團的好評價，有望在新人年就進入開季一軍名單。

樂天桃猿 宋嘉翔

宋嘉翔在去年U18的表現引起台日媒體注意，今年熱身賽也有不錯的打擊成績。 中央社

同樣是18歲的宋嘉翔，以去年選秀會上最有潛力捕手之姿被樂天以第一指名選進，隨後在9月的U18中表現精彩，獲得台日媒體的關注，10月在二軍亮相，出賽4場有3成33的打擊率；今年季前從在石垣島對羅德的交流賽，到返台後的經典賽熱身賽都獲得重用，在中職官辦熱身賽出賽6場、18個打席也都是隊上捕手最多，交出全隊最高的3成53打擊率，還有1轟、4分打點的成績，樂天曾豪駒總教練在去年選秀後原本設定宋嘉翔的養成時間為2至3年，但以目前的表現及樂天捕手深度看起來，或許宋嘉翔今年開季就會在一軍陣容中。

味全龍 曹祐齊

曹祐齊在季前官辦熱身賽已拿下兩場先發勝。 味全龍球團／提供

今天滿20歲的曹祐齊，是味全21年選秀的第二輪，去年在一軍只出賽過1場，但在二軍出賽多達18場，60局的投球，交出3勝3敗4.80防禦率的成績，經過完整的一個球季後，曹祐齊同在今年季前的經典賽及中職熱身賽中都獲得不少機會，熱身賽有2場先發，對統一投4局沒有被打出安打，還有4次三振，對台鋼則是5局僅被打出2支安打，同樣也有4次三振，兩場比賽皆無失分且都拿到勝投，即使面對的是當時火力陷入低潮的統一及新兵台鋼，投球內容仍獲肯定，以味全其他先發投手包括洋投的近況來看，曹祐寧有希望能擠進一軍季初的先發輪值。

富邦悍將 孔念恩

孔念恩目前尚未滿20歲，在熱身賽已展現不錯的打擊能力。 聯合報系資料照片

過去一直被嘲諷為老人隊的富邦，今年季前終於有一些新面孔了，包括黃保羅、劉俊豪、周佳樂等人都有不錯的表現，而新秀中讓人印象最深刻的就是孔念恩，在21年被富邦以第四輪選進的孔念恩今年也還未滿20歲，他在21年11月就曾上過一軍，有7場出賽，去年是第一個完整球季，在二軍有3成01的打擊率，也曾在一軍出賽10場，雖然打擊率仍低於2成，但有3成08的長打率；今年熱身賽出賽7場，打出3成48打擊率、3成75上壘率及全隊最高的6成96長打率，雖然沒有開轟，但打出2支二壘安打及3支三壘安打，16個壘打數與申皓瑋並列全隊最高，優異的打擊表現讓他有很大的希望不只進入開季名單，更有競爭先發外野的機會。

統一7-ELEVEn獅 許哲晏

許哲晏(左)今年25歲算是大齡新秀，有望連兩年進入統一開季名單內。 聯合報系資料照片

統一在熱身賽中的新面孔並不多，唯一稱得上表現不錯的年輕球員是年紀較前面幾位稍長的許哲晏，25歲的許哲晏在20年被統一以第六輪選進，前3年在一軍出賽的場次並不多，去年出賽25場、43個打席已是單季最多，雖然打擊率只有1成75，至少生涯首安也已出現，其實他這兩年在二軍的打擊成績也不算理想，都在2成2左右，不過今年熱身賽獲得不少出賽機會，出賽8場打出3成以上的打擊率，長打及上壘率也都超過3成，算是統一內野中的一個亮點，在競爭對手表現不如預期的狀況下，他有望連兩年進入開季一軍名單中，並擔任先發二壘手。

註.數據統計至3月28日

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